Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella lideran intención de voto, según encuesta del Centro Nacional de Consultoría

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia; candidatos presidenciales, siguen liderando las encuestas - crédito Colprensa/Paloma Valencia/Jesús Avilés

El 31 de mayo de 2026 se realizarán en Colombia las elecciones presidenciales, motivo por el cual este domingo 22 de marzo se publicó la encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio, que muestra las preferencias de los ciudadanos.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto con el 34,5%, mientras que la candidata del Centro Democrático y ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, ocupa el segundo lugar con el 22,2%. Abelardo de la Espriella se ubica en la tercera posición con el 15,4%.

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En la anterior encuesta del CNC, Abelardo de la Espriella ocupaba el segundo lugar con el 16,7%, mientras que Claudia López se ubicaba en el tercer lugar con 5,2%, pero que en esta ocasión la exalcaldesa de Bogotá obtiene el 3,7% de apoyo de los encuestados.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto con el 34,5%, mientras que la candidata del Centro Democrático y ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, ocupa el segundo lugar con el 22,2% - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

En la quinta posición aparece el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo con un 3,6% de apoyo.

Después de estos candidatos, la encuesta ubica al resto de aspirantes a la Presidencia en este orden:

Santiago Botero: 1,3%

Miguel Uribe Londoño: 1%

Roy Barreras: 0,5%

Sondra Macollins: 0,4%

Clara López Obregón: 0,3%

Gustavo Matamoros: 0,2%

Luis Gilberto Murillo: 0,2%

Luis Gilberto Murillo, excanciller de Colombia, tuvo un 0,2% de apoyo en la encuesta del CNC - crédito Carlos Ortega/EFE

Mauricio Lizcano: 0,2%

Carlos Caicedo: 0,1%

Voto en Blanco: 6,5%

Ninguno: 1,9%

No sabe no responde: 8%

Segunda vuelta

En las dos encuestas previas del CNC, ningún oponente lograba acercarse a Cepeda en un eventual balotaje. Ahora la situación es distinta: Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático, alcanza el 42,9% y queda técnicamente empatada con Cepeda, quien registra 43,3%. El margen de error de la encuesta es de 3%, por lo que la diferencia de 0,4% entre ambos los sitúa en un escenario de paridad.

De acuerdo con la información difundida por Cambio, este crecimiento de Valencia contrasta con los resultados obtenidos tres semanas antes, cuando la senadora tenía 25,4% de intención de voto. Este avance la posiciona como la única candidata que compite de cerca con Cepeda en segunda vuelta, mientras que otros aspirantes presentan cifras más bajas.

Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático, alcanza el 42,9% y queda técnicamente empatada con Cepeda, quien registra 43,3% - crédito Lina Gasca/Colprensa

En la simulación de balotaje entre Abelardo de la Espriella y Cepeda, el primero suma 35,5% de la intención de voto frente al 48,1% del candidato del Pacto Histórico. Los datos del CNC muestran que, aunque De la Espriella mejora respecto a la medición anterior (29,7% frente a 55% de Cepeda en marzo), la diferencia se mantiene amplia.

Claudia López y Sergio Fajardo, representantes de sectores de centro, figuran también en los escenarios de segunda vuelta. La exalcaldesa de Bogotá obtendría 26,6% frente al 47,3% de Cepeda. La distancia se reduce respecto a la encuesta previa, pasando de 26 a 20,7 puntos. Por su parte, Fajardo alcanza 31,6%, mientras Cepeda registra el mismo 47,3%; en este caso, la diferencia disminuye de 23 a 16 puntos, según el CNC.

Sergio Fajardo alcanza 31,6%, mientras Cepeda registra el mismo 47,3%; en este caso, la diferencia disminuye de 23 a 16 puntos, según el CNC - crédito Sergio Acero/REUTERS

Otros candidatos no logran cifras competitivas en un posible balotaje. Roy Barreras (11,3%), Miguel Uribe Londoño (26%), Luis Gilberto Murillo (13,8%) y Mauricio Lizcano (16,2%) se ubican por debajo de los principales contendientes.

Ficha técnica

La encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), bajo encargo de CAMBIO Comunicaciones S.A.S., incluyó 2157 entrevistas presenciales en hogares de 56 municipios, entre el 17 y el 21 de marzo de 2026. El margen de error es de ±3,0% y el nivel de confianza, del 95%. El universo representado abarca a la población colombiana mayor de 18 años con intención de votar en las elecciones presidenciales.

La metodología aplicada corresponde a un diseño estratificado multietápico, con selección probabilística de hogares y personas, basada en el Marco Geoestadístico Nacional del Dane. Los resultados se ponderaron usando modelos de integración de datos y calibración según proyecciones demográficas y variables socioeconómicas. El estudio cumple los lineamientos de la Ley 2494 de 2025 y la norma ISO 20252:2019.