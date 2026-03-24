Colombia

Así puede subir el pago de la pensión de un hombre o una mujer en Colpensiones si tiene más de 2.000 semanas cotizadas

Optimizar el ingreso futuro requiere analizar salario base, evitar interrupciones y ajustar la fecha de retiro según los factores personales

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El Gobierno Petro busca que
El Gobierno Petro busca que Colpensiones sea el fondo de ahorro más grande de Colombia - crédito Colpensiones/Colprensa

El valor de cotizar semanas adicionales en Colpensiones reside en el impacto directo que tiene sobre el porcentaje aplicado al ingreso base de liquidación (IBL) para el cálculo de la pensión mensual. El beneficio está limitado por un tope legal, y una vez alcanzado, las semanas extras no generan devoluciones de dinero ni aumentan el monto mensual, aunque sí fortalecen el fondo común del sistema.

Superar las 2.000 semanas cotizadas en el régimen público de pensiones en Colombia permite consolidar el porcentaje máximo de pensión permitido por la ley, que oscila entre 70,5% y 80% del ingreso base de liquidación. Después de alcanzar el límite, las semanas adicionales no elevan el porcentaje de la mesada ni se pueden recuperar como devolución monetaria; su función principal es contribuir al fondo común y asegurar el máximo beneficio posible dentro del régimen.

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Al respecto, el sistema público de pensiones en Colombia premia la permanencia en el mercado laboral por medio de un esquema progresivo. Cada semana extra acumulada más allá del mínimo legal eleva el porcentaje de pensión, con la condición de no exceder el máximo que establece la normativa vigente.

En Colombia hay pensionados que
En Colombia hay pensionados que reciben un salario mínimo como mesada mensual - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Cómo impactan las semanas adicionales en la mesada

La estructura de cálculo en el régimen de prima media es proporcional:

  • Las primeras 1.000 semanas otorgan un 65% del IBL como mesada inicial.
  • Entre 1.000 y 1.200 semanas, la pensión sube un 2% por cada 50 semanas adicionales.
  • Entre 1.200 y 1.400 semanas, el incremento es del 3% por cada bloque de 50 semanas.
  • Una vez se superan 1.800 semanas, que corresponden a más de 34 años de cotización, se alcanza el tope legal de la pensión, situado entre el 70,5% y el 80% del IBL, según cada caso.
  • A partir de ese punto, incluso, si el trabajador supera las 2.000 semanas, ya no recibe aumentos porcentuales adicionales sobre la mesada. Sin embargo, estas semanas excedentes refuerzan el fondo común del sistema, aunque no representan un beneficio económico directo para el afiliado.

Requisitos de pensión en 2026 y nuevas reglas para mujeres

A partir de 2026, la edad mínima para acceder a la pensión se mantiene en 57 años para mujeres y 62 años para hombres. En cuanto al tiempo cotizado, los hombres deberán cumplir 1.300 semanas. Para las mujeres, la sentencia C-197 de 2023 de la Corte Constitucional introduce una reducción progresiva: en 2026, el requisito será de 1.250 semanas y a partir de 2027 disminuirá en bloques de 25 semanas anuales, hasta llegar a un mínimo de 1.000 semanas.

Se estima que hay cerca
Se estima que hay cerca de 2,2 millones de pensionados en Colombia y de estos, casi la mitad recibe un salario mínimo como mesada de jubilación, de acuerdo con datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo - crédito Colprensa

Además, las mujeres pueden disminuir 50 semanas por cada hijo, con un máximo de tres, lo que permite descontar hasta 150 semanas del total exigido.

Estrategias para mejorar el valor de la pensión

Aunque alcanzar el tope porcentual con 2.000 semanas asegura el máximo permitido por la ley, existen otros elementos que pueden aumentar el valor real de la pensión. Uno de los factores más relevantes es el ingreso base de liquidación (IBL), calculado como el promedio de los salarios cotizados durante la vida laboral.

Cotizar sobre salarios elevados en los últimos años o evitar periodos sin aportes puede impactar favorablemente en el monto final de la mesada. Analizar el nivel de ingresos, la cantidad de semanas, y la cercanía al porcentaje máximo antes de solicitar la pensión es clave para optimizar el beneficio.

Paso a paso para solicitar la pensión

Al cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas, el trabajador debe iniciar la solicitud formal ante Colpensiones, presentando el documento de identidad original.

También es necesario diligenciar los formularios de “Solicitud de Prestaciones Económicas”, la actualización de la información de EPS y la “Declaración de No Pensión”. El plazo legal máximo para recibir una respuesta es de cuatro meses, período en el que la entidad emite una resolución determinando el monto y la fecha de inicio del pago.

Cuando el trabajador alcanza la
Cuando el trabajador alcanza la edad y las semanas de cotización exigidas, debe presentar una solicitud formal ante Colpensiones y entregar su documento de identidad original - crédito Colprensa

Si el solicitante no está conforme con la decisión — ya sea por el monto o por un rechazo — dispone de diez días hábiles para presentar un recurso de reposición o apelación.

Destino de las semanas cotizadas de más

Las semanas cotizadas en exceso no son objeto de devolución monetaria en el régimen público colombiano. Estos aportes adicionales van al fondo común y contribuyen a la sostenibilidad del sistema, pero no generan pagos o saldos para el trabajador.

La no devolución de dinero por semanas extra es una regla central del modelo: la única ventaja práctica de cotizar más allá del mínimo es alcanzar el mayor porcentaje de mesada posible.

Extender la vida laboral para superar el umbral mínimo puede resultar en una pensión mensual más elevada, reflejando la decisión de continuar trabajando en una mejor estabilidad económica durante el retiro.

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