Colombia

Metro de Bogotá abre convocatoria para que la ciudadanía proponga nombres de las estaciones mientras avanzan las obras

El desarrollo de las obras ya supera el 70% y la administración capitalina busca que la comunidad decida el nombre de varias estaciones, integrando a los habitantes en la historia del proyecto

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La obra prioriza arquitectura bioclimática y seguridad, con accesos abiertos y visibilidad exterior en todas las estaciones del Metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá

La expectativa en Bogotá crece junto al avance de la Línea 1 del Metro, un proyecto que promete transformar la movilidad y la identidad urbana de la capital. Con un avance global del 72,13% y la obra civil de estaciones y edificios de acceso en un 31%, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) anunció la apertura de un proceso participativo para que la ciudadanía pueda decidir los nombres de tres de las futuras estaciones del sistema.

El Metro de Bogotá contará con 16 estaciones distribuidas en seis localidades (Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Barrios Unidos), de las cuales ocho tendrán integración directa con TransMilenio y dos más lo harán por proximidad. El diseño de las estaciones prioriza la arquitectura bioclimática, la integración visual con el entorno, la reducción del impacto urbano y la seguridad de los usuarios, con accesos abiertos y visibilidad desde el exterior.

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Actualmente, los trabajos del consorcio Metro Línea 1 avanzan en la instalación de la vía férrea, canaletas, cableado, señalización y sistemas de alimentación de energía sobre ocho kilómetros continuos de viaducto, desde el patio taller en Bosa hasta la estación 6 en Kennedy. La continuidad del viaducto es indispensable para el inicio de las primeras pruebas ferroviarias, previstas para junio de 2026, lo que marca una fase crucial en el cronograma del megaproyecto.

Ciudadanos podrán elegir los nombres
Ciudadanos podrán elegir los nombres de tres estaciones del Metro a través de una campaña participativa entre marzo y abril de 2026 - crédito Metro de Bogotá

Cómo se participa para nombrar las estaciones

En este contexto, la EMB invitó a la ciudadanía a participar activamente en la historia del Metro a través de la campaña “Ponle nombre a la estación de tu barrio”. La convocatoria estará abierta del 24 de marzo al 24 de abril de 2026 y es muy fácil participar: los interesados pueden enviar sus propuestas a través del canal de WhatsApp de la Alcaldía Mayor de Bogotá o mediante el asistente virtual Chatigo.

Para acceder a Chatigo, basta con guardar el número 316-023-1524 en el celular y escribir por WhatsApp, o ingresar directamente desde la página web de Gobierno Abierto de Bogotá o Bogota.gov.co. Así, cualquier habitante podrá sugerir el nombre que considere más representativo para su comunidad.

El proceso de selección de
El proceso de selección de nombres para estaciones está disponible vía WhatsApp y Chatigo, permitiendo la intervención directa de la comunidad bogotana - crédito Metro de Bogotá

La invitación se extiende a todos los bogotanos, quienes podrán elegir nombres que resalten la identidad cultural, la historia local o los referentes del entorno de cada estación. De ese modo, el distrito pretende que el metro no solo sea un sistema de transporte, sino un verdadero reflejo de la diversidad y riqueza de sus barrios.

La Línea 1 del Metro, que estará integrada tarifariamente con el Sistema Integrado de Transporte, contempla estaciones con accesos laterales (12) y otras convencionales tipo mezzanine (4), sin afectar el espacio público. Además, tendrá edificios de acceso y pasarelas, con 28 estructuras en total, para facilitar el ingreso de los usuarios sin reducir zonas peatonales.

Las pruebas de trenes, que iniciarán en 2026, se desarrollarán en varias etapas: primero en el Patio Taller El Corzo, con pruebas estáticas y dinámicas, y luego en el viaducto, donde cada tren deberá recorrer 2.500 kilómetros sin pasajeros (500 en modo manual y 2.000 en modo automático, bajo el sistema Cbtc). Todo el proceso busca cumplir los estándares internacionales de seguridad y operación antes de la apertura comercial, programada para el primer trimestre de 2028.

Las primeras pruebas ferroviarias del
Las primeras pruebas ferroviarias del Metro de Bogotá están previstas para junio de 2026, con recorridos iniciales de 2.500 kilómetros sin pasajeros - crédito Empresa Metro de Bogotá

El proyecto Metro de Bogotá, con arquitectura amigable y tecnología de punta, avanza en tiempo y se mantiene dentro de los cronogramas. La participación ciudadana en la elección de nombres para las estaciones permitirá que los usuarios se apropien del sistema y refuercen el sentido de pertenencia, haciendo del Metro un verdadero símbolo de la ciudad.

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