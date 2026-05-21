Colombia

Abelardo de la Espriella cerró su campaña anunciando despidos masivos en entidades del Estado si es presidente: “Para los que cobran por no hacer nada”

El candidato presidencial promete eliminar puestos superfluos y proteger a quienes cumplen funciones reales, asegurando que los ciudadanos honestos tendrán respaldo y oportunidades en su eventual gobierno

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El representante a la Cámara aseguró que el candidato presidencial puede ganar en primera vuelta, lo que implica un ahorro de millones de pesos - crédito @MiguelPoloP/X

Abelardo de la Espriella, abogado y actual candidato presidencial, centró su discurso final de campaña en una propuesta que ha generado debate: la reducción del Estado colombiano hasta en un 40%.

Según explicó, la medida forma parte de un plan para sanear las finanzas públicas y reorientar recursos hacia sectores prioritarios como la educación y la salud.

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Durante su intervención, De la Espriella subrayó la necesidad de eliminar cargos que considera innecesarios dentro del aparato estatal.

Todos esos cargos que le sobran al Estado colombiano son los que drenan las finanzas públicas”, afirmó ante simpatizantes. La propuesta, de acuerdo con el candidato, busca fortalecer áreas clave mediante la reasignación de fondos públicos.

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El aspirante presidencial aclaró que la iniciativa no afectaría a quienes cumplen funciones reales y productivas dentro del sector público.

Abelardo de la Espriella anunció recorte estatal y prioriza gasto social - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Abelardo de la Espriella anunció recorte estatal y prioriza gasto social - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“Quiero decirles que quien tiene contrato con el Estado y son gente honesta como ustedes, no se preocupen de nada, porque esto es para los que cobran por no hacer nada”, sostuvo el jurista, marcando una distinción entre quienes considera trabajadores responsables y aquellos que, según su visión, ocupan cargos superfluos. Esta diferenciación, según afirmó, garantizaría que los empleados que cumplen tareas esenciales mantengan su estabilidad laboral.

El Estado colombiano, en palabras del candidato, debe ser “más eficiente, ágil y transparente”. De la Espriella planteó que el rediseño del sector público permitirá liberar recursos significativos para la inversión social.

Las finanzas públicas deberían ser destinadas a la educación, a la salud”, puntualizó, señalando que el objetivo es fortalecer la cobertura y calidad en estos rubros.

La propuesta de reforma estatal fue recibida con atención entre los asistentes, quienes escucharon al candidato comprometerse con una gestión basada en la meritocracia y la eficiencia.

Los que se ganan la plata decentemente tendrán más trabajo y apoyo del gobierno de tigre”, prometió De la Espriella, sugiriendo que su eventual administración priorizará a quienes demuestren compromiso y honestidad en el servicio público.

Abelardo de la Espriella reducirá el Estado un 40% y blindará empleos honestos - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Abelardo de la Espriella reducirá el Estado un 40% y blindará empleos honestos - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Polo Polo sigue firme con Abelardo de la Espriella y pidió elegir presidente en primera vuelta para evitar gasto millonario

El congresista de la Cámara Miguel Polo Polo se reunió nuevamente con el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella en medio del tramo final de la campaña electoral en Colombia.

El encuentro, difundido por el propio Polo Polo a través de sus redes sociales, reafirmó el respaldo público del congresista al candidato, quien busca alcanzar la presidencia en la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo.

Durante el encuentro, De la Espriella expresó su expectativa de una victoria temprana. “Vamos a vernos en junio. Vamos. Y nos ahorramos un billete largo porque la segunda vuelta vale una plata”, afirmó el candidato al dialogar con el representante, según quedó registrado en el video compartido.

Polo Polo, por su parte, subrayó que una eventual segunda vuelta podría representar un gasto estatal de 300.000 millones de pesos, cifra que, en su opinión, podría destinarse a programas sociales. “Al Estado colombiano le podemos llevar eso en ayudas a la gente”, sostuvo el abogado y aspirante presidencial.

Abelardo de la Espriella propus achicar el Estado colombiano en su acto final - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Abelardo de la Espriella propus achicar el Estado colombiano en su acto final - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El congresista no había aparecido junto al candidato en los últimos días, aunque mantuvo su respaldo por medio de publicaciones en la plataforma X, donde defendió la aspiración incluso frente a controversias recientes. Entre las polémicas que rodean la campaña, se encuentran críticas hacia De la Espriella por su comportamiento en entrevistas con periodistas.

El candidato fue señalado por llamar “ignorante” a una comunicadora y por sugerir a otra que revisara una fotografía suya para hacer comentarios sobre su zona íntima. Estos hechos llevaron a que se le acusara de atacar a la prensa y de mostrar actitudes calificadas como “machistas”.

Ante estos señalamientos, Polo Polo defendió a de la Espriella al recalcar: “Nunca ha tenido una denuncia por maltrato contra la mujer; al contrario, las ha defendido a lo largo de su vida. Pero la prensa insiste en llamarlo misógino”. Además, cuestionó la actitud de los medios frente a casos de violencia de género dentro del actual gobierno, manifestando: “Frente a eso, esa misma prensa permanece callada. ¿Imparcialidad? ¿Hipocresía?”.

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