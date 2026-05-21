Capturados por el caso de Yulixa Toloza recibieron dinero para recoger en Cúcuta el vehículo en el que desapareció: esto fue lo que descubrió la Fiscalía

Este video es la cobertura de una audiencia virtual. Se observa a dos hombres en la pantalla. La Fiscalía reveló que María Fernanda Delgado, propietaria de Beauty Laser, presuntamente pagó $800.000 a los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado. El pago habría sido para recoger en Cúcuta el vehículo supuestamente usado para transportar a Yulixa Toloza. Este material documenta los detalles expuestos por la Fiscalía sobre el caso - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación expuso el 20 de mayo de 2026 detalles sobre la presunta vinculación de María Fernanda Delgado, propietaria del centro de estética ilegal Beauty Laser, en el pago de $800.000 a los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado.

Según la entidad, estos hombres habrían sido contratados para recoger en Cúcuta (Norte de Santander) un vehículo vinculado con el traslado de Yulixa Toloza, la paciente que se sometió a un lipoláser en el sur de Bogotá y luego apareció sin vida en un municipio de Cundinamarca.

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Al reconstruir el recorrido, la Fiscalía sostuvo que los involucrados, “una vez en territorio colombiano, se dirigieron al municipio de Los Patios, Norte de Santander, específicamente a una dirección enviada por la mencionada ciudadana, es decir, por María Fernanda Delgado Hernández, a través de mensajes de WhatsApp y de material audiovisual”, según lo manifestado ante el tribunal.

Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional

Parte de la investigación determinó que se compartieron videos con la ubicación precisa del automotor, “con el objetivo de que se ubicara exactamente el lugar en donde reposaba el mismo, en donde había sido parqueado”, apuntó la fuente oficial.

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Según el relato de la fiscal delegada, ambos hombres “al llegar a dicho inmueble intentan ingresar tocando la puerta sin obtener ninguna respuesta, momento en el cual el señor Sequeira, es decir, Kelvis Daniel Sequeira Delgado, activa el control remoto del vehículo logrando identificarlo”.

La Fiscalía refirió que en ese “momento, gracias a las pesquisas que realizó la Sijín por órdenes de policía judicial emanadas no solamente dentro de esta carpeta, sino dentro del mecanismo de búsqueda urgente, se interceptaron y se condujeron posteriormente a la Sijín”.

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En una imagen tipo acuarela, se muestra a los dos detenidos por el caso Yulixa Toloza, recibiendo dinero en efectivo para recoger el vehículo implicado en la desaparición de la mujer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre el pago recibido, consta en audiencia que “el señor Jesús Alberto Hernández establece que recibió aproximadamente la suma de $800.000 entregados a través de un familiar, los cuales, según le indicaron, correspondía a gastos de transporte, alimentación y hospedaje para realizar la diligencia encomendada, cual fue la de retirar ese vehículo de esa residencia en la cual estaba parqueado y posteriormente llevarlo de acuerdo a las indicaciones entregadas por la señora María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento Beauty Laser”.

El fiscal solicitó al final de la audiencia la legalización de la captura de ambos hombres ante el juez.

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Esta sería la pena que podrían enfrentar los implicados en la desaparición y muerte de Toloza

La investigación apunta a una suma de delitos graves, según explicó el abogado Francisco Bernate al medio Minuto 60.

El abogado Francisco Bernate expone los delitos y las penas que enfrentarían las tres personas identificadas en Venezuela, presuntamente responsables de la desaparición y posterior fallecimiento de Yulixa Toloza - crédito Minuto 60/X

Bernate detalló que la operación del establecimiento constituye una violación de medidas sanitarias, ya que, en sus palabras, “no puede funcionar y menos realizando procedimientos quirúrgicos sobre seres humanos”. La clandestinidad en la que operaba la clínica es un elemento clave para la tipificación penal y agrava la situación legal de los implicados.

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El caso de la desaparición y muerte de Yulixa Toloza ha puesto en evidencia los riesgos de someterse a procedimientos médicos en lugares no autorizados, donde la ausencia de controles estatales puede derivar en tragedias. Tras la muerte de la joven, los implicados ocultaron su cuerpo, hecho que agrava las consecuencias jurídicas para los responsables.

El análisis legal de Bernate identifica tres delitos principales: violación de medidas sanitarias, homicidio doloso agravado y desaparición forzada. Sobre este último, el abogado puntualizó: “Nuestro país estuvo varios días pendientes de conocer el paradero de esta persona o de su cuerpo”, lo que configura la desaparición ante la ley colombiana.

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Yulixa Toloza desapareció el 13 de mayo de 2026 y el 19 del mismo mes su cuerpo fue encontrada en un municipio de Cundinamarca - crédito @yulixa.toloza/TikTok

En cuanto al homicidio, Bernate sostuvo que “los niveles de temeridad en los que funcionaba este lugar dejan prever que la muerte era un evento perfectamente posible y aun así siguieron operando”. La combinación de estas figuras podría llevar a penas de entre 50 y 60 años de prisión efectiva para quienes sean hallados culpables.

La desaparición y muerte de Yulixa Toloza tras una cirugía estética clandestina en Beauty Laser ha sido calificada por expertos como un caso que involucra múltiples delitos bajo la legislación colombiana. Los hechos incluyen la operación ilegal de un centro médico, la muerte de la paciente durante el procedimiento y el ocultamiento posterior del cuerpo, lo que complica aún más el panorama judicial para los responsables.

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