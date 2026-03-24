Suspendieron los conciertos de Shakira en Abu Dabi y Doha por conflicto en Medio Oriente: festival con los Jonas Brothers fue aplazado para noviembre

Dos de las presentaciones de la colombiana en la gira fueron canceladas por el conflicto en el Medio Oriente - crédito GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El aplazamiento de los conciertos de Shakira en Medio Oriente ha generado gran interés entre sus seguidores. Los eventos previstos en Doha y Abu Dabi no se celebrarán en las fechas inicialmente anunciadas, como consecuencia directa de la escalada de tensión regional.

La decisión de posponer estos espectáculos responde a la situación generada tras los recientes ataques militares entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que ha modificado la agenda cultural y económica de la región.

Visit Qatar, la organización responsable de la promoción turística de Catar, comunicó en sus redes sociales que el concierto programado para el 1 de abril en Doha quedaba pospuesto.

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Concierto de Shakira en Doha fue suspendido hasta noviembre de 2026 - crédito @qatarcalendar/IG

Cambios en la agenda de Shakira y el festival en Abu Dabi

El Offlimits Music Festival de Abu Dabi, que tenía a Shakira y a los Jonas Brothers como principales artistas, también fue reprogramado. La plataforma de venta de entradas Platinumlist informó que la nueva fecha para el festival será el 21 de noviembre de 2026.

No se anunciaron alteraciones en el recinto previsto para el evento. La reprogramación afecta tanto a la cantante colombiana como a los demás artistas del cartel.

Los promotores no han comunicado cambios en la organización interna del festival, pero sí confirmaron que el evento se mantendrá en noviembre. El impacto de la suspensión se suma a otras modificaciones culturales y religiosas que han surgido en la región.

Comunicado en el que informan que la agenda de la colombiana en Doha queda suspendida - crédito @qatarcalendar/IG

Razones detrás del aplazamiento y efectos regionales

La escalada de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán desde el 28 de febrero, con ataques y represalias cruzadas, ha provocado incertidumbre y afectaciones en distintos ámbitos. Las autoridades de Catar y Emiratos Árabes Unidos han optado por priorizar la seguridad de asistentes y artistas, lo que llevó al aplazamiento de los conciertos.

Quienes se preguntan por qué se pospusieron los conciertos de Shakira en Doha y Abu Dabi deben considerar el contexto: los recientes ataques militares han incrementado el riesgo en la región, lo que llevó a los organizadores a postergar los eventos hasta que existan condiciones de mayor estabilidad.

La colombiana llevaría su show a uno de los eventos de la temporada y por el conflicto debió ser suspendido - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

A la par, el ejército israelí ha incrementado sus operaciones en el sur del Líbano, mientras que Irán respondió con misiles y drones contra intereses de aliados de Estados Unidos en el Golfo. Las tensiones han provocado también movimientos en los mercados internacionales y han repercutido en festividades religiosas, como la cancelación del Domingo de Ramos en Jerusalén.

Residencia en Madrid con seis fechas confirmadas

La residencia de Shakira en Madrid suma seis conciertos que se realizarán en el recinto temporal Estadio Shakira, creado especialmente dentro del Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde. Estos eventos están programados para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre.

Cada jornada tendrá una duración de 12 horas, comenzando al mediodía y extendiéndose hasta la medianoche, lo que ha preocupado a los vecinos del espacio creado para la colombiana.

Este será el estadio que construirán para Shakira en Madrid para su residencia - crédito @shakiramedia/IG

Durante cada uno de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de la experiencia “Es Latina”, comisariada por la propia artista, que incluye espectáculos musicales, actividades culturales, gastronomía y exposiciones. El espacio será rebautizado como “Macondo Park”, en homenaje a la novela “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, y abarcará 15 hectáreas para actividades previas, durante y después de los conciertos.

La estructura temporal del estadio ha sido diseñada por el estudio BIG-Bjarke Ingels Group y está pensada para ofrecer una vivencia inmersiva. Además, la residencia de Shakira en Madrid será la única parada europea de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, antes de lo cual la cantante será cabeza de cartel en Río de Janeiro el 2 de mayo.