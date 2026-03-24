Beneficiarios del PAE recibirán alimentos durante vacaciones de Semana Santa: 91 territorios tendrán más recursos y entregas ampliadas

El presupuesto total del PAE para 2026 supera los $7,2 billones, lo que duplica la inversión respecto a años anteriores - crédito Ministerio de Educación de Colombia

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), coordinado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (Uapa), anunció medidas clave para la vigencia 2026, con la meta de beneficiar a 6,2 millones de estudiantes del sistema educativo oficial.

Una de las novedades más relevantes es que, durante las vacaciones de Semana Santa, los beneficiarios continuarán recibiendo alimentos, garantizando así su derecho a la alimentación incluso durante el receso escolar. Para 2026, el Gobierno nacional ha incrementado de forma histórica el presupuesto del PAE, duplicando los recursos respecto a años anteriores.

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Entre 2022 y 2026, el aporte nacional pasó de $1,56 billones a cerca de $3 billones. Sumando las fuentes de regalías, gobernaciones y alcaldías, el presupuesto total del programa alcanzará $7,24 billones, lo que representa un respaldo financiero sin precedentes para ampliar cobertura y fortalecer la atención a niñas, niños y jóvenes en todo el país.

Durante las vacaciones de Semana Santa, los beneficiarios del PAE continuarán recibiendo alimentos para garantizar una nutrición adecuada - crédito Ministerio de Educación

Sobre esto, el mensaje el mensaje del Ministerio de Eduación fue: “a mayor inversión debe corresponder una mayor cobertura”. El objetivo es que el número de estudiantes atendidos crezca de manera proporcional a los recursos asignados. Para 2026, la meta es alcanzar una cobertura del 90,8 % a nivel nacional, incorporando territorios históricamente rezagados como Malambo, Soacha, Guainía, Bolívar, Cartagena y Valledupar. Mientras que en 2022 solo 21 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) lograban coberturas superiores al 95 %, para 2026 se espera que sean 54 ETC, con presencia en nuevas zonas.

Un punto destacado es que 91 territorios recibirán más recursos frente a 2025, permitiendo consolidar la operación del programa y ampliar la cobertura. En paralelo, se fortalecerán los mecanismos de control y seguimiento para asegurar que cada peso invertido se traduzca en más raciones servidas y más estudiantes beneficiados. Entre las 25 ETC con mayor incremento de recursos figuran municipios y departamentos donde la inseguridad alimentaria es una preocupación prioritaria.

La estrategia de entrega de canastas alimentarias durante los recesos escolares llegará a 128 municipios con una proyección de 722.000 paquetes entregados en 2026 - crédito Ministerio de Educación

Durante las vacaciones, la estrategia de entrega de canastas alimentarias se mantendrá como una solución para garantizar la nutrición de los estudiantes cuando no hay clases. Esta modalidad, implementada por primera vez en Colombia bajo la premisa de que “el hambre no sale a vacaciones”, continuará en 2026. Según la Uapa, se proyecta la entrega de 722.000 canastas, con una inversión cercana a $83.700 millones, beneficiando a estudiantes de 128 municipios y fortaleciendo el derecho a la alimentación durante el receso escolar.

En Valledupar, uno de los territorios priorizados, el Gobierno nacional incrementó el aporte al PAE de $17.500 millones en 2022 a $21.500 millones, permitiendo que más de 48.000 estudiantes accedan a alimentación escolar y avanzando hacia la cobertura universal. La secretaria de Educación, Karol Lobo, destacó que la apertura de nuevos comedores y la participación comunitaria son clave para garantizar que ningún estudiante se quede sin alimento dentro de las aulas.

En Valledupar, el aumento del aporte nacional al PAE permitirá que más de 48.000 estudiantes accedan a alimentación escolar y se avance hacia la cobertura universal - crédito Ministerio de Educación

El director de la Uapa, Sebastián Rivera Ariza, explicó que en 2026 la comunidad afrodescendiente asumirá la operación de la alimentación en la Institución Educativa José Celestino Mutis, con acompañamiento del Gobierno nacional para asegurar la democratización y pertinencia territorial del programa. La invitación es abierta para que más organizaciones comunitarias ejecuten el PAE en sus territorios, respetando culturas gastronómicas y fortaleciendo el arraigo local.

Entre 2022 y 2025, se han entregado más de 2.550.000 canastas alimentarias en zonas con altos niveles de inseguridad alimentaria, garantizando apoyo nutricional a los estudiantes incluso fuera del calendario académico. Con este esquema, el Gobierno nacional consolida el PAE como una política pública esencial para la permanencia educativa, la protección de los derechos de la infancia y la reducción de la brecha alimentaria en Colombia.