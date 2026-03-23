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Traslado de régimen pensional en Colombia: fecha límite, requisitos y lo que debe decidir antes de julio de 2026

El traslado entre regímenes pensionales en Colombia tiene como plazo máximo el 16 de julio de 2026, una oportunidad para trabajadores que cumplen requisitos específicos y buscan mejorar su pensión futura

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El traslado entre regímenes pensionales
El traslado entre regímenes pensionales en Colombia tiene como plazo máximo el 16 de julio de 2026, una oportunidad para trabajadores que cumplen requisitos específicos y buscan mejorar su pensión futura - crédito VisualesIA/Adobe Stock

El traslado de régimen pensional en Colombia estará disponible hasta el 16 de julio de 2026, fecha límite para que los trabajadores que cumplan ciertos requisitos puedan cambiar su sistema de ahorro para la jubilación o pensión, según información obtenida por Revista Semana. Esta opción se mantiene vigente mientras se define el futuro de la reforma pensional.

La posibilidad de cambiar entre fondos privados y el régimen público permite a los trabajadores evaluar cuál alternativa se ajusta mejor a su historial laboral y expectativas de pensión, según información obtenida por Revista Semana. Esta decisión puede influir directamente en el monto que recibirán en su retiro.

No todos los colombianos pueden acceder a este traslado, ya que la ley establece condiciones específicas de edad y semanas cotizadas para poder realizar el cambio antes del plazo establecido, lo que limita esta opción a un grupo determinado de trabajadores.

No todos los colombianos pueden
No todos los colombianos pueden acceder a este traslado, ya que la ley establece condiciones específicas de edad y semanas cotizadas para poder realizar el cambio antes del plazo establecido - crédito Freepik

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Requisitos para acceder al traslado

El proceso de traslado de régimen pensional exige cumplir con condiciones definidas por la normativa. En el caso de los hombres, podrán acceder quienes tengan 52 años o más y cuenten con al menos 900 semanas cotizadas. Estas condiciones buscan garantizar que el cambio se realice en una etapa cercana a la jubilación.

Para las mujeres, los requisitos son diferentes. Podrán realizar el traslado aquellas que tengan 47 años o más y acumulen al menos 750 semanas cotizadas. Este criterio responde a las diferencias en la edad de pensión establecida en el sistema colombiano.

Además de cumplir con estos requisitos, los trabajadores deben asegurarse de que su solicitud sea aprobada antes de la fecha límite. Esto es clave para que el cambio tenga validez, incluso si posteriormente se presentan modificaciones en el sistema pensional.

Doble asesoría y decisiones clave

Uno de los requisitos fundamentales para realizar el traslado es acceder a la doble asesoría, un mecanismo obligatorio que permite a los trabajadores conocer cuál régimen les resulta más favorable. Este proceso debe solicitarse con anticipación y busca evitar decisiones que puedan afectar negativamente la pensión futura.

A través de esta asesoría, las personas reciben información detallada sobre el comportamiento de su ahorro, el monto estimado de pensión y las diferencias entre los sistemas. Esto les permite tomar una decisión informada basada en su situación laboral y financiera.

A través de esta asesoría,
A través de esta asesoría, las personas reciben información detallada sobre el comportamiento de su ahorro, el monto estimado de pensión y las diferencias entre los sistemas. - crédito Freepík

El traslado entre regímenes representa una oportunidad para quienes buscan mejorar sus condiciones de retiro, pero también implica analizar cuidadosamente las implicaciones de cada sistema. Factores como el tiempo cotizado, los ingresos y la estabilidad laboral influyen directamente en los resultados.

En ese contexto, la decisión de cambiar de régimen no debe tomarse de manera apresurada. Es importante evaluar cada caso de forma individual, teniendo en cuenta que una vez realizado el traslado, no siempre es posible revertir la decisión.

La proximidad de la fecha límite ha incrementado el interés de los trabajadores en este proceso, especialmente en un escenario de incertidumbre frente a la reforma pensional. Mientras se define el futuro del sistema, esta alternativa sigue siendo una opción vigente para quienes cumplen los requisitos establecidos.

La proximidad de la fecha
La proximidad de la fecha límite ha incrementado el interés de los trabajadores en este proceso, especialmente en un escenario de incertidumbre frente a la reforma pensional - crédito Freepik

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de informarse adecuadamente y cumplir con todos los pasos necesarios antes de realizar el traslado, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar que la decisión se ajuste a las necesidades de cada trabajador.

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