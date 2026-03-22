Denuncian demora en traslado de paciente de Nueva EPS, pese a fallo judicial: mujer lleva casi un mes esperando

La paciente de la Nueva EPS está muy inflamada y debe ser sometida a una cirugía de urgencia - crédito Hospital María Auxiliadora Mosquera; imagen suministrada a Infobae

La congresista Jennifer Pedraza denunció a través de sus redes sociales la situación de una paciente afiliada a Nueva EPS que permanece hospitalizada en el Hospital María Auxiliadora de Mosquera, Cundinamarca, a la espera de un traslado a un centro de mayor complejidad.

Según Pedraza, la solicitud de remisión fue presentada el 3 de marzo de 2026 y, pese a existir un fallo de tutela que ordena el traslado, la entidad prestadora de salud no ha autorizado el procedimiento. La paciente requiere atención especializada y la realización de exámenes médicos en un hospital de alta complejidad.

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Infobae Colombia conoció los detalles del cuadro clínico de la paciente, identificada como Paola Consuelo Serrato Castro, que padece colelitiasis, colecistitis y un tema delicado en su páncreas.

Según le contó a este medio, tras varias semanas con la situación, “la verdad, todavía sigo un poco enferma. Estoy esperando la remisión para que me puedan hacer la cirugía, pero ya hemos agotado todos los recursos con la EPS, no sabemos qué hacer”.

La congresista Jennifer Pedraza difundió el caso en su perfil de X - crédito @JenniferPedraza/X

En medio de su malestar, Serrato relató que con su familia y su abogada están desesperados por recibir una respuesta por parte de la Nueva EPS: “Ya salió el fallo de la tutela —a su favor—y aun así no me han resuelto nada y pues yo también tengo niños pequeños, yo soy estilista. Yo vivo de lo que, de lo que hago, de lo que gano y estoy preocupada con la situación".

La paciente mostró que su abdomen está más inflamado de lo normal por la pancreatitis aguda derivada de cálculos en la vesícula, y en el centro asistencial en el que se encuentra ya le notificaron que debe ser atendida en una clínica de mayor complejidad.

El Hospital María Auxiliadora, del municipio de Mosquera, es un centro de atención de primer nivel. De hecho, en febrero de 2026 reportaron a la comunidad que su ocupación hospitalaria había llegado al 100%.

Paola Consuelo está pidiendo a la Nueva EPS que la remitan a un centro asistencial en el que la puedan operar - crédito imágenes suministradas a Infobae

En medio del sufrimiento por su situación de salud, Serrato Castro ha debido lidiar con una ausencia de respuesta por parte de la Nueva EPS. Sus familiares afirmaron que “no contestan ni siquiera a la tutela”, mientras que en el hospital del municipio —en el que le dieron 24 horas para ser remitida—ya ha permanecido por más de 72 horas.

Su hijo, para ayudarla, fue contactado para un trabajo y desapareció: fue hallado desorientado cuatro días después

En el diálogo con este medio, Paola Consuelo contó que, desde que fue internada, “la EPS no me ha ayudado en nada (...) Yo ya llevo veinte días hospitalizada, estuve en UCI seis días y realmente llevo como unos diez días ya un poco, digamos que más recuperada, pero pues todavía no estoy bien, y este es el momento en el que no se han pronunciado”.

El asunto es que la mujer debe sostener a su familia y debe atender a su hijo. Incluso, estando internada en el hospital, debió lidiar con la desaparición del menor: “Bueno, han sido unos días bastante complejos, bastante difíciles”, aseguró.

“Y si no recibo esa cirugía, no voy a poder salir a trabajar, no me siento en condiciones para dedicarme a mis labores normales”, agregó.

Según su testimonio, tras quedar hospitalizada, su hijo desapareció durante cuatro días después de intentar buscar trabajo por Internet. Durante ese tiempo, el menor fue contactado a través de redes sociales y llevado a un lugar desconocido entre Bojacá y Facatativá, donde perdió parcialmente la memoria de los hechos.

El menor de 15 años se fue a buscar trabajo para "ayudar a su mamá" y delincuentes lo engañaron en redes sociales. Al parecer, lo drogaron - crédito imagen suministrada a Infobae

“A él le desinstalaron el WhatsApp y el Instagram, que fue como esa gente lo contactó. Él salió el domingo 15 de marzo a las 9:30 a. m., y de ahí duró desaparecido cuatro días. El mismo domingo a las 4:00 p. m. se apagó el celular del niño y hasta que apareció. Él nos cuenta que lo llevaron a un sitio como entre Bojacá y Faca, como en esa glorieta ahí que queda entre Bojacá y Faca, que era un sitio muy feo. No sabemos qué le dieron allá, porque de ahí en adelante el niño no se acuerda de toda la historia. Él solo tiene como flashes, cosas que se acuerda así muy poquito. Dice que caminó demasiado, que estuvo durmiendo en la calle”.

La paciente contó a Infobae Colombia que su hijo, habitualmente disciplinado y poco dado a salir de casa, apareció desorientado y en condiciones físicas precarias. La investigación por parte de las autoridades permitió su localización, aunque la familia sostiene que el menor fue víctima de engaños y amenazas.

Como madre cabeza de familia y principal sustento del hogar, Serrato Castro manifestó sentirse afectada no solo por no poder reincorporarse al trabajo ni brindar el apoyo necesario a su hijo, que requiere atención psicológica tras el episodio.

A su vez, la representante Jennifer Pedraza hizo un llamado urgente a Nueva EPS para que cumpla con la decisión judicial y garantice el acceso oportuno a la atención médica que la paciente necesita, y elevó la denuncia a la Superintendencia de Salud.