Santiago Botero reaccionó a la denuncia de una creadora de contenido por acoso sexual en la Policía: “¡Dónde está la justicia!”

Santiago Botero salió en respaldo de Laura Jasmin, influenciadora que denunció abuso sexual en la Policía - crédito laurajasmin1252/TikTok - @Santibotero2026/X

La denuncia hecha por la creadora de contenido Laura Jasmin UGC sobre lo que serían presuntos casos de acoso sexual y laboral dentro de la Policía Nacional, que se hicieron virales, desencadenó fuertes cuestionamientos a las autoridades competentes. Lo anterior, después de que Santiago Botero, candidato presidencial por firmas, exigió el lunes 23 de marzo respuestas sobre los retrasos judiciales en este proceso.

La repercusión del caso alcanzó tal magnitud que llevó al aspirante al primer cargo de la nación a exigir cuentas a la Fiscalía, al cuestionar la posibilidad de cierre del caso por cumplimiento de tiempos.

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“¡Dónde está la justicia para hechos tan dolorosos! @FiscaliaCol ¿Cómo es posible que después de 4 años estemos hablando de vencimiento de términos? Esto no es un error... es una falla grave del sistema, hay ineficiencia, o hay dilación... o hay poder por encima de la verdad”, expresó el aspirante presidencial, que dejó en claro que estos hechos “no lo podemos permitir”, por lo que anunció medidas en caso de ser elegido.

En su perfil de X, el candidato presidencial Santiago Botero se refirió sobre denuncia de Laura Jasmin, que apuntó a la Policía - crédito @Santibotero2026/X

La indignación de Santiago Botero ante lo que serían denuncias de presunto acoso sexual en la Policía

“Dónde están los derechos humanos. A las víctimas les digo no estarán solas después del 7 de agosto del 2026 y si se le vencen los términos hago caso omiso y yo mismo voy por él. A los responsables: en Colombia se acabó la impunidad. Romanos 13:4: la justicia tiene que ser para todos por igual, El que la hace, la paga“, añadió el político antioqueño, que incluso fue más allá con las estrategias para combatir este flagelo.

“Si el sistema no funciona, lo vamos a reformar para que funcione, sin excusas, sin privilegios, y sin impunidad. ¿Qué debemos hacer con ese bandido? ¡Comenten para hacer caso el 7 de agosto!“, comentó Botero en su publicación en X, en el que expuso este caso a sus más de 15.500 seguidores y otros que vieron su reacción ante este suceso, que ha causado revuelo en las plataformas por los aparentes implicados.

La denuncia pública de Laura Jasmin UGC sobre acoso laboral y acceso carnal violento en la Policía Nacional ha desencadenado una fuerte reacción en redes sociales, donde la creadora de contenido exige respuestas claras de las autoridades - crédito laurajasmin1252/TikTok

La joven afirmó que la denuncia involucra más de tres casos atribuidos al mismo oficial, los cuales fueron reportados desde 2022 sin que se esclarezca la situación o existan respuestas oficiales. “Nosotros denunciamos esta situación, acoso laboral, acoso sexual, acceso y no dan respuesta”, expresó la joven, que no ocultó su temor a represalias y la falta de canales efectivos de denuncia, que condicionaron su silencio.

“No puedo dar nombres, porque lo poquito que han hecho de pronto, pues nos puede afectar en el proceso”, agregó la mujer, que hizo público su testimonio sobre acoso y acceso carnal violento tras integrarse a una unidad policial. Su denuncia implicó a un oficial y señaló la existencia de varios casos similares en los que, según afirmó, la institución no ha brindado respuestas adecuadas frente a lo que habría sucedido.

La denuncia que tiene en la mira a la Policía Nacional

En su testimonio, la joven aseguró haber llegado a la institución con expectativa, pero que esa confianza se diluyó ante los hechos narrados y el temor persistente por posibles represalias.

Varios comentarios del video pusieron en duda la denuncia - crédito TikTok

Explicó que, durante su tiempo en esa unidad, sufrió acoso y acceso carnal en condiciones en las que el miedo y la sorpresa la paralizaron. “Yo era una de las que decía como que: ‘Ay, pero es que si una muchacha ya grande se deja tocar, se deja sabotear es porque quiere’. Pues no, hasta que me pasó. Uno, el miedo. Uno queda paralizado, uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué decir, uno no sabe cómo proceder”, explicó.

La denunciante insistió en la necesidad de respuestas claras sobre el estatus del proceso. “Solo necesitamos que nos escuchen, que nos digan qué pasó con este proceso, qué ha pasado. Hablen claro qué es lo que está pasando, si lo van a dejar libre o si lo van a dejar así, o por ser oficial no le van a colocar cuidado”, afirmó Laura Jasmin UGC, que instó a otras mujeres a no silenciar este tipo de situaciones a su juicio deshonrosas.

“Mujeres, no se dejen, no se bloqueen. Traten de denunciar al instante, al instante que pasen las cosas. No importan las críticas, no importa lo que se le venga encima”, remarcó. La publicación causó una cadena de reacciones en la audiencia digital, pues usuarias compartieron relatos personales de experiencias similares, en la que expresaron respaldo y reiterando la necesidad de denunciar este tipo de conductas.