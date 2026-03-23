Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna esta semana desde Perú

El calendario lunar de esta semana (Infobae)

Todas las noches la luna nos muestra la misma cara, sin embargo, en la tierra no la vemos igual, ya que nos presenta una parte diferente que va cambiando semanalmente, las famosas fases de la luna regidas por el calendario lunar.

El calendario lunar marca el ciclo que el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta realiza alrededor de su órbita, un lapso que dura menos de un mes y que se caracteriza por sus fases: luna llena, luna nueva, cuarto creciente o cuarto menguante.

Debido a la inclinación y la forma de su órbita, el satélite natural que rodea nuestro planeta nos deja ver ángulos distintos a lo largo del mes.

Calendario lunar 2026

Las fases de la luna de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El miércoles 25 de marzo la luna estará en cuarto creciente, lo que significar que se ubica en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara iluminada.

Durante este periodo, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. Está en lo alto del cielo por la noche y ofrece una excelente vista.

Para el miércoles 1 de abril, habrá luna llena, lo que significa que el astro estará opuesta al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

En distintas civilizaciones se utiliza la luna llena para marcar el paso del tiempo.

Al comienzo de esta semana, la luna estará a 366995 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia será de 379916 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en la luna

Claro que en la luna hay clima, sin embargo, la definición de “estado del tiempo” para el satélite natural que gira alrededor de la Tierra es muy diferente al que tenemos nosotros.

De acuerdo con la NASA, en la luna no cae nieve, los truenos nunca suenan, tampoco se forman nubes en el cielo.

El clima lunar está dominado por cambios de temperatura de cientos de grados, rocas espaciales entrantes de todos los tamaños y partículas, así como energía que viaja desde el sol y más allá.

El calor abrasador y el frío escalofriante son comunes en la luna, esto hace que los cambios de temperatura sean rápidos y dramáticos.

Esto se debe a que la luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra. En su lugar tiene una capa de gas apenas visible alrededor de la Luna se llama exosfera.

La exosfera lunar es demasiado pequeña para atrapar o difundir la energía del Sol, por lo que las diferencias entre las áreas iluminadas por el sol y las áreas sombreadas de la Luna son extremas.

Las temperaturas cerca del ecuador de la Luna pueden aumentar a 121 grados centígrados durante el día y luego caer en picado después del anochecer a -133 grados centígrados.

En los cráteres profundos cerca de los polos de la luna, las sombras permanentes mantienen la superficie aún más fría, la NASA ha registrado temperaturas inferiores a los -246 grados centígrados.