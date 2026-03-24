Otty Patiño explicó por qué el Gobierno Petro no reactivó la orden de captura contra ‘Zarco Aldinever’ tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Otty Patiño expresó sus dudas sobre la autoría de el "Zarco Aldinever" en el atentado contra Miguel Uribe - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa-Insight Crime y Miguel Uribe Turbay/Instagram)

El comisionado de Paz Otty Patiño explicó las razones detrás de la decisión del Gobierno de Colombia de no reactivar de inmediato la orden de captura contra “Zarco Aldinever”.

Este cabecilla de la Segunda Marquetalia fue señalado en relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay en julio del 2025, un hecho que provocó una fuerte reacción pública y cuestionamientos sobre los mecanismos legales y políticos en torno a los procesos de paz y su ruptura con los grupos armados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Patiño, en entrevista con Blu Radio, afirmó que, tras la finalización de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia a finales de 2024, los beneficios jurídicos para sus integrantes cesaron en la práctica, aunque la formalidad legal se concretó semanas después.

Un aspecto que marca diferencia respecto a otras coberturas es la demora formal de la notificación: la resolución presidencial que suspendía la calidad de negociadores —y con ella, la protección jurídica que impedía recapturas— llegó a la Fiscalía recién el 9 de julio, casi un mes después del ataque a Uribe Turbay.

Patiño sostuvo, según la entrevista otorgada al medio citado, que “la realidad jurídica a veces va un poco atrás de la realidad real”. Esto dejó un vacío operativo que complicó la respuesta estatal posterior al atentado.

Patiño argumentó ante las preguntas del medio que, a pesar de la terminación “de facto” de la mesa, la situación jurídica de los exnegociadores como alias Zarco Aldinever y otros líderes no se ajustó de inmediato debido a incertidumbre interna dentro de la organización armada.

Según las declaraciones del comisionado, tras el quiebre del diálogo a finales de 2024, el Ejecutivo recibió documentos firmados supuestamente por “Iván Márquez”; sin embargo, Patiño calificó estas rúbricas de “espurias”, lo que dificultó esclarecer si Márquez mantenía control efectivo o si la conducción política ya estaba en manos de cabecillas como “Zarco Aldinever” y “John 40″.