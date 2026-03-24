Catalina Botero habló de la iniciativa ‘Yo te creo, colega’ tras las denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión: “Existe el temor”

Catalina Botero afirmó que el objetivo de 'Yo te creo, colega' es visibilizar estos casos y facilitar rutas hacia procesos formales - crédito @catalinaboteroo/Instagram

Las denuncias de acoso sexual que involucran a dos periodistas de Caracol Televisión, que se conocieron el 20 de marzo cuando divulgaron el inicio de unas investigaciones internas, generaron una reacción inmediata dentro del gremio y dieron paso a nuevas voces que reclaman atención.

Entre las voces que se pronunciaron figura la periodista Catalina Botero, que durante varios años trabajó en ese medio y ahora hace parte de Rtvc. A partir de lo que salió a la luz, distintas profesionales empezaron a relatar sus experiencias en plataformas digitales, lo que dio origen al grupo “Yo te creo, colega”, concebido como un espacio de respaldo y acompañamiento, en el que ella cumple un papel de liderazgo junto a otras compañeras periodistas.

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Conviene señalar que cuando el tema se hizo público, ella reaccionó entre las primeras periodistas con un mensaje en su cuenta de X, donde expresó su satisfacción porque las denuncias se conocieron, a la vez, hizo referencia a su propia experiencia.

“Uff me alegra que alguien haya tenido la valentía de denunciar y que por fin le pongan la lupa, porque si uno hablaraaaa jmm… Muchas no fuimos escuchadas, muchas no denuncian por no cerrarse puertas en los medios o no armar escándalo. Obvio pensé mil veces antes de poner este trino, pero ese miedo se tiene que acabar (sic)”, afirmó.

Catalina Botero celebró las denuncias que finalmente salieron a la luz, refiriéndose al miedo que muchas mujeres sienten al denunciar por temor a perder oportunidades - crédito @cataboterotv/X

A partir de su denuncia y de la iniciativa que surgió entre colegas periodistas para acompañar y visibilizar este tipo de hechos, Catalina Botero conversó con Infobae Colombia sobre este proyecto y la forma en que, según su visión, puede fortalecer el respaldo a las periodistas.

Catalina Botero detalla cómo operará red de apoyo a periodistas

La comunicadora explicó que su participación en la iniciativa responde a una necesidad urgente dentro del sector: “El objetivo principal es crear un espacio seguro, confidencial y de apoyo para que mujeres periodistas puedan contar sus experiencias de acoso sin miedo”.

Según indicó, la propuesta busca visibilizar una problemática que durante años permaneció en silencio dentro de las redacciones, además de ofrecer acompañamiento a quienes decidan avanzar hacia instancias formales.

“Buscamos visibilizar una problemática que ha sido históricamente silenciada en las salas de redacción y, al mismo tiempo, acompañar a las denunciantes para que, si así lo deciden, puedan avanzar hacia procesos formales”, declaró la periodista.

Catalina Botero explicó que la iniciativa “Yo te creo, colega” busca ofrecer un espacio seguro para que las periodistas compartan sus experiencias sin temor - crédito @catalinaboteroo/Instagram

“También queremos impulsar un cambio estructural en los medios de comunicación para que dejen de ser entornos hostiles y se conviertan en espacios seguros y equitativos”, sostuvo Botero, al referirse a la necesidad de transformar prácticas arraigadas en la industria.

Sobre las dificultades que enfrenta esta apuesta, la periodista fue clara al señalar varios obstáculos: “Las barreras son múltiples”. Entre ellas mencionó el miedo a represalias laborales, el cierre de oportunidades y la estigmatización dentro del gremio.

A esto sumó una cultura de silencio que, según sus palabras, normaliza este tipo de conductas y deja a las víctimas en condición de aislamiento profesional: “Existe el temor a procesos judiciales por injuria o calumnia, la revictimización y la falta de rutas claras y confiables dentro de los medios para tramitar estas denuncias”.

“El mayor miedo es a ser señaladas en un entorno donde las figuras con poder son protegidos por los mismos directores de los medios”, explicó Botero.

Catalina Botero se refirió al impacto de las denuncias en Caracol Televisión y señaló que muchas mujeres no hablan por miedo a represalias - crédito @catalinaboteroo/Instagram

En relación con el manejo de la información, Catalina Botero enfatizó para Infobae Colombia que la prioridad radica en la protección de quienes denuncian: “Nuestro enfoque principal es proteger a las denunciantes”.

Catalina Botero junto con sus colegas plantea rutas para denunciar

Detalló que los testimonios se gestionan bajo estricta confidencialidad y que un equipo jurídico analiza cada caso para definir las rutas más adecuadas: “Cualquier decisión sobre hacer pública información se tomará de manera responsable, caso a caso”.

Esto ocurre porque, tras las denuncias, aumentaron los señalamientos sobre periodistas que podrían estar involucrados, no solo en Caracol Televisión, sino en otros medios. Aunque muchas personas piden que se revelen nombres, el proceso se mantiene bajo confidencialidad, por lo que ella explicó que esa condición seguirá mientras cada caso avanza.

A raíz de los casos de acoso sexual revelados, surgen nuevas redes de apoyo respaldadas por la experiencia de Catalina Botero - crédito VisualesIA

La periodista fue enfática en que su iniciativa también contempla la implementación de protocolos específicos, por lo que especificó para Infobae Colombia que el trabajo se desarrolla junto al movimiento “No es hora de callar”, que ya cuenta con lineamientos establecidos; estos incluyen la recepción segura de testimonios, el acompañamiento psicosocial y la asesoría jurídica para quienes lo requieran.

“Nos estamos articulando con organizaciones especializadas para fortalecer las rutas de atención y garantizar un acompañamiento integral”, explicó la periodista, al referirse al esfuerzo por consolidar un sistema de apoyo sólido para las denunciantes.