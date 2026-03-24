Colombia

Gustavo Petro destacó que Colombia es la cuarta economía de América Latina: “Solo falta que los riquitos paguen más impuestos”

El avance reciente ha estado impulsado por la demanda interna y el buen desempeño de servicios como comercio, entretenimiento y finanzas, reflejando una transformación hacia un modelo más equilibrado

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Colombia se consolida como la
Colombia se consolida como la cuarta economía más grande de la región, impulsada por el consumo interno y el dinamismo del sector servicios - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro destacó el desempeño reciente de la economía colombiana y aseguró que el país se consolidó como la cuarta más grande de América Latina, tras superar los USD 430.000 millones en Producto Interno Bruto (PIB) nominal durante 2025, de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

A través de su cuenta en X, el mandatario defendió que este resultado refleja un cambio estructural en el modelo económico del país, impulsado por la diversificación productiva y la menor dependencia de los hidrocarburos.

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Según afirmó, el mandatario dijo que Colombia dejó atrás la llamada “enfermedad holandosa” —término que utilizó en su mensaje—, en referencia a la conocida enfermedad holandesa, fenómeno económico que históricamente ha atado el crecimiento del país a los ingresos del petróleo y el carbón.

El presidente también aprovechó su pronunciamiento para insistir en la necesidad de ajustes en la política económica. “Solo falta que los riquitos paguen más impuestos y el Banco de la República baje más la tasa real de interés”, escribió el mandatario, en referencia a medidas que, a su juicio, podrían impulsar aún más el crecimiento del país.

El posicionamiento ubica a Colombia por debajo de Brasil, México y Argentina, que ocupan los tres primeros lugares del ranking regional por tamaño de sus economías.

El presidente Gustavo Petro destacó
El presidente Gustavo Petro destacó en redes sociales que Colombia ya es la cuarta economía de América Latina y aseguró que el país superó la dependencia de los hidrocarburos - crédito Gustavo Petro/X

Sin embargo, el Gobierno resalta que el avance colombiano se ha dado en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones comerciales, volatilidad de los mercados y desaceleración global.

El crecimiento económico del país, que se ubicó en torno al 2,5% en términos nominales durante el último año, ha estado apalancado principalmente por el consumo de los hogares y el dinamismo del sector servicios.

Actividades como el comercio, el entretenimiento y los servicios financieros han mostrado una recuperación sostenida, convirtiéndose en los principales motores de la expansión.

Para el Ejecutivo, este comportamiento confirma que la economía colombiana está transitando hacia una estructura más equilibrada.

Petro ha insistido en que el fortalecimiento del mercado interno es clave para reducir la vulnerabilidad frente a choques externos, especialmente aquellos asociados a los precios internacionales de las materias primas.

En contraste, otras economías de la región mantienen una alta dependencia de sectores extractivos o industriales. Argentina, por ejemplo, registró un crecimiento cercano al 4,5% en su PIB nominal, impulsado por la inversión en minería y energía bajo el gobierno de Javier Milei. Este país logró superar el umbral del billón de dólares en tamaño económico, al igual que México.

Por su parte, México, que se mantiene en el segundo lugar regional, experimentó una expansión más moderada, con un crecimiento cercano al 1% en 2025. Factores como la incertidumbre comercial y la desaceleración industrial han incidido en su desempeño reciente, según análisis del FMI.

Proyecciones del Fondo Monetario Internacional
Proyecciones del Fondo Monetario Internacional ubican a Colombia entre las principales economías de América Latina por tamaño de su PIB nominal - crédito Benoit Tessier/Reuters

A pesar del avance, los organismos internacionales advierten que Colombia aún enfrenta limitaciones estructurales que le impiden acercarse a las economías líderes. Entre ellas se destacan un menor nivel de integración comercial y una base poblacional más reducida en comparación con países como Brasil o México, lo que restringe la escala de su mercado.

No obstante, el Gobierno considera que la diversificación económica y el fortalecimiento del consumo interno han permitido al país ganar terreno en la región. En esa línea, Petro ha reiterado que sectores distintos a los tradicionales están abriendo nuevas oportunidades de crecimiento, especialmente en áreas agrarias, industriales y de servicios.

Detrás de Colombia en el ranking regional se ubican Chile, con un PIB nominal cercano a USD 347.000 millones; Perú, con alrededor de USD 318.000 millones; y Ecuador, que completa la lista de las principales economías de América Latina.

El crecimiento económico de
El crecimiento económico de Colombia en 2025 estuvo respaldado por la diversificación productiva y la recuperación del mercado interno -crédito Luisa González/Reuters

Estos países, especialmente Chile y Perú, han visto favorecido su crecimiento por el repunte global de materias primas como el cobre y el litio, insumos estratégicos para la transición energética y la industria tecnológica. Sin embargo, esa dependencia también los expone a ciclos de precios internacionales.

El caso colombiano, según el FMI, muestra una dinámica distinta, donde el crecimiento reciente ha estado más vinculado a la demanda interna que a los productos básicos. Este factor ha sido resaltado por el presidente como una señal de resiliencia frente a los cambios del entorno global.

Aun así, la brecha con las principales economías sigue siendo considerable. Brasil lidera ampliamente la región con un PIB superior a los USD 2,2 billones, mientras que sus exportaciones alcanzan cifras cercanas al tamaño total de la economía colombiana.

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