Desde Yeison Jiménez hasta las Fuerzas Militares: los tres accidentes aéreos que se han registrado en Colombia en los primeros tres meses de 2026

Entre los fallecidos por accidentes aéreos en Colombia durante 2026 se destacan el cantante Yeison Jiménez y el congresista Diógenes Quintero - crédito Captura de Video X/Colprensa/Cámara de Representantes

En lo que va del año 2026, se han registrado tres accidentes aéreos en Colombia.

El más reciente se registró el lunes 23 de marzo de 2026, cuando una aeronave Hércules C-130 se precipitó a tierra en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur de Colombia).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los reportes preliminares, en el avión iban más de 11 tripulantes y 114 militares, de los cuales, hasta el momento se tiene registro de una persona muerta y 77 heridos, que fueron trasladadas inmediatamente a centros hospitalarios cercanos. Por el momento, las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas que derivaron en el siniestro vial.

Aunque no se tiene un consolidado de los militares que iban a bordo, se habla de un estimado de 110 uniformados que viajaban desde Puerto Leguízamo, en Putumayo - crédito ElMun2/Facebook

En su cuenta de X, el ministro de Defensa Pedro Sánchez lamentó el trágico accidente. “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Área sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, precisó el titular de la cartera en sus redes sociales.

Habitantes grabaron imágenes que muestran a civiles movilizándose en motocicletas para retirar a algunos de los soldados, trasladándolos desde el área del siniestro mientras llegaban los equipos de atención.

Las autoridades se concentran actualmente en sofocar la conflagración que siguió al impacto y en la recuperación de restos que permitan avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido. Persisten preguntas sobre las posibles conexiones entre el contexto de seguridad local y el accidente, dado que en la zona del siniestro se han registrado recientes combates y fuerte presencia militar.

La avioneta en la que se transportaba Yeison Jiménez, con destino a Medellín, se precipitó en el municipio de Paipa, Boyacá -crédito Suministrada a Infobae Colombia

Accidente de Yeison Jiménez

Este es el tercer accidente aéreo que se registra en el país durante el año 2026. El primero ocurrió el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá (centro-oriente de Colombia) donde la avioneta de referencia Piper Navajo N325FA, tras presentar fallas mecánicas, cayó en zona rural de la región colombiana, causando la muerte de seis personas que iban a bordo del mismo medio de transporte.

Entre los fallecidos se encontraba el cantante de música popular colombiana Yeison Jiménez, que ese día tenía una presentación musical en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia.

De igual forma, en el accidente fallecieron Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, integrantes de su equipo de trabajo, al igual que el capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave siniestrada.

La tragedia aérea se produjo cuando Yeison Jiménez viajaba para cumplir compromisos artísticos en Antioquia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La avioneta presentó fallas técnicas poco después del despegue en el aeródromo Juan José Rondón de Paipa (Boyacá), ocasionando la tragedia y que generó una gran conmoción en el ámbito artístico colombiano.

Por el momento, la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil analiza los restos de los motores y el historial de mantenimiento de la avioneta privada para establecer las causas técnicas del siniestro.

La aeronave Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 se estrelló durante el trayecto entre Cúcuta y Ocaña, sin dejar sobrevivientes - crédito Cruz Roja

Accidente de Diógenes Quintero

El segundo siniestro aéreo registrado en Colombia durante el año en curso se presentó el 28 de enero de 2026 cuando un avión Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, operado por Searca para la aerolínea Satena, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (oriente de Colombia) se estrelló en el sector de Curasica, área rural de La Playa de Belén.

Entre los fallecidos se encontraba el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya y el candidato Carlos Alcedo Salazar, once pasajeros adicionales y dos tripulantes.

El representante a la Cámara, Diógenes Quintero, era un reconocido defensor de derechos humanos y líder regional en el Catatumbo - crédito @diogenesqa/X

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, los primeros análisis indican que la aeronave perdió autonomía de vuelo antes de impactar con el terreno. La caja negra fue localizada días después del accidente con el objetivo de esclarecer si factores climáticos o fallas técnicas estuvieron involucrados.

El accidente provocó conmoción en el Congreso de la República y sectores políticos, debido a la trayectoria de Diógenes Quintero como defensor de derechos humanos y su liderazgo en la transformación del Catatumbo.