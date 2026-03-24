Así reaccionaron las redes sociales a la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias por acoso en Caracol Televisión

La empresa finalizó su vínculo laboral con Ricardo Orrego y firmó un acuerdo de término con Jorge Alfredo Vargas, en medio de la controversia - crédito AFP

La reacción institucional no se hizo esperar tras la divulgación de denuncias de presunto acoso sexual y laboral que sacudieron a Caracol Televisión en los últimos días, de dos de sus periodistas y presentadores mas reconocidos. El caso, que rápidamente generó conversación pública, llevó a la compañía a emitir un pronunciamiento en el que fija postura frente a los hechos y anuncia decisiones internas.

En el centro del comunicado aparecen dos nombres: Ricardo Orrego, con quien se dio por terminado el vínculo laboral, y Jorge Alfredo Vargas, cuyo contrato finalizó por mutuo acuerdo. Las medidas, según la organización, no implican un juicio definitivo sobre lo ocurrido, pero buscan facilitar el desarrollo de las investigaciones sin interferencias.

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Caracol Televisión emitió un comunicado oficial tras las denuncias de acoso sexual y laboral contra dos de sus periodistas más reconocidos - crédito @CaracolTV/X

“En los últimos días se han conocido denuncias de particular gravedad que conmueven profundamente a nuestra organización y que han exigido una respuesta clara, responsable y transparente”, señaló el documento. Desde allí, la empresa insistió en que estos casos deben abordarse con seriedad, respeto por las personas involucradas y compromiso con la verdad.

El mensaje también señaló que las decisiones adoptadas responden a la necesidad de proteger a quienes hacen parte del proceso, así como de garantizar que las indagaciones avancen con independencia. “Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, precisó el comunicado.

En paralelo, la organización envió un mensaje directo a quienes denunciaron. “A quienes han alzado la voz, les expresamos nuestro respeto y reconocimiento. Sabemos que hacerlo no es fácil”, afirma, al tiempo que asegura que los testimonios serán tratados con cuidado y confidencialidad. Finalmente, Caracol Televisión reiteró su compromiso con un entorno laboral seguro y respetuoso. “Hemos tomado y seguimos reforzando todas las medidas para que este propósito se cumpla día a día”, concluyó el texto.

El pronunciamiento de Caracol destacó que estas decisiones buscan garantizar investigaciones independientes y proteger a las personas involucradas - crédito Caracol TV sitio web

Tras conocerse el comunicado, comenzaron a aparecer reacciones desde distintos sectores, entre periodistas, columnistas, políticos y usuarios en redes sociales. El periodista Jacobo Solano escribió: “Caracol da por terminado el contrato con Ricardo Urrego y Jorge Alfredo Vargas. Por fin hicieron publico los nombres que se manejaban”.

El periodista Jacobo Solano reaccionó tras el comunicado de Caracol Televisión y la salida de los presentadores - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Por su parte, la columnista de la revista Cambio Johana Fuentes señaló: “Primero las víctimas, como debe ser. Salen de Caracol Televisión Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, con el fin de adelantar las investigaciones con independencia”.

La columnista Johana Fuentes pidió priorizar a las víctimas tras la salida de los periodistas del canal - crédito @JohaFuentes/X

Las reacciones también se sintieron en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su sorpresa e indignación frente a las denuncias y la salida de los periodistas. Uno de los comentarios que circuló decía: “Y cayeron dos peces gordos de Caracol Televisión, uno que veía a Jorge Alfredo Vargas y a Ricardo Orrego todas las noches en Noticias Caracol y uno pensaba que eran señores muy respetables y resultaron ser unos acosadores sexuales de mierda 💀”.

Usuarios en redes sociales también reaccionaron a la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @SamuelSMJPR123/X

Desde la política también hubo pronunciamientos. La senadora Sandra Ramírez publicó: “URGENTE: Comunicado de Caracol Televisión: Sororidad con las mujeres, que de manera valiente, denunciaron estos hechos tan lamentables. Que la justicia actúe en derecho”.

La senadora Sandra Ramírez expresó su apoyo a las denunciantes y pidió que la justicia actúe - crédito @SandraComunes/X

A las reacciones también se sumó la periodista Mónica Rodríguez, que aseguró que este caso refleja un problema mucho más amplio dentro de los entornos laborales en el país. “Falta… y mucho. Muchos … en TODOS los medios, empresas del sector público y privado, entidades del estado. Con todo lo que he leído, puedo asegurar que estamos rodeadas de acosadores y que en los mismos lugares de trabajo, lo omiten deliberadamente, porque muchas fueron a denunciar y nunca pasó nada. Años y años de silencio e impunidad. Años acumulados de dolor para las víctimas de acoso sexual. Y bueno, si se destaparan los casos de acoso laboral, ni hablar, no quedaría títere con cabeza”, escribió.

La periodista Mónica Rodríguez aseguró que el acoso laboral y sexual es un problema extendido en muchos sectores - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Con el pronunciamiento oficial y las decisiones laborales ya tomadas, el caso entra ahora en una nueva etapa, marcada por las investigaciones que deberán esclarecer lo ocurrido y definir posibles responsabilidades. Mientras tanto, el tema sigue generando debate público sobre el acoso laboral y sexual en los medios de comunicación y la forma en que las empresas deben responder ante este tipo de denuncias.