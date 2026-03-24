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Cómo recuperar dinero de medicamentos pagados de su bolsillo: así funciona el reembolso ante la EPS en Colombia

Pacientes en Colombia pueden solicitar reembolso a su EPS por medicamentos pagados de su bolsillo en casos específicos, siguiendo un trámite ante la Supersalud con requisitos definidos por la ley

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Pago de medicamentos -
Pago de medicamentos - crédito Colombia.travel

Miles de pacientes en Colombia han tenido que pagar medicamentos de su propio bolsillo ante fallas del sistema de salud, lo que ha generado una carga económica adicional para los usuarios, según información obtenida por Revista Semana. Esta situación se ha intensificado por problemas en la entrega de fármacos.

El sistema permite solicitar el reembolso de estos gastos en casos específicos en los que la EPS incumple sus obligaciones, aunque muchos usuarios desconocen este derecho, según información obtenida por Revista Semana. El proceso está regulado por disposiciones del Ministerio de Salud.

El trámite debe realizarse ante la Superintendencia de Salud mediante un procedimiento formal que incluye la presentación de documentos y una evaluación del caso, lo que determinará si procede la devolución del dinero.

Medicamentos no suministrados por la
Medicamentos no suministrados por la EPS - crédito Colprensa

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Casos en los que aplica el reembolso

El reembolso de gastos en salud no aplica en todos los casos, sino en situaciones puntuales en las que se demuestra que la EPS no cumplió con la prestación del servicio. Este mecanismo está diseñado para proteger a los usuarios cuando deben asumir costos que no les corresponden.

Uno de los escenarios en los que procede la solicitud es cuando una persona debe acudir a una institución de salud que no tiene convenio con su EPS en una situación de urgencia, lo que implica que el paciente paga directamente por la atención o los medicamentos requeridos.

También aplica cuando existe una negativa injustificada, imposibilidad o negligencia por parte de la EPS para suministrar medicamentos o servicios incluidos en el plan de beneficios. En estos casos, el sistema reconoce que el afiliado no debería asumir esos costos.

Estas condiciones han cobrado relevancia en medio de la crisis del sistema de salud, donde los usuarios enfrentan dificultades para acceder a medicamentos, largas filas y falta de disponibilidad en dispensarios.

Procedimiento ante la Supersalud

Para iniciar el proceso de reembolso, los usuarios deben presentar una demanda jurisdiccional ante la Superintendencia de Salud, entidad encargada de evaluar estos casos y determinar si procede la devolución del dinero.

- crédito Supersalud
- crédito Supersalud

El trámite comienza ingresando al sitio web de la Supersalud y accediendo a la sección de ‘Atención y servicios’. Allí, se debe seleccionar la opción ‘Servicios de la Función Jurisdiccional y de Conciliación’.

Posteriormente, el usuario debe dirigirse al apartado de ‘Reconocimiento económico de gastos en salud’, donde podrá diligenciar el formulario correspondiente con sus datos personales y la descripción detallada del caso.

Este proceso requiere que el solicitante explique las circunstancias en las que tuvo que asumir el gasto, incluyendo la falta de respuesta o la negativa de la EPS para garantizar el servicio.

Requisitos y evaluación del caso

Como parte del trámite, es necesario adjuntar los documentos que respalden la solicitud. Entre estos se incluyen facturas, fórmulas médicas, órdenes de servicios y cualquier otro soporte que demuestre que el gasto fue asumido por el paciente.

La Supersalud analiza cada caso de manera individual, verificando si se cumplen las condiciones establecidas para el reembolso. Este proceso permite determinar si la EPS incurrió en incumplimiento y si el usuario tiene derecho a la devolución.

El resultado del trámite dependerá de la evaluación de la entidad, que puede autorizar o negar el reconocimiento económico según la evidencia presentada.

En medio de la actual situación del sistema de salud, este mecanismo se ha convertido en una herramienta para que los usuarios puedan recuperar recursos que han tenido que asumir por fallas en la prestación del servicio.

El aumento en las solicitudes de reembolso refleja las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a medicamentos y tratamientos, lo que ha llevado a muchos a buscar alternativas para garantizar su atención médica.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando el funcionamiento del sistema y las medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud en el país, en un contexto marcado por crecientes desafíos en la atención y suministro de medicamentos.

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