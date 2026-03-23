Wingo vinculó la emergencia aérea presentada en Barranquilla con el posible impacto de un ave en el motor

El vuelo P5 7206 de Wingo experimentó una emergencia tras un posible impacto de ave con uno de sus motores poco después de despegar de Barranquilla - crédito @luchovoltios / X

El vuelo P5 7206 de Wingo, que cubría la ruta entre Barranquilla y San Andrés, enfrentó la mañana del domingo 22 de marzo una emergencia por posible impacto de un ave en uno de sus motores.

La situación obligó al avión, que transportaba a 144 pasajeros, a regresar al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz poco después del despegue. La tripulación identificó el incidente durante la fase inicial de ascenso y optó por volver al punto de partida para realizar una revisión técnica exhaustiva.

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Activación de protocolos y atención a pasajeros

De acuerdo con el comunicado oficial de Wingo, la tripulación declaró la emergencia de forma preventiva, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. Esta decisión permitió obtener prioridad para el aterrizaje y asegurar la integridad tanto de los pasajeros como de la tripulación.

Wingo aplicó estrictamente los protocolos de seguridad y logró un aterrizaje exitoso sin reportar heridos ni mayores inconvenientes tras el incidente aéreo - crédito @AerocivilCol / X

“Wingo informa que el vuelo P5 7206 que cubría la ruta Barranquilla – San Andrés debió regresar al aeropuerto de origen luego de que, durante el despegue, la tripulación identificara un posible impacto con ave”, indicó la aerolínea en un mensaje difundido a los medios.

La compañía reportó que la aeronave aterrizó sin contratiempos y que tanto los ocupantes como el personal a bordo se encontraban en buenas condiciones. La aerolínea aseguró que tras el desembarque, se activó el plan de atención a los viajeros, ofreciendo alternativas de protección y un vuelo especial programado para el mismo día con destino a San Andrés.

“Adicionalmente, se ha dispuesto un vuelo especial que operará hoy a las nueve de la noche para facilitar la continuidad del viaje de los pasajeros hacia San Andrés” indicaron.

Testimonios y momentos de tensión

Algunos pasajeros relataron a El Espectador los minutos de incertidumbre que siguieron al incidente. “El avión iba lleno, completamente lleno. Había muchas personas. La verdad, fue un susto tremendo”, declaró una de las viajeras según el medio Zona Cero. En redes sociales, como X, se difundieron videos donde se observa una llamarada saliendo de la aeronave, lo que incrementó la inquietud entre los viajeros y sus familiares.

La tripulación declaró emergencia preventiva y retornó al aeropuerto Ernesto Cortissoz, priorizando la seguridad de los 144 pasajeros y del personal a bordo - crédito @luchovoltios / X

Pese al sobresalto, la actuación de la tripulación fue descrita como oportuna y profesional, permitiendo que el avión aterrizara sin incidentes adicionales. Semana recogió el testimonio de otra pasajera: “El susto fue tremendo, tremendo. Pero gracias a Dios estamos en tierra, y eso es un alivio. Solo queda agradecer porque estamos vivos”.

Seguridad y procedimientos en la mira

La aerolínea enfatizó que la seguridad constituye su principal prioridad y que este tipo de decisiones responde a la aplicación estricta de los protocolos operativos. “La seguridad es nuestra principal prioridad y este tipo de decisiones responden a la aplicación estricta de los protocolos operacionales”, reiteró Wingo en su comunicado.

El regreso del vuelo P5 7206 se realizó en menos de 20 minutos tras el despegue. Una vez en tierra, técnicos de la compañía iniciaron la inspección del motor afectado para determinar el alcance de los daños y establecer cuándo podrá volver a operar la aeronave.

Las recientes emergencias aeroportuarias en Barranquilla ponen a prueba la capacidad de respuesta de la Aerocivil y de las aerolíneas ante incidentes inesperados - crédito @veranodelarosa/X

Hasta el momento, Wingo no ha publicado un informe técnico detallado sobre el incidente, aunque la hipótesis del impacto con un ave es la principal línea de investigación.

Contexto reciente en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

La emergencia aérea sucede pocos días después de que el aeropuerto Ernesto Cortissoz registrara una falsa alerta en un vuelo internacional. Perros antiexplosivos detectaron un maletín sospechoso, lo que llevó a la Aerocivil a suspender operaciones. Sin embargo, tras una verificación, se descartó la presencia de este tipo de artefactos.

Si bien ambos episodios no tienen relación directa, pone a prueba los mecanismos de respuesta inmediata de las autoridades aeroportuarias y de las aerolíneas que operan en la región.