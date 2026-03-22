Autoridades capturan a tres presuntos miembros de red de narcotráfico internacional, señalada de ocultar cocaína en veleros y contenedores

Las investigaciones revelaron alianzas criminales para exportar cargamentos de cocaína desde Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, aprovechando la injerencia de grupos armados - crédito Fiscalía

La captura de tres presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de cocaína marcó un nuevo golpe a las organizaciones criminales que operan entre Colombia y Estados Unidos.

Según información de la Fiscalía General de la Nación, los detenidos estarían vinculados con una estructura que ocultaba cargamentos de droga en veleros y contenedores marítimos, utilizando rutas hacia puertos del Caribe colombiano.

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Las detenciones se produjeron luego de varias diligencias efectuadas en Antioquia y Valle del Cauca, con el respaldo de la Dijín de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA.

Los capturados fueron identificados como Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Sebastián Bedoya Pineda y Sebastián Garzón. Todos ellos son requeridos en extradición por una corte del Distrito Sur de Florida, que los acusa de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

Extradición a Estados Unidos fue solicitada para los capturados por delitos de tráfico de drogas, concierto para delinquir y lavado de activos - crédito Fiscalía

Las autoridades atribuyen a la red criminal alianzas con el Clan del Golfo y el ELN, lo que habría facilitado el movimiento de los cargamentos desde zonas de producción ilícita hasta los principales puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

En términos concretos, la operación permitió localizar a Zapata Zuluaga en una finca de alto valor en Guatapé (Antioquia), mientras que Bedoya Pineda fue arrestado en una residencia del barrio El Poblado de Medellín.

Durante este segundo procedimiento, la policía incautó dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, equipos de cómputo y documentos contables que evidenciarían transacciones superiores a 2.000 millones de pesos. Además, se hallaron billetes marcados con claves, utilizados como herramienta para controlar la entrega de la droga y asegurar el pago en el extranjero.

La tercera captura, la de Garzón, se realizó en Cartago, Valle del Cauca. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre este operativo.

La Fiscalía de Colombia capturó a tres presuntos integrantes de una red internacional de tráfico de cocaína con vínculos con el Clan del Golfo y el ELN - crédito Fiscalía

La solicitud de extradición emitida por la justicia de Estados Unidos busca que los detenidos respondan ante una corte federal por cargos graves relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Las pruebas aportadas en las diligencias serán fundamentales para el avance del proceso judicial y la identificación de otros posibles implicados en la red.

Las investigaciones también apuntan a que la organización desmantelada habría establecido mecanismos sofisticados para la recepción y el pago de los cargamentos, mediante el uso de tokens o billetes marcados.

Este sistema permitía validar las entregas y garantizar el retorno del dinero a los miembros colombianos de la estructura.

Por ahora, los tres capturados permanecen bajo custodia de las autoridades colombianas, a la espera del avance en los trámites de extradición y de nuevas decisiones judiciales sobre su futuro.

Cae presunto cerebro financiero del Clan del Golfo: enviaba cocaína a Europa y habría lavado $178.000 millones

La fiscalía judicializa a presunto cabecilla de red de lavado de activos del Clan del Golfo - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación dio un paso contundente al lograr la judicialización de uno de los presuntos líderes en el esquema de lavado de activos ligado al Clan del Golfo. El proceso condujo a que Pablo Felipe Prada Moriones, conocido como Black Jack o La Firma, reciba una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades sostienen que entre 2020 y 2025, la red encabezada por Prada Moriones habría blanqueado más de 178.000 millones de pesos. El origen de estos fondos estaría en el tráfico de toneladas de cocaína hacia Europa, según la información del expediente judicial.

De acuerdo con la investigación, la estructura delictiva diversificó sus métodos para dar apariencia de legalidad al dinero. Parte de los recursos ilícitos terminó invertida en sectores como el inmobiliario y el tecnológico, empleando mecanismos sofisticados que buscaban evadir los controles estatales.

En paralelo, los integrantes de la organización optaron por sistemas de mensajería encriptada. El uso de estos canales permitió coordinar la financiación de cargamentos, la logística del transporte internacional de droga y la recolección de las ganancias provenientes del narcotráfico, manteniendo la confidencialidad de sus comunicaciones.