Secretario de Puerto Leguízamo afirma que hay 33 muertos en el accidente aéreo en Putumayo: Fuerza Aérea aún no presenta cifra oficial

Carlos Claros confirmó que la morgue del municipio recibió 33 cuerpos tras el accidente del Hércules de la FAC - crédito Alcaldía municipal de Leguízamo/Facebook

Carlos Claros, secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo (Putumayo) confirmó la cifra de víctimas fatales tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) ocurrido la mañana del lunes 23 de marzo.

“Infortunadamente, tenemos 33 personas fallecidas en la morgue del municipio de Leguízamo”, afirmó, visiblemente afectado por la tragedia que golpea al municipio, en conversación con Noticias RCN.

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Según Claros, además de los fallecidos, se atendieron 81 heridos en el Hospital María Angelines y en el Dispensario Naval. De ellos, 58 personas fueron evacuadas: 8 trasladadas hacia Florencia, dos al Hospital Militar y 48 que se dirigían a Bogotá.

“Estamos aquí todas las instituciones que hacemos parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, evaluando las situaciones, pero sobre todo haciendo todo lo posible para poder sacar a los soldados heridos de este terrible accidente”, explicó para el medio en mención.

Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X

El secretario destacó la participación de la comunidad local: “Agradecerle al pueblo de Leguízamo, que se volcó a ayudar a atender este lamentable accidente a un kilómetro de aquí del casco urbano. Entre todos, mototaxistas, campesinos, indígenas, bomberos voluntarios, Defensa Civil, personal del Ejército de la Armada, nos ayudaron mucho”.

“De verdad, y en tiempo récord pudimos traer estas ochenta y una personas aquí al Hospital María Angelines, el hospital de segundo nivel, y al Dispensario Naval para darles los primeros auxilios”, relató Claros.

La coordinación con las Fuerzas Militares fue clave en la atención de los heridos. Según el secretario, la Fuerza Aeroespacial, la Armada y el Ejército colaboraron para movilizar el Hércules hacia Puerto Asís y Bogotá, logrando evacuar a los afectados.

“En una gestión maratónica con la Fuerza Aeroespacial, la Armada, el Ejército, logramos sacar a esas personas que ya están rumbo a Puerto Asís y a Bogotá directamente”, señaló.

Fuerza Aeroespacial, Armada y Ejército facilitaron la movilización del Hércules para evacuar a los afectados - crédito FAC/Captura de Pantalla X

Es importante señalar que, aunque el secretario municipal informó sobre 33 víctimas fatales, ni la Fuerza Aérea Colombiana ni ninguna entidad estatal han publicado un comunicado oficial con el número exacto. Hasta ahora, el presidente Gustavo Petro fue la última autoridad en mencionar una cifra,y únicamente reportó el caso de una persona.

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