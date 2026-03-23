Esta era la ruta que cubría el avión Hércules de la Fuerza Aérea colombiana que se accidentó en Puerto Leguízamo

Esta era la ruta que cubría el avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana accidentado en Putumayo - crédito Ministerio de Defensa.

La caída de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que debía trasladar tropas entre municipios del departamento de Putumayo, provocó una inmediata movilización de las autoridades y de la comunidad local.

El siniestro se produjo poco después del despegue de la aeronave, interrumpiendo abruptamente una misión rutinaria en la zona y provocando consternación entre la población que presenció el accidente.

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La Aeronáutica Civil expresó su solidaridad con los afectados por precipitación de avión Hércules de la Fuerza Aérea - crédito X

Según información oficial, la aeronave militar transportaba cerca de 120 soldados de la Fuerza Pública, organizados en dos pelotones, en una ruta que conectaba a Puerto Leguízamo con Puerto Asís (sur de Colombia). El accidente ocurrió en la mañana de un lunes festivo y el avión cayó en una finca, a poca distancia del punto de partida.

Reacción tras el accidente en Putumayo

El ministro de Defensa relató que la aeronave sufrió el accidente justo al iniciar el despegue desde Puerto Leguízamo.

En una declaración pública, el ministro lamentó: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aeroespacial sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo, cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”.

Añadió que unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos, pero aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó al accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito @PedroSanchezCol/X

El Ministerio aseguró que “se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”.

El jefe de la cartera de Defensa también transmitió su solidaridad: “Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”.

El funcionario concluyó que se trata de “un evento profundamente doloroso para el país” y pidió que “nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”.

Según las primeras versiones, hubo heridos entre los ocupantes y algunos soldados habrían caído en un río cercano, lo que motivó que se extendieran las labores de búsqueda hacia ese sector. Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y continúan con la atención a los afectados.

Esta era la ruta que cubría la aeronave que se precipitó a tierra minutos después del despegue - crédito Google Maps

La Fuerza Aeroespacial difundió un comunicado en el que confirmó: “Una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo; las Fuerzas MilCol se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Información en desarrollo”.

Tras el accidente, unidades militares y grupos de socorro se desplegaron para atender la emergencia y buscar a los afectados.

Habitantes del área rural participaron activamente en la evacuación de soldados, como muestran videos grabados por ciudadanos en los que se observa a personas movilizándose en motocicletas para sacar a los heridos del área del impacto, mientras los equipos oficiales llegaban al sitio.

Avión Hércules donado por Estados Unidos a Colombia. / Ministerio de Defensa

Las causas del accidente todavía son motivo de investigación. Las autoridades mantienen los protocolos de emergencia activos y la atención médica a los afectados sigue en marcha, mientras se recopila información sobre el estado de los ocupantes y las circunstancias que originaron el siniestro.

La determinación del jefe de Estado de avanzar con el Conpes de compras militares se suma a una postura crítica sobre la situación de las fuerzas armadas.

El mandatario rechazó las versiones que circulan en algunos medios y aseguró que “Contrario a las informaciones de prensa, la fuerza militar viene perdiendo capacidad desde hace quince años y mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento”.

“Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”, enfatizó el mandatario, vinculando la gestión de los fondos públicos con la protección de la vida de los efectivos militares.