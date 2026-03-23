Colombia

Pico y placa regional: así será el regreso a Bogotá y Cundinamarca tras el puente festivo con restricciones, operativos y sanciones en las vías

Accesos principales tendrán controles intensivos y gestión de tráfico durante una jornada con movilidad regulada y operativos coordinados en puntos estratégicos

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La Secretaría Distrital de Movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad implementa controles en los principales accesos para vigilar el cumplimiento de la restricción de pico y placa - crédito Alcaldía de Bogotá

El lunes 23 de marzo, Bogotá implementará la medida de Pico y placa regional en los principales accesos a la ciudad, con el objetivo de facilitar el retorno del puente festivo y ordenar la movilidad en los corredores más transitados.

La Secretaría Distrital de Movilidad dispuso controles y equipos de gestión del tráfico para garantizar el cumplimiento de la medida y orientar a los conductores en los nueve ingresos principales.

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El Pico y placa regional operará en dos franjas horarias diferenciadas: de 12:00 p. m., a 4:00 p. m., podrán ingresar a Bogotá únicamente los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m., a 8:00 p. m., el ingreso será exclusivo para vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

La medida regula el ingreso
La medida regula el ingreso a Bogotá según el número de placa: par de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., impar de 4:00 p. m. a 8:00 p. m - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Antes del mediodía y después de las 8:00 p.m., el acceso se realizará sin restricción. La medida se aplicará en los siguientes corredores de ingreso:

  • Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio)
  • Autopista Sur (desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá)
  • Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali)
  • Calle 80 (desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio)
  • Carrera Séptima (desde la calle 245 hasta la calle 183)
  • Vía Suba – Cota (desde el río Bogotá hasta la avenida Calle 170)
  • Vía a La Calera (desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima)
  • Vía a Choachí (desde el límite distrital hasta la avenida Circunvalar)
  • Vía a Villavicencio (desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la Antigua Vía al Llano)

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda que la infracción a la restricción de pico y placa regional puede acarrear una multa de $633.200 pesos (Código C.14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas) y la inmovilización del vehículo, conforme a la Ley 769 de 2002.

Se recomienda a viajeros y residentes planear con anticipación su retorno, consultar los horarios y estar atentos a los canales oficiales de información. El objetivo es mejorar los tiempos de desplazamiento, reducir la congestión y promover un retorno más organizado durante los puentes festivos, especialmente en una jornada en la que se espera alto flujo vehicular.

La infracción de la restricción
La infracción de la restricción de pico y placa regional conlleva multa de $633.200 pesos e inmovilización del vehículo, de acuerdo con la Ley 769 - crédito Johan Largo/Infobae

Medidas especiales y operativos en Cundinamarca

En paralelo, la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca implementará el Plan Retorno con medidas adicionales para reforzar la seguridad y la eficiencia vial en el departamento:

  • Pare y siga entre La Mesa (k66+300) y La Vara (k85+000), sentido éxodo, los días viernes 20 y sábado 21 de marzo.
  • Reversible continuo entre Apulo (k32+000) y Mosquera (Puente Balsillas k113+000), el lunes 23 de marzo, entre las 10:00 a. m. y las 11:59 p. m.
  • Reversible en Soacha, entre la intersección de la avenida Canoas y avenida San Marón, el lunes 23 de marzo de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Además, se aplicará restricción para vehículos de carga de 3,4 toneladas o más en los siguientes corredores, el lunes 23 de marzo de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.:

Las autoridades recomiendan planear los
Las autoridades recomiendan planear los viajes, consultar horarios y atender las indicaciones oficiales para evitar sanciones y mejorar la seguridad vial - crédito Gobernación de Cundinamarca
  • Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha
  • Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao

Las autoridades de tránsito recomiendan revisar el estado mecánico de los vehículos, respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o la fatiga, y realizar pausas activas durante trayectos largos. Estas acciones buscan reducir los riesgos, considerando que el exceso de velocidad sigue siendo el principal factor de siniestralidad en el departamento.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante el puente de San José de 2025, Cundinamarca registró siete fallecidos y 26 lesionados, con un 85,7% de víctimas fatales siendo motociclistas. Además, el 45% de las sanciones en 2025 correspondieron a exceso de velocidad.

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