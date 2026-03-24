Jenny López respondió a seguidora que la cuestionó por no usar su argolla de matrimonio como se debe: “De los nervios pregunté”

La joven cantante compartió los motivos por los que lleva el anillo en su mano derecha - crédito @enlamovidacol/IG

El matrimonio entre los artistas Jenny López y Jhonny Rivera generó comentarios en redes sociales por parte de sus seguidores debido a un detalle inesperado: la cantante no portaba la argolla de matrimonio en la mano derecha tras la ceremonia religiosa celebrada el 22 de febrero de 2026.

Ante el revuelo, la propia Jenny López decidió aclarar la situación directamente a sus seguidores.

Y es que todo ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la artista respondió con un video y relató cómo vivió ese momento especial.

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La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Explicó que, en medio de los nervios de la ceremonia, consultó al sacerdote en cuál mano debía colocarse el anillo. El sacerdote le indicó que debía elegir la mano en la que se sintiera cómoda.

La cantante detalló: “Yo me siento cómoda en la derecha, porque incluso nunca había sido de usar anillos, pero ahora ya me acostumbré y siempre me lo pongo ahí. En la izquierda no fui capaz de acostumbrarme”.

Así, Jenny López dejó claro que el hecho de no llevar la argolla en la mano derecha no responde a problemas con su pareja, sino a una simple preferencia personal.

La pareja comparte sus mejores momentos en las redes sociales, conectando así con su público - crédito Jenny López / Instagram

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, celebrada en el corregimiento de Arabia, Pereira, Risaralda, contó con la presencia de personalidades del entretenimiento y seguidores de ambos artistas, quienes pudieron seguir la ceremonia desde las inmediaciones del templo.

La pareja, que ya cumplió su primer mes de matrimonio, continúa compartiendo momentos juntos y despejando cualquier rumor sobre su relación. Incluso han bromeado sobre el hecho de que los padres de cada uno los acompañó durante la luna de miel.

Comentarios como: “Donde te sientas cómoda mi reina, no necesitas ir como todos sino como a ti te haga feliz”; “derecha o izquierda igual ya estás casada, dejen tanta vaina”; “ella siendo ella, feliz sin importarle los comentarios de la demás gente”, entre otros.

El destino al que viajaron en su luna de miel

La pareja conformada por Jhonny Rivera y Jenny López sorprendió a sus seguidores al revelar los detalles de su luna de miel, que tendrá un carácter poco convencional. Lejos de planificar un viaje separado de las obligaciones profesionales, ambos decidieron fusionar la luna de miel con la gira europea que el cantante tiene programada.

Jhonny Rivera y Jenny López fusionan gira europea y luna de miel en un viaje inolvidable - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

El itinerario comenzará en Madrid, donde Jhonny Rivera ofrecerá dos conciertos, uno de ellos ya agotado. La agenda continuará en otras ciudades europeas, en un recorrido que se extenderá por un mes y diez días.

Rivera explicó en sus redes sociales que primero cumplirán con los compromisos musicales y, una vez finalizados, dedicarán varios días a su escapada romántica.

“Viajamos para la gira en Europa, pero nos vamos a quedar unos días más para la luna de miel”, aclaró Jenny López en una transmisión en vivo, respaldando la versión de su esposo. Aunque la pareja no detalló qué ciudades visitarán durante el descanso, sí dejaron claro que la experiencia será extensa y no un viaje exprés.

El artista aclaró a sus seguidores por qué tomaron la decisión de haber el viaje así - crédito @radiolatv/IG

En respuesta a la pregunta sobre qué pasará con la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López, la pareja confirmó que esta se realizará en Europa tras culminar los compromisos de la gira profesional, combinando trabajo y celebración en un solo trayecto.

Las primeras paradas del viaje incluyeron Andorra y varias ciudades españolas, donde Rivera tiene programados conciertos. Las imágenes compartidas desde estos destinos han mantenido a sus seguidores atentos a los detalles del recorrido.

“Fuimos a Andorra y la próxima semana viene mi mamá, viene mi hermana, mi cuñado, mi sobrino y vamos a ir a pasear todos. Entonces, la luna de miel como tal arranca el 23. Ahí sí nos quedamos solitos hasta el 9 de abril y nos vamos pa’ Colombia“, concluyó el artista del género popular.