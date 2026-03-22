Colombia

Concejal del Centro Democrático en Bogotá habló de la “universidad de los diplomas imaginarios”, por caso de la San José y Sandra Ramírez

Andrés Barrios, que hace parte de la bancada del partido de oposición en la capital de la República, reaccionó con ironía al grado de la senadora y exguerrillera de las Farc, que obtuvo un título de posgrado en la institución de educación superior

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La senadora Sandra Ramírez, expareja
La senadora Sandra Ramírez, expareja sentimental de alias Tirofijo, festejó su título de la Universidad San José - crédito @SandraComunes/X

El nuevo escándalo de títulos universitarios en Colombia, que involucra a la Fundación Universitaria San José y a la senadora del partido Comunes Sandra Ramírez, se convirtió en un caso que, una vez más, habría puesto en evidencia irregularidades en la expedición de diplomas y la presunta complicidad de autoridades educativas; toda vez que este logro académico celebrado por la exmilitante de las extintas Farc tendría serias sospechas.

Además de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, electa senadora del partido Dignidad y Compromiso, que denunció que la especialización que obtuvo Ramírez, la de Desarrollo Humano y Organizacional, se ofreció de forma virtual pese a que solo estaba autorizada presencialmente, mientras la propia senadora asegura desconocer el trasfondo del convenio académico, se sumaron otras voces de repudio.

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Una de ellas fue la de Andrés Barrios, concejal de Bogotá del Centro Democrático, que cuestionó el fenómeno mediante un mensaje en redes sociales. Y todo porque denunció cómo desde este centro de educación superior se estaría fomentando expedición exprés de diplomas, que según los denunciantes, favoreció principalmente a funcionarios del actual Gobierno y, en el caso de Ramírez, a una aliada política.

Andrés Barrios se pronunció sobre
Andrés Barrios se pronunció sobre título de Sandra Ramírez en la Fundación San José

“La Fundación San José ahora entrega títulos en tiempo récord y de manera exclusiva para los ‘profesionales’ del gobierno del cambio. El resultado ya lo conocemos: improvisación, incapacidad técnica y cero resultados. Bastante caro le está saliendo esto a los colombianos”, dijo el cabildante, que acompañó la publicación con una imagen en la que se leyó “Universidad de los diplomas imaginarios, promoción 2022-2026”.

Es válido precisar que la magnitud del escándalo con la San José estalló con lo sucedido con Juliana Guerrero, que se graduó de contaduría de esta universidad, pero no asistió a clases ni presentó las pruebas de Estado. La mujer intentó posesionarse como viceministra de Juventud utilizando este diploma, que quedó sin efectos legales al demostrarse las irregularidades cometidas por la aún funcionaria del Gobierno Petro.

Andrés Barrios fue un político
Andrés Barrios fue un político cercano al asesinado senador Miguel Uribe Turbay, que además era precandidato presidencial del Centro Democrático - crédito Prensa Andrés Barrios

La controversia tras el título de Sandra Ramírez en la Fundación San José

La polémica alcanzó su punto máximo luego de que se reveló que este centro, que es en sí una corporación universitaria reformada, no contaba con permiso para impartir el programa a distancia. “Solo tiene autorización para ofrecer esta especialización de manera presencial. La senadora nos acaba de decir que ella se graduó precisamente en un programa virtual y así uno está repleto de irregularidades”, dijo Pedraza.

De acuerdo con la congresista, según recogió Caracol Radio, la responsabilidad sobre estos casos recabe sobre el Ministerio de Educación. El caso, que también derivó en investigaciones penales por fraude procesal y falsedad ideológica, tiene bajo sospecha al menos 700 títulos emitidos entre 2022 y 2026, de acuerdo con la auditoría ministerial que tiene en la mira lo que serían esas prácticas de la referida universidad.

La senadora Sandra Ramírez fue
La senadora Sandra Ramírez fue blanco de las graves denuncias de la aún representante Jennifer Pedraza, en medio del debate por aparentes títulos irregulares de la Fundación San José - crédito Colprensa

En lo que respecta a Ramírez, la cartera solo permite dicho programa en modalidad presencial y exige autorización oficial para los convenios interinstitucionales. Por ello, la denuncia de Pedraza ha ido acompañada de la experiencia de varias personas que se identifican como afectadas por esquemas similares, incluso con acusaciones de estafa, “en una universidad que parece más bien funcionar como una fachada”.

Y acusó al titular de la cartera educativa, Daniel Rojas Medellín, de minimizar la gravedad del caso y el impacto sobre la confianza pública. “El propio ministro de Educación está minimizando las noticias y las denuncias que hemos hecho desde el Congreso. La gente confía en un ministerio que supuestamente le garantiza que esos títulos son reales”, declaró Pedraza, que alegó “negligencia grave” en este expediente.

En respuesta a la controversia, Sandra Ramírez defendió públicamente su actuación al aseverar que desconocía cualquier irregularidad al momento de cursar la especialidad y que confió en la legitimidad de la institución. “Yo me di a la tarea de ejecutar el programa junto con los docentes (…) Yo no conocía toda esta investigación, lo conocí hasta el escándalo de Juliana Guerrero”, explicó la congresista y exFarc.

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