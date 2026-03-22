Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, se pronunció sobre los presuntos casos de acoso: “Estamos con las víctimas”

El periodista y director de Noticias Caracol se pronunció en la mañana del domingo 22 de marzo sobre los hechos de acoso sexual en el canal - crédito @juanrobertovargas/IG

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol y de Sala de Prensa Blu, se pronunció en la emisión de Blu Radio el 22 de marzo de 2026 sobre las denuncias de acoso sexual que involucran a dos periodistas del reconocido medio de comunicación; el video fue posteriormente publicado en las redes sociales de la empresa.

Inicialmente, el comunicador indicó que es un hecho que lamenta que se esté presentando: “Para mí, como director, es un hecho triste, pero también es un hecho donde se tiene que demostrar la determinación, la decencia y el rigor”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La televisión colombiana enfrenta denuncias por presunto acoso sexual en Caracol Televisión - crédito @CaracolTV/X

Reacción de Noticias Caracol ante denuncias de acoso sexual

En su mensaje, Vargas habló a nombre propio y de la alta dirección de Caracol Televisión, incluidos el presidente Gonzalo Córdoba y la vicepresidenta de Noticias, y enfatizó que la situación afecta no solo a los directivos, sino a todo el equipo humano:

“Lo más importante de todo, una empresa conformada por seres humanos y por personas decentes y por personas que han construido su carrera y que lo único que hacen, hace muchísimos años y décadas, es venir a trabajar todos los días aquí a Noticias Caracol y a Blu Radio”.

El directivo se refirió así al comunicado emitido por el canal sobre las denuncias de acoso sexual presentadas por trabajadoras contra dos presentadores y periodistas.

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol,se pronunció ante los graves hechos de acoso que salpican al canal como su noticiero - crédito Colprensa - Luisa González

Según dijo el periodista durante la transmisión, la compañía activó protocolos laborales y legales estrictos:

“Ante esta denuncia se tomaron las medidas de rigor, que implican unos protocolos laborales y legales muy estrictos, muy rigurosos, en los que aquí no hay duda de que Noticias Caracol, Caracol Televisión y todas las compañías que hacen parte de esta empresa tomarán las decisiones que haya que tomar”.

El canal remarcó que está del lado de las víctimas y sus familias, y que la transparencia y la dignidad son principios innegociables para la organización.

Investigación interna y compromiso institucional

La declaración oficial de Juan Roberto señala que la investigación busca esclarecer los hechos y tomar decisiones a la mayor brevedad posible. El canal reafirmó: “Caracol Televisión reitera su compromiso con la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso”.

Periodistas denuncian en Infobae Colombia episodios de acoso sexual en RCN y Caracol Televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

El comunicado, emitido a través de diferentes canales, hace hincapié en que la empresa decidió abordar el caso de manera pública y colectiva: “Hemos decidido todos aquí al unísono, directivos y demás empleados, tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad, pero también observando las plenas garantías de todos, especialmente de las víctimas”.

Insistió en que el propósito es asumir el tema con firmeza y buscar soluciones inmediatas, sin convertirse en jueces, pero tampoco en espectadores.

El directivo concluyó que la cultura organizacional de Caracol Televisión exige enfrentar este tipo de situaciones con transparencia.

“Lo más importante es la transparencia, el rigor y la dignidad. Y por eso mismo hemos decidido todos aquí al unísono, directivos y demás empleados, tomar este caso para cortarlo de raíz”, concluye el comunicado del director del noticiero.

Qué dijo el ministro de Trabajo Antonio Sanguino

Antonio Sanguino Caracol

El ministro Antonio Sanguino intervino públicamente para advertir que ninguna organización puede limitarse a sus propios protocolos cuando se trata de este tipo de señalamientos. En su mensaje, dirigido a Caracol Televisión, recordó que existen compromisos internacionales que obligan a actuar con mayor rigor.

“Como Ministro del Trabajo, estoy en la obligación de recordarle a @CaracolTV que los procesos internos de ninguna manera eximen a la empresa de responder bajo el Convenio 190 de la OIT, ratificado por Colombia, que garantiza un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”, expresó el funcionario.

Mónica Rodríguez reaccionó las declaraciones de Juan Roberto Vargas

La presentadora Mónica Rodríguez lanzó un duro dardo en contra de los directivos del canal por no salir a dar la cara - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

A través de su cuenta de X, la reconocida presentadora se volvió a pronunciar respecto a las recientes declaraciones del director de Noticias Caracol. De acuerdo con la presentadora, durante años los directivos “si fueron espectadores” de las denuncias quehasta hoy prestan atención.

Y agregó: “Es obvio que ahora no pudieron ocultarlo. Ahora bien, qué bueno que por fin estén tomando el toro por los cachos y que Juan Roberto Vargas se pronuncie”.

Antes de terminar su crítica, la comunicadora lanzó una última crítica: “Pero ¿y el presidente del canal, Gonzalo Córdoba, por qué tan callado? ¿no debería él también salir a poner la cara? ¿no debióél, como cabeza principal de la empresa, firmar el comunicado?“.