Secretario de Salud de Bogotá reporta 379 cierres de centros estéticos ilegales en dos años tras caso de Yulixa Toloza

El secretario de Salud de Bogotá advirtió sobre la proliferación de centros estéticos ilegales y pidió a la ciudadanía verificar la habilitación de los establecimientos antes de cualquier procedimiento. - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, entregó un balance sobre los operativos de inspección, vigilancia y control realizados en la capital del país en materia de establecimientos estéticos, en medio de la atención generada por el caso de la muerte de la estilista Yulixa Toloza.

El funcionario aseguró que en los últimos dos años las autoridades sanitarias han ordenado el cierre de 379 establecimientos que operaban de manera ilegal, principalmente relacionados con procedimientos estéticos sin autorización o sin cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos.

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En declaraciones entregadas a CityTv de Casa Editorial El Tiempo, Bermont explicó que la dinámica de la ilegalidad en este tipo de servicios ha sido constante en la ciudad. “En lo corrido de los últimos dos años hemos cerrado 379 establecimientos de esta índole”, señaló el secretario.

El funcionario indicó que una de las principales dificultades es la reapertura de estos lugares tras ser sellados por las autoridades, lo que obliga a mantener operativos permanentes.

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“Estamos en una ciudad muy grande donde todos los días esta ilegalidad nos abre establecimientos, los corren, los cerramos y nos los abren a dos cuadras, y esto es una realidad de ciudad”, afirmó.

Líneas de vigilancia en salud pública

El secretario de Salud explicó que la entidad tiene tres ejes misionales principales para el control sanitario en Bogotá.

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En primer lugar, señaló la vigilancia de establecimientos legales, donde se incluyen cafeterías, restaurantes, salones de belleza, supermercados, droguerías y otros negocios comerciales.

En segundo lugar, indicó la inspección a prestadores de servicios de salud, especialmente aquellos que son objeto de denuncias ciudadanas por posibles irregularidades en la atención o en la prestación de procedimientos.

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Finalmente, se refirió a la identificación y cierre de establecimientos ilegales o clandestinos, los cuales operan sin autorización y sin cumplir con la normativa sanitaria vigente.

Bermont explicó que este último grupo representa un riesgo importante debido a que en muchos casos estos lugares funcionan en espacios no habilitados como apartamentos o locales improvisados, donde se realizan procedimientos invasivos sin control profesional.

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Autoridades de Bogotá realizaron operativos para clausurar establecimientos estéticos que operaban sin los permisos requeridos. - crédito Beauty Láser/Instagram

Operativos recientes y cierres en Bogotá

El funcionario también detalló que la Secretaría de Salud ha intensificado las acciones de control en distintos puntos de la ciudad tras recientes denuncias ciudadanas.

Según informó, el mismo día del caso de Yulixa Toloza se recibió una denuncia sobre un establecimiento ilegal en el sector de Los Héroes, el cual fue verificado por las autoridades y posteriormente sellado.

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Además, mencionó que el alcalde local de Kennedy realizó un operativo en su jurisdicción en el que se cerraron seis establecimientos en una sola jornada.

Bermont agregó que en un recorrido reciente realizado junto al alcalde Carlos Fernando Galán se identificaron establecimientos que habían sido previamente sellados, pero que nuevamente estaban en funcionamiento.

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Recomendaciones a la ciudadanía

El secretario de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la legalidad de los establecimientos antes de someterse a procedimientos estéticos.

“Cuando usted vaya a un sitio y vea que no cumple con los estándares de salud, dude y consulte la página de la Secretaría Distrital de Salud, donde están todos los lugares habilitados por nuestra entidad y todos los profesionales que están habilitados”, recomendó.

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Bermont insistió en la importancia de evitar procedimientos en lugares no certificados y de acudir únicamente a centros debidamente autorizados por la autoridad sanitaria.

Yulixa Toloza, de 52 años, falleció tras someterse a un procedimiento estético en un centro no autorizado en el sur de Bogotá. - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

Contexto del caso de Yulixa Toloza

El pronunciamiento del secretario se dio en medio de la investigación por la muerte de la estilista Yulixa Toloza, de 52 años, quien había sido reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

La mujer se realizó una lipólisis láser en un establecimiento identificado como Beauty Láser, ubicado en el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito. Posteriormente, presentó un deterioro en su estado de salud y desapareció.

Su cuerpo fue hallado el 19 de mayo en un corredor vial entre Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó su identidad.

Clausura de establecimientos y hallazgos de la Secretaría de Salud

Como parte de las acciones posteriores al caso, la Secretaría Distrital de Salud informó la clausura de un establecimiento de estética ubicado en la calle 80 #19A-10, al norte de Bogotá, identificado como Beauty Láser de la doctora Danubia Blanco.

De acuerdo con la entidad, el lugar operaba sin autorización para la prestación de servicios estéticos y presentaba inconsistencias en el manejo de medicamentos y dispositivos médicos y quirúrgicos.

Sin embargo, la Secretaría aclaró que no fue posible establecer una relación directa entre este establecimiento y la desaparición de Yulixa Toloza, aunque se mantuvieron las acciones de verificación en el marco de las denuncias ciudadanas.

La Secretaría Distrital de Salud cerró un establecimiento llamado Beauty Láser de la doctora Danubia Blanco - crédito @SectorSalud/X

Investigación judicial en curso

De forma paralela, las autoridades avanzan en el proceso judicial relacionado con el caso. El 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura de dos ciudadanos venezolanos, presuntamente involucrados en hechos posteriores a la desaparición de la mujer.

Según la Fiscalía, los capturados habrían participado en el traslado y ocultamiento de un vehículo vinculado al caso, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, propiedad de una de las personas señaladas dentro de la investigación.

Asimismo, se ha indicado que otras personas fueron capturadas en Venezuela, entre ellas quienes serían propietarios o vinculados al establecimiento donde se realizó el procedimiento estético.