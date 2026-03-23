Este sería el momento del accidente del avión de la Fuerza Aérea de Colombia: la aeronave se precipita y cae detrás de una zona de árboles

Fotografías y videos muestran la caída de la aeronave militar que transportaba tropas del Ejército Nacional y dejó varios heridos de gravedad - crédito @BN123colombia/X

Han salido a la luz imágenes que registran el instante preciso en el que el avión Hércules C130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un accidente en área rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, ubicado al sur de Colombia.

La aeronave, que transportaba personal del Ejército Nacional, intentaba despegar desde la pista de Puerto Leguízamo cuando perdió estabilidad y terminó precipitándose fuera de la zona habilitada para vuelos.

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Las fotografías y videos, difundidos en redes sociales por el usuario en X @BN123colombia y @busavionantioquia, mostraron la magnitud del impacto y el despliegue de equipos de emergencia en el lugar del siniestro.

Las autoridades confirmaron que la nave trasladaba a más de 100 militares, aunque no han precisado la cantidad exacta de ocupantes.

Imágenes revelan el momento del accidente del Hércules C130 en Puerto Asís - crédito Capturas de pantalla - @BN123colombia/X

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