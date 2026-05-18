Bogotá entregó vía mejorada que beneficiará el tránsito en el norte de la ciudad: así luce la nueva calle 222

La calle 222 soporta 360 rutas escolares y cuatro rutas del SITP, reforzando la conectividad para residentes, trabajadores y la comunidad educativa del norte de Bogotá - crédito Unidad de Mantenimiento Vial (UMV)

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), entregó a la ciudadanía la nueva calle 222 en el norte de la ciudad, una obra clave que promete transformar la movilidad y el flujo vial en uno de los sectores más dinámicos de la capital.

Este corredor, ubicado entre la Autopista Norte y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Udca), permanecía en condiciones intransitables y era fuente de constantes afectaciones, especialmente en temporada de lluvias.

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Intervención integral y beneficio para la comunidad educativa

La intervención abarcó 16 cuadras y 12.800 metros cuadrados de malla vial, con trabajos ejecutados en ambos sentidos de la vía. La obra beneficia directamente a la comunidad académica de la zona, incluyendo a estudiantes y docentes de la Universidad Udca, así como a niños, niñas y adolescentes de 11 colegios privados asentados sobre la calle 222. En conjunto, más de 13.000 alumnos se ven favorecidos por el mejoramiento de este corredor.

La intervención de 16 cuadras y 12.800 metros cuadrados de malla vial mejora la seguridad y el flujo vehicular cerca de la Universidad Udca y 11 colegios privados - crédito Unidad de Mantenimiento Vial (UMV)

“Hoy tenemos maravillosas noticias. Después de varios meses, ponemos en servicio la nueva calle 222. Agradecemos al alcalde Carlos Fernando Galán, quien estuvo verificando los avances de obra y nos indicó que debíamos terminar estas labores en el mes de mayo, hoy lo estamos haciendo, cumpliéndole a la ciudadanía, mejorando la movilidad y las condiciones de seguridad vial en este sector del norte de Bogotá”, manifestó la directora de la UMV, Mónica Rueda.

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Entre las actividades realizadas destaca la instalación de sardineles, elementos que separan las áreas de circulación vehicular de las peatonales, aportando orden y mayor seguridad al entorno urbano. Estas estructuras también canalizan las aguas lluvias, previniendo inundaciones y daños en la vía, un problema recurrente en periodos de precipitación.

Impacto en el transporte público y rutas escolares

La nueva calle 222 es transitada diariamente por 360 rutas escolares y cuatro rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), reforzando la conectividad con diferentes barrios del norte de Bogotá. Esto no solo mejora el acceso a instituciones educativas, sino que también facilita el movimiento de residentes y trabajadores del sector, reduciendo tiempos de viaje y riesgos asociados a vías en mal estado.

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La nueva calle 222, entregada por la alcaldía y la UMV, optimiza la movilidad en el norte de Bogotá y favorece a miles de estudiantes de la zona - crédito Unidad de Mantenimiento Vial (UMV)

La UMV mantendrá seguimiento y supervisión permanente sobre el estado de los trabajos, garantizando que la infraestructura cumpla con los estándares de seguridad y funcionalidad para todos los usuarios.

Modelo de gestión y atención de puntos críticos

La entrega de la calle 222 se alinea con una estrategia más amplia de mejoramiento vial liderada por la UMV. Entre 2024 y el 11 de marzo de 2026, la entidad intervenido 211.471 fallas o daños en la malla vial de la ciudad, sobre todo en lo que compete a huecos.

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La atención de estos huecos se distribuye así:

2024: 79.623 huecos atendidos

2025: 105.157 huecos atendidos

2026: 15.691 huecos atendidos (corte al 11 de marzo)

En promedio, la UMV interviene cerca de 7.000 huecos al mes, realizando más de 250 intervenciones mensuales que benefician a conductores, ciclistas y peatones. Actualmente, la entidad opera con 36 frentes de obra activos en la ciudad, 25 en horario diurno y 11 en horario nocturno. Las intervenciones nocturnas permiten aumentar la eficiencia y minimizar las afectaciones en horas de mayor tráfico.

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La instalación de sardineles en la calle 222 separa áreas peatonales y vehiculares, contribuyendo a la prevención de inundaciones en temporada de lluvias - crédito Unidad de Mantenimiento Vial (UMV)

Obras de alto impacto para la movilidad

Entre las intervenciones destacadas de la UMV figuran:

Avenida Muiscas – Corabastos: mejoramiento de 6.000 m² para garantizar el abastecimiento de alimentos.

Carrera Séptima: intervención en uno de los corredores históricos y de mayor flujo vehicular de la ciudad.

Conexión Suba Lisboa - Calle 80: 10.000 m² intervenidos mejorando la conectividad en el occidente.

Calle 222: 12.500 m² en una vía que permanecía sin pavimentar y se inundaba en época de lluvias.

Sector de Unir (Engativá): recuperación de la vía entre las carreras 120a y 121 en Villas de Alcalá.

Vía Bogotá – Choachí: rehabilitación de 19.000 m² entre el km 2 y el km 13, clave para la movilidad y el deporte.

Construcción de resaltos parabólicos en zonas residenciales y escolares para mejorar la seguridad vial.