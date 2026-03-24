Alerta por aplicación que simula a Nequi: “Sabe tus datos y es imposible de distinguir”

El uso de aplicaciones fraudulentas que imitan la billetera virtual Nequi está facilitando nuevas formas de estafa en Colombia, donde los delincuentes presentan comprobantes digitales manipulados y logran que las víctimas entreguen mercancía sin que el dinero haya sido realmente transferido - crédito 4minds.solutions / TikTok

La aparición de un “falso Nequi” sigue generado preocupación entre los usuarios de billeteras virtuales en Colombia.

Este fraude consiste en que los delincuentes envían a sus víctimas comprobantes digitales falsificados que simulan transferencias exitosas, aprovechando la confianza que generan estos documentos. La entrega de la mercancía se realiza sin que los vendedores confirmen el abono real del dinero.

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El problema se agrava porque las aplicaciones fraudulentas evolucionan rápidamente. Según la cuenta de TikTok @4minds.solutions: “Lo que te voy a mostrar hoy es, no es el Nequi falso que ya conocías, es una versión nueva, actualizada, que ya existe para Android y para iPhone, que sabe tu nombre, que simula transferencias a Nequi, a Bancolombia y al sistema de llaves, se está distribuyendo ahora mismo por WhatsApp”.

Este tipo de estafa ya no se limita a la generación de comprobantes falsos, sino que algunas aplicaciones replican completamente la interfaz de Nequi. “Esta nueva app no es un generador de comprobantes, es una clonación completa de Nequi”, se advirtió en el video.

La app copia presenta una interfaz casi igual a Nequi, por lo que es muy difícil de distinguir - crédito 4minds.solutions / TikTok

La recomendación clave es: “Antes de entregar cualquier cosa, abre tu celular, verifica tus movimientos, que el dinero llegó”. Solo así se puede evitar caer en esta modalidad delictiva.

Según el análisis en video, las aplicaciones suelen instalarse mediante archivos apk y cambian de nombre con frecuencia. “Hace un tiempo apareció una app llamada Nequi Glitch, luego vino Nequi DZY dos. Ambas se descargan por fuera de la Play Store como un archivo APK (...) Pero lo que ahora llegó es completamente diferente. Esta nueva app no es un generador de comprobantes, es una clonación completa de Nequi”.

La nueva versión va más allá de los comprobantes falsos. Según la descripción, “La pantalla de clave, los asteriscos rosados, el mensaje, todo es igualito. El «No dudamos que seas tú, pero es mejor confirmar» es indistinguible”.

Un detalle alarmante es la existencia de funciones inéditas: “Tiene una sección que Nequi real nunca tendría, son funciones prémium. Dentro hay dos opciones: transferir saldo, para simular una transferencia completa con saldo que baja en tiempo real y la que lo cambia absolutamente todo, sacar nombres reales”.

Según la denuncia, al app replica tiene funciones premium que permite identificarla - crédito 4minds.solutions / TikTok

Esto permite a los estafadores obtener información personal en segundos. “El estafador escribe tu número y en diez segundos la app obtiene tu nombre real. El comprobante dice tu nombre, tu número, el monto exacto, ¿cómo vas a desconfiar de eso?”. Además, ya existe una versión para iPhone, “Se llama Nequi VIP iPhone”.

Algunos usuarios expresaron su sorpresa y preocupación en redes sociales: “Y como saben mi nombre? Eso es filtración de datos”, comentó uno, mientras que otro señaló: “La estafa se da porque la mayoría de las personas y/o comercios no tienen a la mano el teléfono a la cual se reciben los pagos”.

Pese a las dudas, hubo quienes afirmaron que la verificación personal sigue siendo clave: “Yo tengo banco NU me parece más segura y cuando recibo por Nequi siempre entro a mi app y reviso el último movimiento”.

Frente a la inquietud sobre la seguridad, el video enfatizó: “Nequi es seguro, Bancolombia es seguro. El problema está en que los criminales crearon apps que las imitan tan bien que ya saben tu nombre”.

La recomendación principal es asegurarse que el dinero llegue a la app oficial - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes detecten aplicaciones fraudulentas, se recomienda reportarlas en Google Play (menú > marcar como inapropiada), bloquear tarjetas y denunciar ante la policía cibernética local. Es fundamental recolectar capturas de pantalla de la app, chats y comprobantes de transferencias.

Además, el CAI Virtual de la Policía Nacional de Colombia permite reportar incidentes cibernéticos en caivirtual.policia.gov.co. Para denuncias formales, la plataforma ‘A Denunciar’ del Sistema Nacional de Denuncia Virtual: adenunciar.policia.gov.co/adenunciar/default.aspx, guía al usuario en el registro del caso. Si hay manejo indebido de datos personales, la Superintendencia de Industria y Comercio recibe reportes en www.sic.gov.co.