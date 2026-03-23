“Estamos asumiendo sobrecostos operativos insostenibles”: paro minero golpea transporte y abastecimiento en Colombia

Paro minero en el Bajo Cauca colombiano - crédito @soydeituango/X

El paro minero en varias regiones de Colombia ha generado una crisis en el transporte de carga, con bloqueos en corredores estratégicos que afectan la movilidad y el abastecimiento, según información obtenida por Revista Semana. La situación tiene como epicentro el Bajo Cauca antioqueño.

El gremio Colfecar advirtió que las empresas transportadoras enfrentan sobrecostos, pérdidas económicas y riesgos para los conductores tras varios días de interrupciones viales, según información obtenida por Revista Semana. Las afectaciones se extienden a diferentes sectores productivos del país.

La suspensión de diálogos entre el Gobierno y los manifestantes ha incrementado la preocupación del sector, que pide acciones urgentes para restablecer la movilidad en las zonas afectadas, en medio de un escenario de tensión social y económica.

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Impacto en transporte y logística

El paro minero, protagonizado por cerca de 8.000 trabajadores, ha derivado en el cierre total de puntos clave en el Bajo Cauca antioqueño y en zonas del sur de Córdoba. Estos bloqueos han generado un efecto dominó que impacta la cadena logística, dificultando el transporte de mercancías y la distribución de productos esenciales.

Desde el gremio transportador se ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional ante lo que consideran una situación crítica. “Estamos asumiendo sobrecostos operativos insostenibles”, afirmó Colfecar, citado por Revista Semana, al referirse a las pérdidas acumuladas y al impacto económico que enfrentan las empresas del sector.

Además, el gremio señaló que los conductores permanecen en condiciones de riesgo en medio de los bloqueos, sin garantías claras de seguridad. Esta situación ha generado preocupación por la integridad de quienes se encuentran detenidos en las vías afectadas.

Bloqueos, tensión social y consecuencias

Los bloqueos se concentran en puntos estratégicos como La Rotonda y Campoalegre en Antioquia, así como en sectores como Puerto Libertador y La Y en Córdoba. Estas zonas son fundamentales para la conexión entre el interior del país y la región Caribe, lo que explica la magnitud del impacto en el transporte.

Paro minero en el Bajo Cauca colombiano

El origen de las protestas está relacionado con presuntos incumplimientos del Gobierno frente a acuerdos previos con el sector minero, lo que ha derivado en un escenario de tensión social que ahora afecta a otros sectores económicos.

“Estamos cansados de respetar el derecho a la manifestación... cuando nadie respeta nuestro derecho al trabajo y a la libre movilidad”, señaló Colfecar, citado por ese medio de comunicación, al cuestionar el impacto de los bloqueos sobre el abastecimiento.

En municipios como Caucasia, la situación ha generado retrasos significativos en la entrega de productos, aumento en los costos de operación y dificultades en el suministro local. Transportadores reportan largas filas de vehículos detenidos y creciente incertidumbre en las rutas.

La suspensión de los diálogos entre el Gobierno y los manifestantes hasta el 26 de marzo ha sido uno de los factores que más preocupa al gremio, ya que consideran que esta decisión agrava la crisis en un momento en el que se requieren soluciones inmediatas.

En este contexto, el sector transportador insiste en la necesidad de una intervención urgente por parte del Estado para garantizar la movilidad, restablecer el flujo de mercancías y evitar mayores afectaciones económicas en diferentes regiones del país.

La continuidad del paro minero mantiene en alerta a distintos sectores productivos, que advierten sobre el impacto que podría prolongarse si no se logra una solución en el corto plazo, especialmente en lo relacionado con el abastecimiento y la estabilidad de la cadena logística nacional.