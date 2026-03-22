Colombia

Alerta en el sur de Bogotá: hombre amenazó con lanzarse desde una torre de energía

Los organismos de socorro atendieron la emergencia tras el llamado desesperado de los habitantes del sector, que denunciaron que el sujeto podría atentar contra su vida

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Las autoridades acudieron al sector para atender la emergencia - crédito @PasaenBogota / X

Durante la tarde del domingo 22 de marzo de 2026 se presentó un hecho que sorprendió a los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar. Un hombre se subió a una torre de energía y amenazó a los presentes con lanzarse o electrocutarse, lo que desató el pánico y llevó a la intervención de las autoridades.

Versiones preliminares indican que la situación movilizó al personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, cuyo equipo de rescate se encuentra en el lugar gestionando la emergencia, pues en las redes sociales aseguran que el hombre no cedió a las diferentes peticiones para que se bajara de la torre.

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Del mismo modo, se conoció que personal de salud hace presencia en el lugar para intervenir en cuanto los uniformados logren rescatar al ciudadano y así verificar su estado físico y mental tan pronto sea evacuado y esté fuera de peligro, como fue publicado por Pasa en Bogotá.

Los habitantes de la zona
Los habitantes de la zona se desplazaron hasta el lugar de los hechos - crédito @PasaenBogota / X

Por medio de los videos que circulan a través de las diferentes plataformas digitales se aprecia el momento en el que el sujeto no solo se encontraba parado en la torre sin importar la altura, sino que se acercó a la orilla y aseguró que iba a lanzarse.

Esta situación desató toda una conversación alrededor del apoyo para las personas que padecen de algún tipo de situación compleja que puede llevarlos a tomar la decisión de acabar con su vida. Ante esto, la Alcaldía de Bogotá reveló cuáles pueden ser las señales de alerta para tener en cuenta y actuar antes de que sea demasiado tarde:

  • Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o actos de autolesión en el último año.
  • Alteraciones de emociones graves.
  • Desesperanza.
  • Agitación o extrema violencia
  • Conducta poco comunicativa
  • Aislamiento social
Las autoridades recuerdan la importancia
Las autoridades recuerdan la importancia de buscar ayuda profesional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Canales enfocados en salud mental

  • Línea calma: espacio de escucha emocional para hombres mayores de 18 años.
    • Teléfono 01 8000 423 614
    • Horario de atención de lunes a viernes: 8:30 a. m. a 10:30 p. m. y los fines de semana: 2:00 p. m. a 10:30 p. m.
  • Línea diversa: atención psicosocial a personas Lgbti+, sus familias y redes de apoyo.
    • WhatsApp: 310 864 4214
    • Horario de atención de lunes a viernes: 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados: 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
  • Línea de ayuda Te Guío: prevención de violencia sexual infantil con orientación a niños, niñas y adolescentes.
  • Línea salvavidas: apoyo a niños, niñas y jóvenes en riesgo de suicidio o discriminación.
    • WhatsApp y teléfono: 311 766 8666
    • Horario de atención de lunes a viernes: 6:00 a. m. a 12:00 a. m. y los sábados: 7:00 a. m. a 10:00 p. m.
Las autoridades continúan trabajando para
Las autoridades continúan trabajando para prevenir los suicidios en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Líneas de atención y orientación que están disponibles 24/7

  • Línea 123: atiende emergencias y urgencias, incluidas las relacionadas con salud mental.
    • Línea de atención desde celulares y teléfonos fijos: 123
  • Línea 106 – “El poder de ser escuchado”: las personas pueden obtener apoyo psicosocial e intervención en casos de crisis
    • WhatsApp: 300 754 8933
    • Línea de atención: 106
  • Línea Púrpura Distrital: “Mujeres que escuchan mujeres”: este canal está habilitado para mujeres mayores de 18 años que estén atravesando situaciones de violencia y no sepan la ruta a seguir.
    • Línea de atención: 01 8000 112 137
    • WhatsApp: 300 755 1846

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