Colombia

Esta era la ruta que cubría el avión Hércules de la Fuerza Aérea colombiana que se accidentó en Puerto Leguízamo

La aeronave realizaba una operación movilizando tropas entre dos municipios del sur del territorio colombiano, cuando impactó contra el suelo instantes después del despegue

Guardar
Esta era la ruta que
Esta era la ruta que cubría el avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana accidentado en Putumayo - crédito Ministerio de Defensa.

La caída de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que debía trasladar tropas entre municipios del departamento de Putumayo, provocó una inmediata movilización de las autoridades y de la comunidad local.

El siniestro se produjo poco después del despegue de la aeronave, interrumpiendo abruptamente una misión rutinaria en la zona y provocando consternación entre la población que presenció el accidente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La Aeronáutica Civil expresó su
La Aeronáutica Civil expresó su solidaridad con los afectados por precipitación de avión Hércules de la Fuerza Aérea - crédito X

Según información oficial, la aeronave militar transportaba cerca de 120 soldados de la Fuerza Pública, organizados en dos pelotones, en una ruta que conectaba a Puerto Leguízamo con Puerto Asís (sur de Colombia). El accidente ocurrió en la mañana de un lunes festivo y el avión cayó en una finca, a poca distancia del punto de partida.

Reacción tras el accidente en Putumayo

El ministro de Defensa relató que la aeronave sufrió el accidente justo al iniciar el despegue desde Puerto Leguízamo.

En una declaración pública, el ministro lamentó: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aeroespacial sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo, cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”.

Añadió que unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos, pero aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez,
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó al accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito @PedroSanchezCol/X

El Ministerio aseguró que “se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”.

El jefe de la cartera de Defensa también transmitió su solidaridad: “Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”.

El funcionario concluyó que se trata de “un evento profundamente doloroso para el país” y pidió que “nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”.

Según las primeras versiones, hubo heridos entre los ocupantes y algunos soldados habrían caído en un río cercano, lo que motivó que se extendieran las labores de búsqueda hacia ese sector. Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y continúan con la atención a los afectados.

Esta era la ruta que
Esta era la ruta que cubría la aeronave que se precipitó a tierra minutos después del despegue - crédito Google Maps

La Fuerza Aeroespacial difundió un comunicado en el que confirmó: “Una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo; las Fuerzas MilCol se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Información en desarrollo”.

Tras el accidente, unidades militares y grupos de socorro se desplegaron para atender la emergencia y buscar a los afectados.

Habitantes del área rural participaron activamente en la evacuación de soldados, como muestran videos grabados por ciudadanos en los que se observa a personas movilizándose en motocicletas para sacar a los heridos del área del impacto, mientras los equipos oficiales llegaban al sitio.

Avión Hércules donado por Estados
Avión Hércules donado por Estados Unidos a Colombia. / Ministerio de Defensa

Las causas del accidente todavía son motivo de investigación. Las autoridades mantienen los protocolos de emergencia activos y la atención médica a los afectados sigue en marcha, mientras se recopila información sobre el estado de los ocupantes y las circunstancias que originaron el siniestro.

La determinación del jefe de Estado de avanzar con el Conpes de compras militares se suma a una postura crítica sobre la situación de las fuerzas armadas.

El mandatario rechazó las versiones que circulan en algunos medios y aseguró que “Contrario a las informaciones de prensa, la fuerza militar viene perdiendo capacidad desde hace quince años y mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento”.

“Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”, enfatizó el mandatario, vinculando la gestión de los fondos públicos con la protección de la vida de los efectivos militares.

Temas Relacionados

Avión HérculesAccidente AéreoFuerza Aérea ColombianaPuerto LeguízamoColombia-Noticias

Más Noticias

Accidente avión de la Fuerza Aérea Colombiana - EN VIVO: Reporte oficial indica que hay 67 militares heridos

Más de 100 soldados estarían dentro de la aeronave que se desplazaba en una misión hacia Puerto Asís cuando se accidentó en el departamento de Putumayo

Accidente avión de la Fuerza

Accidente aéreo en el sur de Colombia: esta es la lista de la tripulación que iba a bordo del avión de la FAC en Putumayo

Según información incluida en la bitácora de vuelo y el historial de la aeronave

Accidente aéreo en el sur

Gustavo Petro se pronunció tras accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia: “Accidente horroroso”

El presidente colombiano indicó que espera que no haya muertos en el accidente en Puerto Leguízamo, en Putumayo, sur de Colombia

Gustavo Petro se pronunció tras

En motocicleta son transportados soldados sobrevivientes del accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia

Debido a la magnitud del accidente la comunidad ha colaborado en la búsqueda de sobrevivientes y despeje de la zona

En motocicleta son transportados soldados

Este sería el momento del accidente del avión de la Fuerza Aérea de Colombia: la aeronave se precipita y cae detrás de una zona de árboles

La nave, con personal militar a bordo, se precipitó al intentar despegar en Puerto Leguízamo; los heridos fueron evacuados por equipos de emergencia

Este sería el momento del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video muestra que disidencias estarían

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex rompe consu prometido

Alexa Torrex rompe consu prometido Jhorman Tolosa en plena gala y revoluciona 'La casa de los famosos Colombia'

Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales con candentes fotografías en lencería

Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con emotiva celebración de cumpleaños a distancia: “Mi amante, mi complemento”

Reconocido cantante se puso nervioso en plena transmisión en vivo con Maluma y sacó risas al paisa

Novia de Epa Colombia se pronunció sobre la investigación en contra de la empresaria por excesos en prisión: “Difícil callar”

Deportes

Nueva Caledonia llegó a Guadalajara

Nueva Caledonia llegó a Guadalajara para los partidos de repechaje de la FIFA: así es el fuerte esquema de seguridad que custodia a la selección

Etapa 1 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: Siga aquí a Nairo Quintana y a los ciclistas colombianos en la carrera española

Los mensajes de Falcao, la FCF y otras instituciones por la repentina muerte de Santiago Castrillón, jugador sub-20 y joya de Millonarios

James Rodríguez sumó apenas 13 minutos en nuevo partido del Minnesota: técnico explicó por qué no le dio más rodaje al 10 de la selección Colombia

Luis Suárez extendió su imparable racha con Sporting de Lisboa: el samario se despidió con gol antes de irse a la selección Colombia