Colombia

Juan José Lafaurie se metió en la pelea de María Fernanda Cabal y Petro por accidente aéreo en Putumayo: “Drogadicto, se te acabó el tiempo”

El hijo de la senadora del Centro Democrático utilizó la red social de X para dirigir un fuerte comentario al Presidente, aumentando la tensión política tras el siniestro en Putumayo

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Juan José Lafaurie arremetió contra
Juan José Lafaurie arremetió contra Petro en X y lanzó acusación directa - crédito Instagram

Un accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó hasta el momento 68 muertes entre militares y civiles que viajaban en una nave aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), reavivó el debate nacional sobre el estado del equipamiento militar colombiano y expuso la tensión entre altos funcionarios y figuras de la oposición.

El presidente Gustavo Petro aseveró que la modernización del armamento de las fuerzas castrenses constituye una decisión presidencial que no admite más dilaciones. El pronunciamiento surgió después de un siniestro que, según el propio mandatario, “no debió haber sucedido”.

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En una declaración divulgada tras el incidente, Petro sostuvo: “La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años”.

El jefe de Estado apuntó hacia la “burocracia” de la administración militar y la falta de avances en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y el Confis, trámites esenciales para autorizar compras estratégicas.

María Fernanda Cabal acusó a
María Fernanda Cabal acusó a Petro de incapacidad y lo responsabilizó por crisis militar - crédito @MariaFdaCabal/X

“Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí”, remarcó el mandatario.

El presidente advirtió que “si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”. Enfatizó que toda adquisición de equipamiento debe “expandir al máximo la agricultura y la industria nacional”, recalcando la apuesta por el desarrollo productivo interno.

Petro reiteró que no otorgará más plazos para la modernización militar. “Es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, puntualizó. Destacó su decisión de renovar la flota estratégica aérea y la solicitud de compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa, argumentando que el veto a los helicópteros rusos ha reducido la capacidad de acción en regiones apartadas.

En su mensaje, el presidente convocó a la directora de planeación y al ministro de defensa para definir la aprobación del Conpes de compra de armamento, comenzando con sistemas antidrones. Añadió que el financiamiento se realizará con vigencias futuras y que el proyecto será considerado estratégico.

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a las críticas de la María Fernanda Cabal, a la que categorizó con duros términos - crédito @petrogustavo/X

El mandatario expresó su esperanza de que el accidente no arroje víctimas fatales. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, afirmó.

Petro añadió que, contrario a lo que especulan algunos sectores, la fuerza militar “viene perdiendo capacidad desde hace 15 años” y defendió su gestión: “mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento”.

Mencionó la prioridad de adquirir “antidrones, fusiles hechos en Colombia, vehículos con blindaje nacional, flota gripen estratégica, helicópteros para profundizar ataques, helicópteros y aviones de carga y tropa de gran tamaño”.

El presidente fue contundente frente a posibles irregularidades: “Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”. Las afirmaciones del jefe de Estado motivaron respuestas inmediatas en el ámbito político.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se pronunció en la red social X: “Petro usted es un inútil. Cuatro años dando excusas y jamás asumiendo su incapacidad. Ya estamos hartos del mismo cuento. Pero claro, como son militares esos le duelen menos que los guerrilleros. Usted y Cepeda son la misma mentira. Este país no merece tanto mediocre en el poder”.

Juan José Lafaurie subió el
Juan José Lafaurie subió el tono en redes y desafió a Petro tras accidente aéreo en Putumayo - crédito @LafaurieCabal/X

La confrontación escaló cuando Petro replicó en la misma plataforma: “Usted es mujer vampira, tenemos varias incluidas en las candidaturas. Les gusta la sangre y a mí salvar las vidas. Antes que saque usted banderas de victoria de la muerte yo quiero sacar las banderas de la vida y de la luz”. El presidente subrayó que “ya van 83 jóvenes salvados por el pueblo, ojalá sean más para alegría de la Patria”, en referencia a operativos recientes.

Petro prosiguió: “Usted con sus mortajas, mujeres de alma oscurecida, enamoradas de las mortajas y de la sangre, y yo con mi esperanza de la vida, aferrado a la luz pase lo que pase”.

El debate sumó una intervención de Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, también a través de X, quien se dirigió a Petro con un mensaje directo: “Drogadicto se te acabó el tiempo. Pronto junto a Maduro”.

La discusión evidencia el clima de polarización, mientras la atención recae sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad.

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