Autoridades anunciaron movilización masiva en el puente festivo de San José y millones de viajeros saldrán a carreteras y aeropuertos

El turismo interno impulsa la economía, con un 62% de los vuelos nacionales y 520.871 pasajeros movilizados dentro del país - crédito VisualesIA

El movimiento en las carreteras y aeropuertos del país ya empieza a sentirse con fuerza. Desde tempranas horas, miles de viajeros se preparan para salir, marcando el inicio de un puente festivo que no solo implica desplazamientos, también un impulso directo a la economía en distintas regiones.

A diferencia de otros fines de semana, este se perfila como uno de los más activos del año. Las proyecciones apuntan a un flujo masivo tanto por tierra como por aire, en un contexto donde el turismo interno y el consumo asociado a los viajes vuelven a ganar protagonismo.

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Más de 4 millones de vehículos circularán por las carreteras de Colombia durante el puente festivo, fortaleciendo el transporte terrestre - crédito Dirección de Tránsito y Transporte Policía Nacional

El dinamismo no es casual. Detrás de cada trayecto hay una cadena de servicios que se activa: transporte, hospedaje, alimentación y comercio. Todo esto configura un escenario en el que la movilidad se convierte en un motor clave para la reactivación económica.

Las cifras lo reflejan con claridad. Según el Ministerio de Transporte se espera que más de 4 millones de vehículos transiten por las carreteras del país, una señal del peso que sigue teniendo el transporte terrestre en Colombia. En paralelo, el movimiento aéreo también registra un comportamiento sólido, con 835.000 pasajeros proyectados durante estos días.

En el caso de los vuelos, el comportamiento de los viajeros muestra una preferencia marcada por los destinos nacionales. Un total de 520.871 personas optará por rutas dentro del país, lo que representa el 62% del total. Este dato reafirma el fortalecimiento del turismo interno, que ha venido consolidándose en las últimas temporadas.

Sin embargo, los viajes internacionales también mantienen una participación importante. Se estima que 314.910 pasajeros se desplazarán hacia el exterior, lo que evidencia que, aunque el enfoque local crece, la conectividad global sigue siendo relevante para los colombianos en periodos de descanso.

El sector aéreo enfrenta alta demanda, con 835.000 viajeros proyectados y picos máximos en salidas y retornos entre el 20 y 24 de marzo - crédito Aeropuerto El Dorado

La operación aérea tendrá momentos de alta intensidad. El viernes 20 de marzo concentró el mayor número de salidas, con 182.117 pasajeros, mientras que el lunes 23 será el día clave para el retorno, con 174.313 viajeros previstos. A esto se suma el martes 24, cuando aún se registrará un flujo significativo de 168.934 personas, cerrando un ciclo exigente para aeropuertos y aerolíneas.

Aun así, es en las carreteras donde se concentra la mayor presión. Los peajes del país se preparan para recibir cerca de 4 millones de vehículos, con especial protagonismo de Cundinamarca, que registraría 1,2 millones de pasos, y Bogotá, con aproximadamente 650.000. Este volumen confirma la preferencia de muchos ciudadanos por los viajes por tierra.

El transporte público terrestre también experimenta un aumento considerable. Desde las 52 terminales habilitadas en el país, se proyecta la movilización de 3.800.000 pasajeros, respaldados por más de 350.000 despachos programados. Este nivel de operación responde tanto a la planeación de los usuarios como a la capacidad del sistema para atender la demanda.

El Gobierno y la ministra de Transporte enfatizan la importancia de planear, respetar normas y priorizar la seguridad vial en estos desplazamientos - crédito @CoviandinaSAS/X

Frente a este panorama, el Gobierno puso el foco en la prevención y la seguridad. “Este será uno de los puentes festivos con mayor movilización del año. La invitación es a planear los viajes con anticipación, respetar las normas de tránsito y poner la vida en el centro de cada decisión”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Las autoridades insisten en la importancia de adoptar comportamientos responsables. Entre las recomendaciones principales están revisar el estado técnico de los vehículos, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y respetar los límites de velocidad. Además, se hace énfasis en el uso de servicios de transporte autorizados.

Este tipo de medidas buscan no solo reducir riesgos, sino garantizar que la alta movilidad no se traduzca en incidentes. La coordinación entre entidades y ciudadanos se vuelve clave en momentos donde el flujo alcanza niveles elevados. Más allá de los números, el puente festivo funciona como un termómetro de la actividad económica. Cada viaje implica consumo, y cada destino recibe un impacto directo en su dinámica local. Restaurantes, hoteles y comercios encuentran en estos días una oportunidad para recuperar y fortalecer sus ingresos.