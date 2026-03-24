Cómo identificar dinero inválido y cuáles billetes perdieron vigencia, según el Banco de la República

El Banco de la República advierte sobre incremento de billetes falsos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

En Colombia, el uso del dinero en efectivo sigue siendo predominante pese al auge de las transferencias digitales. Sin embargo, este escenario también ha abierto la puerta a un problema persistente: la circulación de billetes falsos o inválidos.

Ante esta situación, el Banco de la República reiteró cuáles son las señales clave que permiten identificar dinero no válido y evitar pérdidas económicas.

De acuerdo con la entidad, no todos los billetes que circulan deben ser aceptados, especialmente cuando presentan inconsistencias frente a las características oficiales, pues esto ocurre en un contexto en el que el país renovó su familia de billetes hace más de una década, incorporando nuevas figuras y sistemas de seguridad, lo que aún genera confusión entre los ciudadanos.

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La advertencia cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el efectivo sigue siendo el principal medio de pago en el país. Según cifras recientes, el 79% de los colombianos continúa utilizando dinero físico para sus transacciones diarias, lo que incrementa la exposición a posibles fraudes.

Las autoridades alertan por circulación de dinero no válido durante temporadas de alto flujo de efectivo - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Uno de los aspectos más importantes —y a menudo ignorado— es el tamaño del billete, ya que el Banco de la República ha insistido en que esta es una de las formas más sencillas de detectar una falsificación, pues si un billete presenta dimensiones diferentes a las oficiales, debe generar sospecha inmediata.

“Un billete que no cumpla con las medidas oficiales debe generar sospecha inmediata”, advierten desde la entidad, enfatizando que variaciones en el tamaño o en las proporciones pueden ser un indicio claro de que se trata de dinero falso.

Además del tamaño, las autoridades recomiendan verificar otros elementos de seguridad como la marca de agua, la cinta de seguridad y los efectos de cambio de color, características diseñadas precisamente para dificultar la falsificación.

El riesgo, según expertos, no es constante durante todo el año. Existen momentos específicos en los que la circulación de efectivo aumenta y, con ello, también la probabilidad de recibir billetes falsos.

La falsificación de billetes en Colombia implica consecuencias legales y riesgo económico para los ciudadanos - crédito Banco de la República

Así lo explicó Bibiana Gordillo, jefe de la Sección de Estudio de Especies Monetarias del Banco de la República: “Son aquellas épocas donde tenemos festivales, carnavales, ferias y fiestas e incluso vacaciones”.

Durante estos periodos, el alto volumen de transacciones y la rapidez con la que se manejan pagos facilitan que los controles se relajen, permitiendo que billetes falsificados pasen desapercibidos.

El problema no solo representa una pérdida económica para quien recibe el dinero inválido, sino que también tiene implicaciones legales. En Colombia, la falsificación de moneda es un delito grave que puede acarrear penas de entre 12 y 15 años de prisión. Incluso, intentar poner en circulación un billete falso, aun sabiendo que lo es, puede derivar en sanciones judiciales.

Por ello, el llamado de las autoridades es a reforzar la atención al momento de recibir dinero en efectivo y a familiarizarse con las características de los billetes vigentes. Más allá del diseño o de los personajes impresos —como Gabriel García Márquez o Débora Arango en la nueva familia—, los detalles técnicos siguen siendo la herramienta más efectiva para evitar ser víctima de fraude.

¿Billetes con tamaño raro? El truco del Banco de la República para evitar engaños en efectivo - crédito Colprensa

En un país donde el efectivo aún domina, la prevención y el conocimiento se convierten en la principal defensa frente a un problema que continúa vigente en las calles y comercios.

En este panorama, la clave está en la prevención y en la atención a los detalles. Reconocer las características de los billetes auténticos no solo protege el bolsillo de los ciudadanos, sino que también contribuye a frenar la circulación de dinero falso en el país. En un contexto donde el efectivo sigue siendo protagonista, estar informado y actuar con cautela se convierte en una herramienta fundamental para evitar caer en fraudes que pueden tener consecuencias tanto económicas como legales.