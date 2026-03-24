Colombia

Comandante de Bomberos de Puerto Leguízamo reveló hipótesis sobre el accidente del avión de la FAC en Putumayo: “Habría golpeado la parte trasera”

El capitán Eduardo Sanjuan señaló que la versión proviene de un testimonio recogido en la pista tras el siniestro y aclaró que, por ahora, no existe confirmación oficial sobre las causas de la tragedia que dejó 68 muertos

Guardar
Restos del avión Hércules C-130
Restos del avión Hércules C-130 tras el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde autoridades investigan las causas del siniestro - crédito La Voz de Amazonia

En medio de la emergencia por el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, que ya deja 68 muertos, comienzan a surgir versiones preliminares sobre lo ocurrido.

El comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio, Eduardo Sanjuan, reveló en una entrevista en Blu Radio que una de las hipótesis apunta a una posible anomalía durante el despegue de la aeronave.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó, la información proviene del testimonio de un militar que se encontraba en la pista y presenció el momento en que el avión inició su vuelo.

“Nos contó que cuando despegó, en la cabecera de la pista, el avión habría golpeado la parte de atrás”, señaló Sanjuan.

El comandante insistió en que se trata de una versión no confirmada oficialmente y que, hasta el momento, todo corresponde a hipótesis recogidas en el lugar de los hechos.

“Todo son especulaciones”, reiteró, al tiempo que recordó que las autoridades ya iniciaron una investigación formal para determinar las causas del siniestro.

Más de 120 ocupantes viajaban
Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

El accidente ocurrió el 24 de marzo, pocos minutos después del despegue desde Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, en una operación militar que transportaba a 128 personas.

La aeronave cayó y generó una explosión inmediata debido a la munición que llevaba a bordo, lo que agravó el impacto y dificultó las labores de rescate.

Las autoridades han descartado, por ahora, un ataque externo, mientras avanzan los análisis técnicos sobre posibles fallas mecánicas o condiciones de vuelo.

La magnitud de la tragedia —con decenas de muertos, heridos y desaparecidos— convierte este caso en uno de los accidentes más graves en la historia reciente de la aviación militar en Colombia.

El hecho ha puesto en evidencia problemas estructurales en la infraestructura aérea del sur del país.

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, advirtió al mismo medio que el aeropuerto de Puerto Leguízamo presenta serias limitaciones operativas, entre ellas una pista de apenas 1.100 metros y con dificultades de mantenimiento por falta de recursos.

La tragedia aérea en Putumayo
La tragedia aérea en Putumayo deja al menos 70 fallecidos y 51 heridos tras la caída de un C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito prensa MinDefensa

Según explicó el mandatario en declaraciones también entregadas a Blu Radio, incluso antes del accidente ya existían advertencias sobre las condiciones del aeródromo.

De acuerdo con su versión, directivos de la aerolínea estatal Satena habían solicitado la limpieza de la pista para reducir riesgos en las operaciones, una petición que refleja problemas recurrentes en la región.

El impacto del accidente no solo dejó en evidencia posibles fallas técnicas o humanas, sino también la fragilidad en la capacidad de respuesta ante emergencias.

En el momento del siniestro, el municipio contaba con apenas ocho bomberos y sin equipos adecuados para enfrentar un incendio de gran magnitud como el que provocó la aeronave al caer.

Ante este panorama, la comunidad jugó un papel determinante. Habitantes de Puerto Leguízamo acudieron al lugar del accidente en medio del fuego y las explosiones causadas por la munición, y participaron en el rescate de sobrevivientes.

Según el gobernador Molina, esta reacción fue clave para evitar que el número de víctimas fatales fuera aún mayor.

Los soldados lesionados serán posteriormente
Los soldados lesionados serán posteriormente trasladados al Homil para su respectiva valoración médica - crédito @COL_EJERCITO / X

Los heridos fueron trasladados inicialmente a centros de atención básica en la zona, como el Hospital María Angelines, que no cuenta con capacidad para atender traumas complejos.

