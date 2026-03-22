Colombia

“El enfrentamiento es con Paloma”: Abelardo de la Espriella y Valencia tensan la derecha en Colombia

La división en la derecha colombiana se intensifica con enfrentamientos entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, mientras crece la tensión electoral frente a Iván Cepeda y la posibilidad de la segunda vuelta en las presidenciales

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La división en la derecha
La división en la derecha colombiana se intensifica con enfrentamientos entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, mientras crece la tensión electoral frente a Iván Cepeda y la posibilidad de la segunda vuelta en las presidenciales- crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

La derecha colombiana enfrenta una división interna marcada por tensiones entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, en medio de la carrera presidencial y el escenario electoral frente a Iván Cepeda, según información obtenida por Revista Semana. Esta fractura, que se venía comentando de forma reservada, se hizo evidente tras declaraciones públicas que evidencian el choque entre ambos sectores políticos.

El papá de Abelardo de la Espriella afirmó que “El enfrentamiento, que quede claro, es con Paloma... Cepeda tiene asegurada la segunda vuelta”, citado por Revista Semana, dejando al descubierto una lectura estratégica que prioriza la disputa interna sobre el rival externo. Estas palabras reflejan la percepción de que el verdadero pulso en primera vuelta se dará dentro de la misma derecha.

La tensión aumentó tras intervenciones públicas y mensajes políticos cruzados entre campañas, evidenciando un ambiente de confrontación interna que ha elevado la incertidumbre electoral, según información obtenida por Revista Semana. Incluso el expresidente Álvaro Uribe intervino con un mensaje en el que pidió unidad, lo que generó nuevas reacciones dentro del bloque político.

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Cruces políticos y diferencias estratégicas

El llamado de Álvaro Uribe a la unidad fue respondido por Abelardo de la Espriella, quien aseguró: “En esa cruzada, en segunda vuelta, seguiré repitiendo mi mantra: unidad para derrotar a Cepeda y Petro... ‘Aquí caben todos los que estén en la misma lucha’”, citado por Revista Semana. Su mensaje dejó claro que la unión sería posterior a la primera vuelta y no antes.

Por su parte, Paloma Valencia respondió en la misma línea: “Es bienvenido todo el que quiera llegar a esta campaña”, citado por Revista Semana, reafirmando su disposición a sumar apoyos, aunque sin modificar la dinámica actual de competencia. En ese contexto, el propio Uribe explicó: “Lo de primera vuelta es muy lógico... Paloma, al ganar la consulta, debe ir a primera vuelta”, citado por Revista Semana.

Las diferencias no se limitan a la estrategia electoral. De la Espriella también marcó distancia frente al entorno político de Valencia. “La doctora Paloma Valencia es una competidora... pero hay que hacer precisiones”, afirmó, citado por Revista Semana, antes de cuestionar alianzas partidistas. En esa misma línea, agregó: “La alianza la hicimos con el pueblo colombiano y con Dios”, citado por ese medio de comunicación.

Apoyos, críticas y escenario electoral

Las críticas se intensificaron cuando el candidato aseguró: “Allá está el santismo, los mismos de siempre”, citado por Revista Semana, en referencia a sectores que respaldan a Valencia. Además, señaló: “A mí toda esa gente que está con Paloma me tocó la puerta y yo no los recibí porque esto es extrema coherencia”, citado por ese medio de comunicación, reafirmando su postura de independencia política.

En contraste, Paloma Valencia ha buscado ampliar su base de apoyo. “Aquí son bienvenidos los liberales, los conservadores... quiero ser la presidenta de todos”, afirmó, citado por Revista Semana. También rechazó cuestionamientos sobre su campaña: “Yo no he comprometido ni un solo ministerio ni un solo cargo. La gente conoce mi transparencia”, citado por ese medio de comunicación.

Mientras tanto, el contexto electoral se ve influenciado por la figura de Iván Cepeda, quien también intervino en el debate político. “Nuestro enfrentamiento es claro: no es con Paloma ni con Abelardo, es contra Uribe”, afirmó, citado por El País, marcando un contraste en el enfoque de la contienda.

En este escenario, ambas candidaturas mantienen opciones de avanzar a la segunda vuelta, lo que aumenta la presión dentro del bloque político. La división, lejos de resolverse, mantiene al electorado atento al desarrollo de una disputa que redefine las dinámicas de la derecha colombiana en medio del proceso presidencial.

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