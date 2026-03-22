Colombia

El tierno mensaje de Luis Alfonso a sus hijos por el Día del Hombre: “Los amo”

A través de su cuenta de Instagram, el cantante presumió el amor que tiene en su vida por los únicos hombres de los que se ha enamorado en conmemoración de la celebración

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El cantnate de música popular
El cantnate de música popular no dudó en revelar los sentimientos por sus hijos con un tierno mensaje - crédito @luisalfonso/Ig

El Día del Hombre fue el escenario elegido por Luis Alfonso para compartir un mensaje que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Acompañado de una fotografía con sus tres hijos, el cantante escribió: “Nunca pensé enamorarme de un hombre hasta que los conocí, mis hombrecitos hermosos. Los amo, feliz día”. La frase provocó reacciones inmediatas, con usuarios comentando la parte inicial antes de entender el contexto familiar.

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Luis Alfonso hizo una dedicatoria
Luis Alfonso hizo una dedicatoria por el Día del Hombre a sus hijos y afirmó que se enamoró por primera vez de un hombre - crédito @actualidadcol__/IG

La intención detrás del mensaje quedó clara: Luis Alfonso quiso expresar el cariño y la admiración que siente por sus hijos, a quienes considera el motor de su vida.

El artista suele compartir momentos familiares en sus redes y no oculta que la paternidad ha transformado su perspectiva, mencionando que el mayor sacrificio de su carrera es el tiempo que pasa lejos de ellos por las giras.

El vínculo familiar en la vida de Luis Alfonso se refuerza con la presencia de su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, que no solo es su compañera desde hace casi una década, ya que también pieza clave en su equipo de trabajo.

El cantante conmovió a sus
El cantante conmovió a sus seguidores ocn una publicación junto a los pequeños - crédito @luisalfonso/IG

Las reacciones por la publicación del artista no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Que belleza, cuántos no envidiamos de buena manera esa figura paterna de Luis Alfonso”; “a mi niño interior le gusta esta situación, el man más seguro de su masculinidad”; “hombres, vean, esto significa también enamorarse de otro”, entre otros.

La reacción de su hija al recibir un regalo del cantante

La familia del cantante Luis Alfonso se convirtió en centro de atención en redes sociales tras compartir un emotivo video donde su hija, Laura Sofía, recibió un caballo blanco de paso fino como regalo anticipado por su cumpleaños número once.

El artista, junto a su esposa, planeó una sorpresa que comenzó con una broma sobre un supuesto llamado del colegio, para luego revelar el verdadero obsequio. La reacción de la niña fue inmediata y llena de alegría, demostrando su afinidad y experiencia con los caballos.

Luis Alfonso sorprendió a su hija Laura Sofía con un exclusivo caballo como regalo anticipado de cumpleaños - crédito @luisalfonso/ Instagram

El momento, publicado en la cuenta de Instagram del cantante, acumuló miles de mensajes de admiración y ternura por parte de los seguidores, que elogiaron tanto el gesto como el vínculo entre padre e hija. Aunque el cumpleaños real de Laura será el 12 de febrero, la familia decidió adelantar la celebración.

En paralelo, el hijo menor de Luis Alfonso, Agustín, también captó la atención en redes tras interpretar una canción popular con gran seguridad y carisma, recibiendo elogios por el evidente legado musical de la familia.

Ambos episodios resaltaron el ambiente afectivo y artístico que caracteriza a la familia del cantante, generando comentarios positivos y muestras de cariño en las plataformas digitales.

Hijo de Luis Alfonso sorprende con su talento para la música popular y se vuelve viral en redes sociales

El hijo de Luis Alfonso, reconocido cantante de música popular, ha captado la atención en redes sociales tras protagonizar un video en el que demuestra su talento vocal.

El pequeño Agustín, vestido con un traje negro, impresionó a los seguidores de su padre al interpretar una canción popular con notable personalidad y seguridad. En el video, Agustín le canta a una mujer, mostrando no solo afinidad con el género musical de su familia, sino también un estilo propio que lo distingue.

La grabación rápidamente se volvió viral, generando una ola de comentarios positivos y mensajes de admiración. Los usuarios resaltaron el carisma del niño y el evidente talento heredado de Luis Alfonso, aunque muchos señalaron que Agustín ya empieza a forjar su propio camino en la música.

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