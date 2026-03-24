Iván Cepeda admitió sentirse avergonzado por la corrupción en el Gobierno Petro y descartó la promesa de eliminarla: “Incurrir en demagogia”

El senador reconoció las fallas del Gobierno Petro - crédito Luisa González/REUTERS y Álvaro Tavera/Colprensa

El ascenso de Iván Cepeda en el escenario político colombiano para 2026 aviva el debate sobre la corrupción y las estrategias electorales, mientras su postura crítica y su negativa a prometer un país libre de corrupción lo distinguen en una contienda marcada por candidaturas emergentes.

El representante por el Pacto Histórico lidera la intención de voto con 35%, seguido por Abelardo de la Espriella con 21% y Paloma Valencia con 16%. Este escenario preliminar coloca a Cepeda, conocido por su activismo y trayectoria dentro de la izquierda política, al frente de la carrera, al tiempo que reconfigura el panorama de la sucesión presidencial en Colombia, de acuerdo con una encuesta de la firma GAD3 ciada por Noticias RCN.

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El aspirante presidencial por el Pacto Histórico sostuvo que su estrategia para enfrentar la problemática incluye controles más estrictos y políticas claras de sanción, incluso hacia sus propios colaboradores - crédito Iván Cepeda/Facebook

El senador Cepeda abordó de manera directa el asunto de la corrupción en la administración de Gustavo Petro, tras ser consultado por el periodista Daniel Coronell en una entrevista. En ese espacio, reconoció que se siente avergonzado por las irregularidades en la acutal administración.

“Sí ha habido corrupción. No solamente lo digo yo, lo admite el presidente y lo ha admitido el Pacto Histórico y es un hecho del cual sentimos realmente vergüenza. Pero no es solo con este Gobierno. No hay ningún gobierno que no lo haya hecho. La corrupción en Colombia es un sistema y está arraigada en todas las instituciones y todos los niveles. Cada gobierno viene a administrar la corrupción”, expuso.

Según su análisis, la corrupción constituye un entramado histórico y estructural, presente en todos los niveles del Estado. A diferencia de otros candidatos, descartó la promesa de eliminar por completo esta problemática del aparato estatal.

En sus palabras: “No voy a prometer un país sin corrupción”, y añadió que apostar por soluciones irreales en campaña “sería incurrir en demagogia, dado el arraigo del fenómeno en las instituciones colombianas”.

El senador detalló que su estrategia, en caso de acceder al poder, consistiría en enfrentar la corrupción desde el interior del gobierno, con controles más estrictos y políticas claras de sanción, incluso hacia sus propios colaboradores. Esta autocrítica abierta y la admisión de límites en la lucha contra la corrupción generan una marcada diferenciación respecto a otros precandidatos, que suelen plantear discursos más enfáticos sobre la erradicación de la problemática.

En cuanto a su propuesta programática, Cepeda sostuvo que su plan de gobierno se mantiene alineado con las bases políticas de la actual administración. Subrayó su estrecha relación con el presidente Gustavo Petro, construida a lo largo de varias décadas, y defendió los avances alcanzados bajo su liderazgo.

Consultado sobre temas polémicos, como una eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, Cepeda aclaró que no figura como prioridad en su agenda. Remarcó que antes de abordar esa posibilidad se debe trabajar en la construcción de un gran acuerdo nacional orientado a generar consensos amplios entre los diversos sectores políticos y sociales.

Iván Cepeda confirmó que mantendrá la política económica de Gustavo Petro

Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34,5%, según el Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El congresista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, consolidó su perfil de continuidad al anunciar que, en caso de ser elegido presidente, preservará los pilares de la política económica aplicada durante la gestión de Gustavo Petro.

Este planteamiento se fundamenta, según dijo en entrevista con el periodista Daniel Coronell, difundida por la revista Cambio, sobre la base de una estrategia de estabilidad económica y responsabilidad fiscal, elementos que considera fundamentales para mantener resultados positivos en los principales indicadores y garantizar la prosperidad en el sector empresarial colombiano.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda aseguró la continuidad de la política económica de Gustavo Petro en caso de llegar a la presidencia - crédito AFP / Colprensa

En el mismo diálogo, Cepeda sostuvo que ha encargado a un equipo de asesores técnicos el diseño de ejes programáticos cuya finalidad es dar continuidad a la preservación de indicadores económicos clave como la inflación, el empleo y el crecimiento, logrados bajo el actual gobierno de Petro.

“Le daremos continuidad a un comportamiento económico que ha tenido un impacto favorable en estos frentes. Me estoy rodeando de personas capacitadas, con experiencia y trayectoria, para garantizar una política responsable”, adelantó.