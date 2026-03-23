Colombia

Diomedes Díaz fue la inspiración de Aria Vega para el paso más viral de su canción ‘Chévere’

El tema musical en dúo con Ryan Castro resuena en las diferentes plataformas de reproducción de música, donde cuenta con millones de personas que no solo corean la canción, sino que bailan la coreografía

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La famosa contó detalles detrás del éxito de su canción - crédito conciertoscolombia.oficial y portalvallenatoelite / Instagram

Durante el fin de semana festivo del 23 de marzo de 2026 se viralizó un clip en el que la cantautora barranquillera Aria Vega reveló en el programa Impresentables de Los 40 Colombia que el trend viral de su canción Chévere, que conquistó el Carnaval de Barranquilla y las redes sociales a inicios de año, se inspiró en el legendario Diomedes Díaz.

Esta confesión demuestra otro aspecto importante para el fenómeno digital, surgido a partir del estreno de la canción. Y es que la joven artista se inspiró en un ícono de la cultura popular colombiana para incluir el que es considerado el movimiento más icónico de su coreografía y que estuvo basado en un sticker de WhatsApp.

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En su declaración, Vega detalló: “Yo quería hacer el trend de eso porque yo tengo un sticker de WhatsApp de Diomedes que hace así (mostrando la señal del pulgar arriba) Tiene todo que ver. Yo dije, chévere, sería bacano hacerlo”.

Sin duda, la espontaneidad de la artista y declaraciones sinceras sobre el episodio se tomaron las redes sociales, en las que los internautas no dudaron en reaccionar: “El papá de los pollitos”, “Y eso que han pasado 12 años de su muerte, qué tal estuviera vivo” y “Pa’ qué, pero Diome es único”.

La cantante sorprendió al dar
La cantante sorprendió al dar detalles de una de sus coreografías más famosas - crédito Aria Vega y portalvallenatoelite / Instagram

La revelación de Vega sorprendió a sus fanáticos al conocer cuál es el origen verdadero de la coreografía que impulsó el éxito de Chévere en YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Desde la aparición del tema, el baile motivó a cientos de miles de usuarios a replicarlo, sumando millones de publicaciones en las que se ve a los seguidores bailando, cifras que ubican a la artista entre los nuevos referentes del pop urbano colombiano en plataformas digitales.

Este curioso dato en la dinámica de viralización de éxitos musicales se complementa con la colaboración de Ryan Castro en el remix de la canción. El lanzamiento sumó más millones de visualizaciones tras su primera presentación en vivo que fue realizada durante el último Carnaval de Barranquilla en el escenario de La Troja.

Cabe mencionar que esta interpretación se viralizó ampliamente en las plataformas digitales, en las que los internautas siguen replicándola y aumentando sus reproducciones, llevando a la artista local a escenarios de gran importancia a nivel nacional, donde no deja de sorprender con su carisma.

Y es que la unión con Ryan Castro para la versión remix de Chévere consolidó el impulso mediático de Aria Vega y vinculó el producto musical barranquillero a la escena de la música que se toma las redes sociales.

La cantante Aria Vega es
La cantante Aria Vega es una de las representantes del género urbano de Barranquilla y Colombia para el mundo - crédito Aria Vega / Instagram

En otra entrevista reciente que ofreció la joven artista en Lo Más Viral de Caracol Televisión, indicó que su conexión con la música viene desde su infancia, teniendo en cuenta que sus familiares incluían los ritmos caribeños en su cotidianidad.

Sobre el éxito con su canción Chévere dijo: “Todo me lo imaginé. Si uno no lo manifiesta y si uno no lo tiene aquí, ¿quién lo va a tener?”, reiterando su estrategia en redes sociales, puesto que ha mantenido la disciplina de subir, por lo menos, tres tiktoks al día para volverse viral cosa que, sin duda, ha logrado.

Adicionalmente, en la entrevista agregó que, pese a que tiene diferentes tácticas, lo más importante es conectar con la gente: “La música simplemente tiene una magia única”.

La famosa continúa conquistando tarimas
La famosa continúa conquistando tarimas de la mano de 'Chévere' - crédito @vegaaria/IG

Desde la presentación que Aria Vega tuvo junto a Ryan Castro en el Carnaval de Barranquilla, la canción se convirtió en un referente digital, pues ya cuenta con 11.5 millones de vistas en el remix y la repercusión entre la cantidad de personas que realizan el trend en TikTok demuestran que la fórmula de la joven artista ha funcionado.

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