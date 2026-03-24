Néstor Morales calificó como “el episodio más doloroso” las investigaciones de acoso sexual en Noticias Caracol: “No hay justificación”

Néstor Morales, director de 'Mañanas Blu,' calificó los casos de acoso en 'Noticias Caracol' como “el episodio más doloroso” de sus 14 años al frente del programa - crédito @nestormoralesco/Instagram

El reconocido periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu en Blu Radio, se refirió el martes 24 de marzo a los casos de acoso y abuso sexual que afectan a Noticias Caracol. El panelista radial, que tiene una trayectoria de más de una década al frente de su programa, calificó la situación como un momento particularmente doloroso.

“Este es tal vez el episodio más doloroso en 14 años que llevo al frente de Mañanas Blu. Me duele particularmente porque hay personas por quienes sentía afecto y respeto que están involucradas. Sé del inmenso dolor que esto está causando a familias a las que conozco, valoro y quiero”, expresó el periodista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sus declaraciones se producen después del pronunciamiento público de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol y del programa Sala de Prensa Blu, sobre el mismo tema, que aseguró que “estaban del lado de las víctimas” y se disculpó en nombre de la compañía, en un momento que pareciera responder a una presión mediática que los obligó a enfrentar públicamente esta problemática.

El periodista y director de Noticias Caracol se pronunció en la mañana del domingo 22 de marzo sobre los hechos de acoso sexual en el canal - crédito Luisa González/Colprensa

El periodista Néstor Morales respaldó a las víctimas y celebró la apertura de investigaciones

Néstor Morales hizo un énfasis especial en el respeto hacia las víctimas y en los procesos de investigación que se adelantan en el canal: “Las investigaciones están en curso, no voy a revelarlas yo. Caracol activó e hizo bien activando todos los protocolos, pero debo decir que yo, en particular, siendo cercano a las personas que están involucradas, denunciados y denunciantes, después de escuchar, debo decir que respeto y le creo a quienes se han atrevido a denunciar”.

El comunicador insistió en que estas situaciones generan “miedo, dolor y una enorme carga personal”. A su juicio, los medios implicados deben mantener una postura clara frente a cualquier forma de acoso o violencia de género.

“Debo decir que desde Blu Radio, y debe ser la misma opinión de todos en Caracol Televisión, rechazamos de manera absoluta cualquier forma de acoso sexual, de violencia de género. No hay justificación posible para conductas que vulneren la dignidad humana, que es lo que se ha denunciado. Así que celebro que la Fiscalía esté investigando; si se trata de un delito, efectivamente es lo que corresponde”.

El periodista Néstor Morales destacó la valentía de sus colegas, que denunciaron con pruebas, pero advirtió sobre denuncias sin sustento - crédito @nestormoralesco/Instagram

En cuanto al procedimiento judicial, el periodista Néstor Morales recalcó que la investigación es necesaria cuando se vulnera la integridad de los entornos laborales: “Cualquier investigación, bienvenida, cuando hay una vulneración de estos entornos laborales; cuando hay silencio indebido, está bien la puerta para que haya denuncias”.

El periodista también hizo referencia al impacto de este fenómeno en la industria de medios de comunicación en Colombia: “Con dolor debo decir que comenzó en esta casa, con orgullo debo decir que esta casa está investigando un caso que nos estremece, nos mueve y nos conmueve a todos”.

Según los testimonios difundidos en redes sociales por parte de varias periodistas, las denuncias por presuntas conductas indebidas se remontan a varios años atrás, por parte de los mismos personajes que crearon esa ‘mala fama’ dentro del círculo periodístico, lo que demostraría y dejaría en evidencia que estas revelaciones solo son la punta del iceberg.

Los medios de comunicación se encuentran bajo el escrutinio público tras las denuncias de acoso sexual por parte de colegas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Morales destacó la valentía de quienes se han atrevido a presentar sus denuncias con pruebas: “Debo celebrar que mujeres valientes se estén atreviendo a denunciar con pruebas; también aclarar que hay otras que se están montando sin un mínimo de dosis probatoria. A todas las invito a que haya una reflexión alrededor de casos de acoso sexual que deben ser castigados para que no vuelvan a suceder”.

‘Vuelan cabezas’ de Caracol Noticias tras las denuncias de acoso sexual

El pronunciamiento de Néstor Morales se produjo poco antes de que Noticias Caracol emitiera un comunicado oficial anunciando la terminación de los contratos de los periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.

En el comunicado, la organización señaló que las decisiones buscan proteger la integridad de todas las personas involucradas y garantizar que las investigaciones se desarrollen de manera independiente.

Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

“A quienes han alzado la voz, les expresamos nuestro respeto y reconocimiento. Sabemos que hacerlo no es fácil. Este proceso está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece”, expresó el canal por medio de su comunicado.