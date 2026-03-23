Colombia

De la Espriella generó polémica tras revelar que compartió un almuerzo con una familia en Kennedy, Bogotá: “Da un poquito de susto”

La visita forma parte de la agenda de recorridos de campaña del candidato presidencial de la extrema derecha en distintas ciudades del país, lo que provocó un revuelo en redes sociales sobre su intención

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Durante su visita a Kennedy, compartió un almuerzo con una familia al sur de Bogotá y resaltó la importancia de los valores familiares - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, conocido como “El Tigre”, que lidera las encuestas junto a Iván Cepeda y Paloma Valencia sobre la intención de voto de los colombianos, compartió detalles de un almuerzo con una familia en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, lo que sorprendió en redes sociales.

En su cuenta en la red social X, De la Espriella escribió: “Junto a mi esposa Ana Lucía Pineda, compartimos la mesa con una familia colombiana en la localidad de Kennedy en Bogotá, que nos abrió las puertas de su hogar y de su corazón”.

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“Más allá del almuerzo, hablamos de lo más importante: la familia como núcleo fundamental de la sociedad, los valores, los principios y esa forma de vivir que define lo mejor de nuestra colombianidad. Ahí está el verdadero país: en los hogares, en la unión, en el respeto y en el amor por lo nuestro”.

De la Espriella afirmó que
De la Espriella afirmó que la coherencia entre palabra y acción es fundamental para un líder responsable - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además, el candidato de la extrema derecha se sumó a estas actividades típicas de los aspirantes presidenciales durante su recorrido por las distintas ciudades y barrios del país, por lo que escribió: “Esa es la esencia que queremos defender y rescatar con coherencia, convicción y firmeza. Gracias por recordarme por qué vale la pena dar esta lucha todos los días”.

Durante la visita, el candidato compartió un video que muestra su interacción con la familia, en la que se perciben momentos de sorpresa y admiración. El jefe del hogar confesó: “Da un poquito de susto, ¿sí? Semejante personaje aquí en la casa” y su esposa agregó: “Reconozco su trayectoria, su talante como abogado defensor”.

El diálogo entre la familia que vive en un sector popular de Kennedy y el candidato abordó varios temas relacionados con la vida cotidiana, además de los valores familiares. La conversación reveló la importancia que el candidato atribuye al núcleo familiar como fundamento de la sociedad.

En Kennedy, Abelardo de la
En Kennedy, Abelardo de la Espriella sostuvo un almuerzo con una familia humilde y enfatizó la relevancia de los principios familiares - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y las mujeres son el núcleo fundamental de la familia. Una mujer es el ancla, la guía, todo en un matrimonio. O sea, si no fuera por la mujer, no existiría la familia, para que estén claros. Es la subversión de los valores”, afirmó De la Espriella durante el encuentro.

El intercambio también incluyó referencias a la alimentación y la cultura local, pues la familia ofreció un almuerzo tradicional, con mojarra y patacón, que fue recibido con entusiasmo por el candidato.

Entre risas y comentarios sobre el sazón de la comida, se generó un ambiente cercano y cordial. La señora de la casa señaló: “Los jóvenes a veces se meten a sus hogares y duran dos meses casados y se separan porque no tienen autocontrol, dominio propio, tolerancia y eso se enseña en la casa y en la educación”.

El abogado Abelardo de la
El abogado Abelardo de la Espriella señaló que para él lo importante era el núcleo familiar tradicional - crédito Luisa González/Reuters

En el video, De la Espriella destacó la necesidad de un liderazgo con principios claros y la coherencia entre palabra y acción: “La palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. El líder tiene que tratar de ser virtuoso. Cuando tú tienes un gobernante que es el ejemplo de todo lo que son los antivalores, la sociedad se descarrila. Pero cuando tienes un líder que trabaja, que no consume drogas, que es hombre de familia y responsable, eso es inspirador”.

Los miembros de la familia compartieron también sus impresiones sobre el candidato y su campaña: “Es una persona sencilla, se habla de todos los temas. Lo mismo que dice en redes sociales, lo mismo dice acá”.

Su esposa añadió: “Se ve que tienen una relación cercana, muy buena y no se ve fingida. Son personas normales, como nosotros. Hay mucha esperanza porque quieren luchar por Colombia, no tienen necesidad, pero lo quieren hacer”.

En el video del encuentro,
En el video del encuentro, la familia halagó la cordialidad de Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA

Aunque el encuentro fue bien recibido, la realidad es que en época electoral es habitual que los políticos visiten diferentes tipos de hogares y se desplacen de un lugar a otro. Esta visita, en particular, generó atención en redes sociales: algunos destacaron que De la Espriella mostraba cualidades de buen líder, mientras que otros cuestionaron que se estaba aprovechando de personas de bajos recursos para fines de campaña.

Muchos usuarios comentaron sobre su video que: “El liderazgo también se refleja en casa”; “Que comió?? Ajiaco o changua? Cuéntenos su experiencia, ahora si le gusta?? que coincidencia, don italiano”; “Jajajaj empezaron!”.

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