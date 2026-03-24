Colombia

Murió Lucy Nieto de Samper, pionera en el periodismo femenino colombiano, a sus 102 años

El deceso de la reconocida comunicadora marca el final de una etapa para los medios escritos en Colombia, donde se destacó por impulsar la igualdad de género y la libertad de expresión en el país

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El Círculo de Periodistas de
El Círculo de Periodistas de Bogotá y medios nacionales resaltan su disciplina, autonomía y liderazgo, así como su aporte al desarrollo profesional de reporteras y columnistas a lo largo de seis décadas - crédito Guillermo ROmero Salamanca / Reporteros Asociados del Mundo

La muerte de Lucy Nieto de Samper representa el cierre de un ciclo en el periodismo colombiano, después de más de seis décadas de influencia y un compromiso constante con la apertura de espacios para nuevas generaciones en las redacciones.

La comunicadora falleció en Bogotá el 24 de marzo de 2026, a los 102 años de edad, dejando una huella reconocida en la historia de la opinión pública y el avance del papel de la mujer en los medios, según lo confirmaron medios como Semana y Pulzo.

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Lucy Nieto de Samper fue una de las pioneras y referentes esenciales para la igualdad de género en el periodismo colombiano. Su carrera, iniciada en 1952, se extendió principalmente en El Tiempo durante más de 60 años y se destacó por su independencia, lucidez e impulso a la libertad de prensa.

El alcance de su trayectoria y su rol innovador la convirtieron en un modelo para futuras generaciones, consolidando un legado familiar encabezado por figuras como su hija, la periodista María Elvira Samper.

El fallecimiento de Lucy Nieto de Samper fue confirmado, además, por José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.

El entorno familiar de la
El entorno familiar de la periodista aún no ha divulgado información sobre las circunstancias específicas de su fallecimiento, mientras medios subrayan su lucidez y salud en los últimos años de vida - crédito JoseMAcevedo / X

Acevedo la describió en redes sociales como “la columnista más longeva, una periodista audaz y una mujer que alzó la voz para pronunciarse sobre varios temas”.

Añadió que “abrió una puerta a muchas mujeres que, por fortuna, nunca se volvió a cerrar”, expresando solidaridad a la familia de la comunicadora.

El gremio periodístico y el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) honraron la memoria de Nieto de Samper por su “disciplina inquebrantable” y su constante ejemplo de ética profesional.

Hasta el momento, la familia no ha publicado detalles sobre las causas de su deceso. Tampoco hay un motivo específico confirmado, mientras que Pulzo indica que la periodista mantuvo una salud óptima durante su longevidad y no se registró ninguna enfermedad terminal.

Nieto de Samper falleció en su residencia, habiéndose mantenido lúcida y atenta a la actualidad nacional hasta poco antes de su retiro en 2022.

Vida y trayectoria profesional de Lucy Nieto de Samper

Nacida en Bogotá el 21 de agosto de 1923, Lucy Nieto de Samper se formó en un entorno profundamente vinculado al periodismo y a la vida pública. Era hija de Luis Eduardo Nieto Caballero, cofundador de El Espectador, y de María Calderón Umaña, integrante de Las Policarpas, grupo activista femenino.

Lucy Nieto de Samper ,
Lucy Nieto de Samper , su hermana Clara Nieto, junato a Luis Eduardo Nieto Caballero, su padre - crédito Laboratorio de Ensayo de NYCE Colombia / Archivo Familiar

Su carrera comenzó en 1952 en la revista Cromos, donde escribió inicialmente sobre “temas de mujeres”. Luego amplió su presencia profesional hacia la radio y la televisión, aunque su dedicación principal fue la prensa escrita.

Desde 1963 sostuvo la columna “Cosas que pasan” en El Tiempo, espacio que se consolidó como referente de análisis nacional y vínculo con sus lectores.

A lo largo de más de 60 años en El Tiempo, Nieto de Samper publicó textos que abordaron la política y las realidades sociales de Colombia. Su última columna, “Punto Final”, apareció en noviembre de 2022, marcando el cierre de una época en el periodismo del país. Según Semana, destacó hasta el final por su lucidez y nunca fue objeto de censura formal en el ejercicio de su oficio.

Un legado pionero para el periodismo y la voz de las mujeres

La figura de Nieto de Samper fue fundamental en la apertura de espacios para las mujeres dentro de una profesión marcadamente excluyente.

Fue parte de la generación que allanó el camino para futuras reporteras y columnistas, defendiendo la igualdad de derechos en los principales medios nacionales.

Sus columnas vertebraron debates sobre temas históricamente relegados, como los derechos reproductivos, la equidad de género y la crítica frente a la falta de líderes capacitados. De acuerdo con Semana, lució un pensamiento crítico ante la polarización, la violencia y el impacto del narcotráfico en el país.

Durante su vida profesional, Nieto de Samper sostuvo la independencia y la ética como ejes de su labor. El CPB la calificó como “monumento del periodismo” y remarcó que su disciplina fue fuente de inspiración para distintas generaciones.

El Círculo de Periodistas de
El Círculo de Periodistas de Bogotá celebró la incansable trayectoria y la vocación ética de una líder fundamental en la prensa nacional, cuya integridad y fuerza han dejado huella en el oficio informativo - crédito Circulo de Periodistas de Bogotá

En entrevistas recientes (2022), la periodista destacó la diferencia entre las condiciones de su época y los desafíos modernos para la libertad de prensa, insistiendo en la importancia de mantener la autonomía frente a las presiones del poder.

Familia, reconocimientos y huella en la opinión nacional

El legado de Lucy Nieto de Samper se extiende además a una red familiar relacionada con la vida intelectual y política del país. Provenía de una familia de industriales del periodismo y la acción ciudadana. Tras enviudar a los 35 años, Nieto de Samper sacó adelante a sus cinco hijos a partir de su trabajo constante en medios, equilibrando el desarrollo profesional con la vida familiar.

Su hija, María Elvira Samper, se consolidó como una de las voces más influyentes del análisis político contemporáneo.

La periodista fue reconocida en varias oportunidades, incluyendo el homenaje realizado en febrero de 2025 por el Círculo de Periodistas de Bogotá en su honor, por su ética y liderazgo. Sus textos destacados, como “Peor imposible” y “Saltimbanquis”,

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