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Así es como un afiliado al Sisbén puede consultar si le cambiaron la clasificación al sistema con la última actualización que tuvo

La transformación tecnológica redefinió el acceso a apoyos estatales para miles de familias, lo que cambió las oportunidades disponibles según su dinámica económica

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Aproximadamente 34 millones de personas
Aproximadamente 34 millones de personas están registradas en la base de datos del Sisbén IV en Colombia - crédito Secretaría Distrital de Planeación

El nuevo sistema Sisbén IV transformó la clasificación social en Colombia al adoptar una estructura automatizada basada en grandes bases de datos, con lo que desplazó los antiguos puntajes y se centró en la capacidad real de los hogares para generar ingresos. La actualización nacional incorporó a más de 1,6 millones de hogares y 4,2 millones de personas, lo que modificó de forma automática el grupo asignado a casi el 30% de los casos, lo que redefine el acceso potencial a subsidios y programas sociales.

El Sisbén IV clasifica a la población de Colombia al determinar la posibilidad de acceder a ayudas estatales en función de su situación socioeconómica. La consulta del grupo puede hacerse de forma digital y, si el ciudadano no está de acuerdo con la clasificación tras la actualización, puede solicitar una revisión presencial o en línea seis meses después del último ajuste.

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Ahora, este funciona como la principal herramienta estatal para focalizar los subsidios y programas sociales. Gracias al cruce de datos entre diferentes entidades oficiales, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) puede ajustar de forma dinámica la clasificación de los beneficiarios en tiempo real.

La pobreza extrema alcanzó el
La pobreza extrema alcanzó el 7,69% en 2024, según la Ocde - crédito Colprensa

La actualización masiva responde a lo estipulado en el Artículo 70 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que exige modernizar y mantener actualizado el sistema en todas las capitales y regiones del país. El nuevo enfoque utiliza el Registro Social de Hogares, lo que amplía la cobertura y precisión en la asignación de subsidios y facilitando la integración con otras bases de datos oficiales, como las de educación, salud y registros civiles.

Cambios y criterios de actualización en el Sisbén IV

Según datos del DNP, 29,78% de los hogares modificó la clasificación con esta actualización automática, considerada esencial para una “focalización más justa, eficiente y transparente de la oferta social del Estado”. El uso masivo del cruce de información permite ajustar la clasificación de los hogares cada vez que se detectan cambios en situaciones como el empleo o los niveles de ingresos.

En los casos en que el estatus económico de una familia mejora o empeora, la nueva tecnología puede reubicarla en un grupo distinto, sin necesidad de gestiones presenciales adicionales, salvo para solicitar una revisión formal.

El nuevo Sisbén se basa
El nuevo Sisbén se basa en la clasificación de ingresos reales y eliminará la estratificación socioeconómica como criterio de acceso - crédito Colprensa

Cómo están organizados los grupos del Sisbén IV

Como se recordará, así están organizados los grupos del Sisbén IV:

  • Grupo A (pobreza extrema): clasificados desde A1 hasta A5. Son los hogares con menor capacidad de generación de ingresos.
  • Grupo B (pobreza moderada): clasificados desde B1 hasta B7.
  • Grupo C (vulnerable): clasificados desde C1 hasta C18. Hogares en riesgo de caer en pobreza.
  • Grupo D (no pobre, no vulnerable): clasificados desde D1 hasta D21.

La categorización responde a un análisis detallado de la información socioeconómica con el objetivo de priorizar el acceso a subsidios y programas sociales en función de las necesidades reales.

Cómo saber si su clasificación del Sisbén cambió y cómo solicitar una revisión

Para verificar si su grupo en el Sisbén fue modificado por la última actualización, debe seguir estos pasos:

  • Ingrese al portal oficial: Diríjase a www.sisben.gov.co.
  • Ubique la opción de consulta: haga clic en el botón superior que dice “Consulta tu grupo Sisbén”.
  • Diligencie sus datos: seleccione su tipo de documento (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, etc.) e ingrese el número correspondiente sin puntos ni espacios.
  • Verifique el resultado: el sistema le mostrará una ficha con su nombre, el municipio donde está registrado y, lo más importante, su grupo y subgrupo actual.
El Sisbén IV es clave
El Sisbén IV es clave para el pago de Renta Ciudadana y Devolución de IVA, programas que benefician a las familais de bajos recursos - crédito @BancoAgrario/X

Si no está de acuerdo con la clasificación asignada tras la actualización, puede solicitar una revisión. Esto debe hacerse de manera presencial en una oficina del Sisbén de su municipio y para hacerlo debe aportar el documento de identidad y algún comprobante de residencia, como un recibo público. Solo será posible pedir revisión si pasaron al menos seis meses desde la última actualización, y la clasificación puede permanecer igual si se verifica que el nivel socioeconómico no cambió.

Importancia del Sisbén para acceder a subsidios y programas sociales

El Sisbén IV es la herramienta utilizada por el Estado colombiano para asignar subsidios y programas sociales como la Renta Ciudadana, la Devolución del IVA y los subsidios de vivienda. Estar clasificado es condición necesaria para que las entidades a cargo consideren a los hogares dentro de su selección de beneficiarios.

Sin embargo, la sola inclusión en el Sisbén IV no garantiza la asignación directa de un subsidio; la decisión depende de los criterios establecidos en cada programa específico, así como de la disponibilidad de recursos presupuestales. El sistema automatizado pretende asegurar que la entrega de apoyos estatales sea transparente y eficiente, llegando a quienes de manera efectiva requieren respaldo social.

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