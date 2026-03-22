Colombia

La imagen de Gustavo Petro cierra en números verdes, pero siguen los reclamos: no le perdonan crisis en la salud y la corrupción, según encuesta

El sondeo también identificó al Pacto Histórico como la colectividad con mayor apoyo, aunque una amplia porción de los encuestados expresó falta de afinidad con las agrupaciones políticas

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La encuesta del CNC reveló
La encuesta del CNC reveló que más del 50% de los colombianos aprueba la gestión y mantiene una imagen favorable del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa/Freepik

A menos de cinco pesos para que el presidente Gustavo Petro abandone la Casa de Nariño, su imagen como gobernante siguió creciendo según la más reciente encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio.

De hecho, el sondeo revelado el domingo 22 de marzo dejó ver que el 50,9% de la población mantiene una opinión favorable sobre el mandatario, mientras que el 50,4% de los consultados aprueban su gestión.

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La encuesta nacional revela que ligeramente más de la mitad de los colombianos aprueba la gestión de Petro y su figura, pero dejó sobre la mesa una preocupación extendida por la corrupción, la crisis del sistema de salud y las amenazas a la seguridad.

Para los consultados, estos temas dominan la agenda pública y condicionan las expectativas hacia el próximo gobierno, en un ambiente político fragmentado.

La corrupción encabeza las preocupaciones
La corrupción encabeza las preocupaciones ciudadanas en Colombia, seguida por el sistema de salud y el avance de las organizaciones criminales - crédito Ovidio González/Presidencia

El mandatario termina con cinco de cada diez ciudadanos valorando positivamente su desempeño. Según el sondeo publicado por Cambio, el 43,9% tiene una imagen negativa sobre Petro, mientras que el 44,2% desaprueba su gestión.

En esa misma línea, el Pacto Histórico, el movimiento del presidente, encabeza las preferencias partidistas con 28,7%, seguido por el Centro Democrático (15,4%), el Partido Liberal (5,9%), el Conservador (2,4%) y Alianza Verde (2,2%).

Sin embargo, casi una cuarta parte de la población consultada no se identifica con ningún partido o no responde, lo que anticipa un escenario electoral abierto con más de un 36% de electores sin afinidad declarada.

Lo que no le perdonan al presidente

Aunque el mandatario nacional llega al ocaso de su periodo en números verdes de aprobación, persisten los problemas que la ciudadanía todavía no le perdona.

Según la encuesta realizada por el CNC, la corrupción se convirtió en el principal problema para el país, con el 39,4% de los encuestados señalándola en primer lugar. Le siguen el sistema de salud (32%) y el avance de las organizaciones criminales (13,8%).

Empleo y la inequidad comparten un 3,8%, la debilidad de la fuerza pública alcanza el 3,7%, la educación el 1,7% y el deterioro del medioambiente el 0,9%.

El principal escándalo del gobierno
El principal escándalo del gobierno Petro involucró la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a altos funcionarios acusados de corrupción - crédito Fernando Vergara/AP

Sin embargo, al preguntar en qué debe centrarse el próximo presidente, el foco cambia: el sistema de salud lidera con el 45%, seguido por la corrupción (22,1%) y el crimen organizado (9,8%). Educación suma un 6,1%, empleo un 4,8%, inequidad un 4,6%, fuerza pública un 4,4% y medioambiente un 1,9%.

Esta inversión de prioridades señalaría que la ciudadanía percibe la salud como un terreno donde es posible lograr mejoras inmediatas, mientras que la corrupción continúa vista como el mayor reto arraigado en la vida nacional, según el sondeo realizado para Cambio.

Y es que la corrupción ha minado la confianza en las instituciones durante años. El gobierno de Gustavo Petro, a pesar de las promesas sobre la transparencia y la legalidad, fue protagonista por escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde altos funcionarios, incluidos congresistas de la República, fueron vinculados a una red de sobornos y desvío de fondos públicos.

En este caso, los entonces ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva, además de los representantes a la Cámara Wadith Manzur y Karen Manrique.

El Gobierno nacional también atravesó por el escándalo del presunto cartel de diplomas falsos en entidades estatales, revelado por las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, con contrataciones basadas en títulos irregulares y un costo superior a 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025. Por este caso, Juliana Guerrero mantiene una investigación abierta ante la Fiscalía General de la Nación.

Salud y seguridad: ciudadanía pide soluciones inmediatas

Las demoras en la entrega
Las demoras en la entrega de medicamentos en Colombia han provocado muertes de pacientes, intensificando las críticas al sistema de salud nacional - crédito @infopresidencia / X

Aunque la salud ha permanecido entre los temas de solución urgente durante varios gobiernos, las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro generaron un fuerte impacto en la población consultada.

El jefe de Estado anunció el 16 de marzo la liquidación de EPS que la Superintendencia de Salud declara en quibra, entre las que se incluiría a Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca.

La medida ocasionaría que más de 12 millones de afiliados deban ser trasladados a otras entidades, generando la alerta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) sobre la capacidad de respuesta del sistema.

Las demoras recurrentes en la entrega de medicamentos siguen siendo una de las principales problemáticas, especialmente tras conocerse casos de muertes de pacientes por ausencia de tratamientos, entre los que se incluyen a Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven con leucemia, y Kevin Acosta, un menor con hemofilia, que fallecieron tras meses de luchar por obtener su medicamento.

Mientras tanto, la seguridad nacional también preocupa: el 13,8% identifica a las organizaciones criminales como principal fuente de inquietud. La política de paz total no resolvió el avance de los grupos armados, que aprovecharon los periodos de negociación para consolidar su poder, lo que obligaría a la próxima administración a reconsiderar la estrategia de seguridad.

Educación y medioambiente se mantienen en la agenda, aunque en un segundo plano. Factores como la alta deserción escolar, la repitencia y los repuntes en deforestación exponen desafíos sostenidos para el desarrollo social y la sostenibilidad.

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