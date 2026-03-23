La Dian impuso nuevas obligaciones a los pensionados y ahora es necesario que tengan varios documentos actualizados

La Dian intensificó los mecanismos de comparación de datos para detectar diferencias u omisiones entre la información proveniente de los fondos de pensión y las declaraciones de renta - crédito Departamento de Prosperidad Social

La fiscalización intensiva a pensionados en 2026 representa un cambio relevante en la política tributaria de Colombia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ahora exige que todos los pensionados actualicen el Registro Único Tributario (RUT) e incorporen el código de actividad económica 0020, con el fin de clasificar de manera correcta los ingresos y evitar sanciones económicas.

Si omiten el trámite o superan los límites de patrimonio, ingresos, consumos con tarjeta o consignaciones establecidos, estarán sujetos a declarar renta y a sanciones desde $524.000, según las nuevas directrices de la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo, la entidad reforzó los sistemas de cruce de información para identificar omisiones o inconsistencias entre los datos de los fondos de pensión y las declaraciones de renta. El fortalecimiento responde a la necesidad de garantizar que los pensionados clasifiquen sus ingresos de manera correcta y faciliten la verificación de la autoridad tributaria.

No declarar renta puede acarrear multas o sanciones - crédito @SenadoGOV/X

El ciclo de fiscalización para 2026 va más allá de corregir registros. El objetivo principal es detectar y sancionar cualquier omisión administrativa. El código de actividad económica 0020 en el Registro Único Tributario es fundamental para distinguir los ingresos por pensión y evitar confusiones con otras fuentes de ingreso.

Obligatoriedad de actualizar el Registro Único Tributario para pensionados

La actualización del Registro Único Tributario (RUT) es un requisito ineludible para todos los pensionados. El código 0020 identifica que los ingresos corresponden a una mesada pensional, diferenciándolos de ingresos laborales o comerciales.

No incorporar el código 0020 puede activar alertas de omisión en los sistemas de control y derivar en la sanción mínima de 10 unidades de valor tributario (UVT), que equivale a $524.000 para 2026. La medida busca evitar que los ingresos sean clasificados incorrectamente, lo que complicaría el proceso de declaración y aumentaría el riesgo de sanciones adicionales.

La Dian insiste en la necesidad de verificar de inmediato que el RUT refleje correctamente el código 0020. El no hacerlo expone a los pensionados a consecuencias administrativas y financieras relacionadas con la omisión de este trámite esencial.

La declaración de renta es clave para el recaudo tributario de la Dian - crédito Dian

Topes y condiciones para la declaración de renta de pensionados

Para el ciclo fiscal de 2026, existen límites que, una vez superados, obligan a los pensionados a declarar renta, aunque todos sus ingresos provengan de la pensión. Entre los principales topes destacan:

Patrimonio bruto igual o superior a $224.095.500

Ingresos totales mayores a $69.718.600.

Consumos con tarjeta de crédito por encima de esa cifra o consignaciones bancarias e inversiones superiores al mismo monto, calculados para el año 2025.

La exención de impuesto para pensiones inferiores a 1.000 UVT mensuales (equivalentes a $52.374.000 en 2026) no elimina la necesidad de declarar si se sobrepasa algún otro tope. Según la autoridad tributaria, “la obligación de declarar nace al superar cualquiera de los siguientes topes durante el año 2025”.

Cada caso debe analizarse individualmente. Muchos pensionados pueden encontrarse sujetos a fiscalización al cumplir estos criterios, aun sin ser conscientes de ello. El desconocimiento no exime de responsabilidad ante la Dian.

Numerosos pensionados pueden quedar bajo revisión fiscal si cumplen con estos criterios, incluso sin saberlo - crédito Prosperidad Social

Documentos necesarios para la declaración fiscal de pensionados

La preparación documental previa facilita el cumplimiento de las nuevas exigencias. El certificado de ingresos y retenciones, expedido por Colpensiones o un fondo privado, es imprescindible.

Otros soportes clave incluyen certificados de activos —como extractos bancarios al 31 de diciembre de 2025 y certificados de tradición de bienes inmuebles—. Estos documentos permiten calcular el patrimonio correctamente y evitar inconsistencias en el proceso fiscal.

Las deducciones por medicina prepagada o los certificados de dependientes económicos pueden reducir la base gravable si existen ingresos adicionales distintos a la pensión. Se recomienda organizar y conservar estos documentos antes de que inicie la temporada de declaraciones en agosto.