Posteriormente, varios pacientes debieron ser evacuados por vía aérea hacia ciudades como Bogotá y Florencia para recibir atención especializada.

El caso también ha reabierto el debate sobre las condiciones de otros aeropuertos del departamento.

De acuerdo con las autoridades locales, terminales como los de Puerto Asís y Villagarzón enfrentan riesgos similares, incluyendo presencia de aves por basureros cercanos y condiciones climáticas adversas que afectan la operación aérea.

Mientras avanzan las investigaciones oficiales, el país sigue atento a las conclusiones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, las hipótesis siguen abiertas y el enfoque se mantiene en determinar si el accidente fue consecuencia de una falla técnica, un error en la maniobra de despegue o las condiciones de la pista.

Temas Relacionados

Accidente PutumayoFuerza Aérea ColombianaAccidente aéreoPuerto LeguizamoColombia-Noticias

Más Noticias

Suspenden conciertos de Shakira en Abu Dabi y Doha por conflicto en Medio Oriente: esto se sabe

La colombiana se presentaría en el Offlimits Music Festival con el espectáculo con el que recorrió Latinoamérica y Estados Unidos como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ con nueva fecha para finales de 2026

Suspenden conciertos de Shakira en

Kylian Mbappé habló sobre los problemas derivados de su lesión y se confirmó si estará disponible para el partido contra Colombia

La presencia del delantero en los partidos con su selección y el Real Madrid hasta antes del Mundial estuvo en duda a raíz de un dictamen médico que resultó errado

Kylian Mbappé habló sobre los

Juan José Lafaurie se metió en la pelea de María Fernanda Cabal y Petro por accidente aéreo en Putumayo: “Drogadicto, se te acabó el tiempo”

El hijo de la senadora del Centro Democrático utilizó la red social de X para dirigir un fuerte comentario al Presidente, aumentando la tensión política tras el siniestro en Putumayo

Juan José Lafaurie se metió

Jugador de Atlético Nacional fue denunciado en la Fiscalía por presunto abuso sexual

Nicolás Rodríguez es el señalado por la denunciante que asegura estaba en estado de embriaguez cuando abusaron de ella

Jugador de Atlético Nacional fue

En redes sociales advierten sobre otra aplicación que simula a Nequi: “Sabe tus datos y es imposible de distinguir”

Las nuevas aplicaciones permiten a los estafadores generar comprobantes digitales idénticos a los reales, engañando a vendedores y facilitando fraudes electrónicos

En redes sociales advierten sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Suspenden conciertos de Shakira en

Suspenden conciertos de Shakira en Abu Dabi y Doha por conflicto en Medio Oriente: esto se sabe

Isabella Ladera compartió emotivo mensaje tras un susto que vivió con su embarazo: “Oré tanto por esto”

Pirry reveló cómo se preparó para hacer la entrevista a Garavito: “Fueron tres días con un perfilador del FBI”

Jenny López respondió a seguidora que la cuestionó por no usar su argolla de matrimonio: “De los nervios pregunté”

Prometido de Alexa Torrex se refirió a comentarios de infidelidad en ‘La casa de los famosos’ y dijo que cobrará regalías por el tema ‘Santo cachón’

Deportes

Kylian Mbappé habló sobre los

Kylian Mbappé habló sobre los problemas derivados de su lesión y se confirmó si estará disponible para el partido contra Colombia

Jugador de Atlético Nacional fue denunciado en la Fiscalía por presunto abuso sexual

Campeón con el Manchester City fue convocado por la selección de Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, para la fecha FIFA de marzo

Se conoció el posible reemplazo del técnico de Francia Didier Deschamps antes del amistoso contra Colombia: Zinédine Zidane sería el candidato principal

Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana y Santiago Buitrago en la carrera por España