La ministra de Transporte anunció revisión del aeropuerto de Caucayá en Puerto Leguízamo: “Me sentaré con la Aerocivil”

María Fernanda Rojas sostuvo que el encuentro con Aerocivil permitirá definir estrategias para optimizar el funcionamiento del principal terminal aéreo del departamento - crédito Ministerio de Transporte

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, anunció que se reunirá con la Aerocivil para revisar el estado actual y futuro del aeropuerto de Caucayá, ubicado en Putumayo.

Durante una entrevista concedida a 6AM W, la funcionaria expresó la intención de examinar si existe o no un plan de trabajo definido para optimizar la infraestructura aeroportuaria en esta región.

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“Me sentaré con la Aerocivil para revisar el aeropuerto de Putumayo”, afirmó Rojas al medio citado.

La titular de la cartera de Transporte subrayó la importancia de analizar los recursos y las acciones proyectadas para el terminal aéreo, con el objetivo de garantizar la conectividad de los habitantes de Putumayo.

Según el medio citado, la revisión incluirá la evaluación de necesidades técnicas y logísticas, así como las condiciones actuales de operación en el aeropuerto de Caucayá.

La Aerocivil desempeña un papel fundamental en la supervisión y administración de los aeropuertos del país, por lo que este encuentro resulta clave para determinar acciones a corto y mediano plazo. “Vamos a revisar si hay un plan de trabajo en el aeropuerto”, explicó la ministra para 6AM W.