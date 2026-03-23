Colombia

Mujer denunció en redes sociales que le salió una toalla de cocina en paquete de reconocida marca de papitas

Según la publicación, el contenido estaba envuelto en una toalla de cocina que solo pudo detectar al abrir la bolsa

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Una usuaria de la red social X denunció que al abrir un paquete de De Todito, la popular mezcla de snacks de PepsiCo, encontró una toalla de cocina envuelta junto a las papas fritas - crédito @LaMeibol / X

Un incidente inusual ha captado la atención en redes sociales, luego de que la usuaria @LaMeibol denunció que presuntamente encontró una toalla de cocina dentro de un paquete de De Todito, la conocida mezcla de snacks de PepsiCo.

La joven relató el episodio en su cuenta de la red social X y acompañó la publicación con imágenes y videos que documentan el presunto hallazgo.

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Según ella, el hecho ocurrió el 22 de marzo, cuando decidió gastar sus últimos 3.000 pesos en la compra del producto. “Hoy gasté mis últimos 3.000 pesos de foránea en comprarme un Detodito y además que trae una migaja, me sale con una toalla de cocina (o no sé) más grande incluso que la bolsa, además que todas las papitas venían enrolladas en esta porquería. Se me dañó el día”, escribió en su perfil.

La publicación se viralizó rápidamente. En los videos y la fotografía compartidos, la usuaria muestra cómo supuestamente extrae la toalla del interior de la bolsa y expone la magnitud del material encontrado, que, según afirma, superaba el tamaño del empaque y cubría todos los snacks.

El hallazgo generó reacciones divididas
El hallazgo generó reacciones divididas en redes sociales, desde apoyo y escepticismo hasta bromas sobre el proceso de producción - crédito @LaMeibol / X

“Estaba intentando abrirla por la mitad para que se viera lo que ocupaba la servilleta y que enrollaba las papas, se ve así, pero ya aclaré que sí, la abrí antes porque uno jamás piensa que le va a salir eso. Solo estoy contando un suceso que me pasó y ya”, explicó ante el escepticismo de otros usuarios.

La historia generó una amplia variedad de comentarios. Algunas personas manifestaron su incredulidad, mientras otras compartieron experiencias similares o defendieron la posibilidad de fallas en los procesos industriales. “La gente que dice que ya estaba abierta es como estúpida. Pues obvio ya va a estar abierta porque uno no espera que le salga una toalla así”, expresó un usuario que apoyó la versión de @LaMeibol.

Otros pusieron en duda la veracidad de la denuncia y cuestionaron que no hubiera un video del momento exacto de la apertura. “La pregunta es porque no grabaste el video antes de abrir la bolsa, se ve claramente que cuando empezó el video la bolsa ya estaba abierta, algo me dice que quieres engañar a la gente y hacer quedar mal a la marca”, comentó una persona, reflejando la desconfianza que surgió en parte de la comunidad digital.

Algunos se tomaron el incidente con humor, sugiriendo explicaciones poco probables. “Creo que es una servilleta para que el cliente se limpie cuando termine de comer, están haciendo cambios en su atención al público jajajajaja”, bromeó otro internauta. La reacción provocó una ola de respuestas, donde usuarios compartieron anécdotas insólitas con productos alimenticios. “A mí una vez me llegó una bolsa de Cheetos vacía”, relató una de las personas que se sumó al hilo.

El hallazgo de una toalla de cocina dentro de un empaque de De Todito, según relató la usuaria @LaMeibol en la red social X, desató polémica, cuestionamientos técnicos y bromas en línea - crédito @LaMeibol / X

No faltaron quienes ofrecieron una mirada técnica sobre la posibilidad de que un cuerpo extraño como una toalla ingrese a la línea de producción. “Claro que te creo, pero mi experiencia en la industria de alimentos me dice que una toalla de papel de ese tamaño interrumpiría el flujo de la tolva fácilmente, además el sensor de peso saltaría la alarma y suspendería la alimentación de la línea”, observó un usuario con experiencia en el sector.

Otro, con dos décadas en mantenimiento industrial, remarcó: “Todo sistema de dosificación puede fallar, no vengan a mariquear que todo es perfecto y que es casi imposible que pase eso. Esa toalla es típica de uso en mantenimiento de máquinas, esa empresa contrata mucho jovencito sin experiencia por ahorrar”.

La fabricación de snacks en empresas como Pepsico está diseñada para minimizar la posibilidad de contaminación con elementos ajenos. El proceso es completamente automático y de alta velocidad: se forman las bolsas a partir de un rollo de película plástica, se dosifica el producto por medio de balanzas electrónicas, se inyecta nitrógeno para preservar la frescura, y finalmente se sella, corta y fecha cada paquete.

La imagen compartida por la
La imagen compartida por la joven exhibe la toalla encontrada, la cual, según afirma, cubría todos los snacks dentro del empaque - crédito @LaMeibol / X

El sistema de empaquetado tiene como objetivo mantener la frescura y textura de los productos. Esto se logra mediante la dosificación automática, el conformado de la bolsa, la inyección de nitrógeno y el sellado hermético. Entre los errores más frecuentes suelen encontrarse problemas en el sellado, materiales defectuosos, falta de protección adecuada y, en ocasiones, errores en el diseño gráfico de los envases.

La aparición de objetos extraños en productos alimenticios no es común, pero los sistemas automatizados pueden presentar fallas puntuales, ya sea por error humano, falta de mantenimiento o defectos en la maquinaria.

Hasta el momento, ni De Todito ni PepsiCo han emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia viralizada en redes sociales.

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