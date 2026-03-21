Colombia

Seis de cada diez parques en Colombia cuentan con parásitos que representan riesgos para familias y mascotas

Una investigación que se llevó a cabo en siete ciudades del territorio nacional demostró la importancia de reforzar el cuidado de los perros en sus paseos diarios

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El desconocimiento sobre prevención de
El desconocimiento sobre prevención de parásitos pone en riesgo la salud de las familias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Seis de cada diez parques urbanos en Colombia presentan parásitos relacionados con animales de compañía, según un estudio conjunto de la Universidad de Antioquia y Boehringer Ingelheim.

Esta investigación, desarrollada en siete grandes ciudades, identificó la presencia de estos organismos en muestras de suelo y heces de perros y gatos, resaltando la necesidad de fortalecer prácticas como la desparasitación mensual y el acompañamiento veterinario para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades en espacios públicos.

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Gran cantidad de parques analizados mostraron presencia de parásitos

La investigación fue realizada en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio, donde se detectó la presencia de parásitos gastrointestinales tanto en el suelo como en las heces de animales, lo que evidencia una exposición colectiva significativa en espacios de recreación.

El 60% de los agentes
El 60% de los agentes infecciosos en humanos se origina en animales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De todos los sitios evaluados, Medellín registró el porcentaje más alto de parques afectados, con 57,1% de muestras positivas. Otras ciudades reportaron los siguientes valores: Barranquilla 55%, Villavicencio 45,4%, Cali 42,8%, Ibagué 41%, Bucaramanga 30% y Bogotá 14,3%, según los datos publicados por la Universidad de Antioquia y Boehringer Ingelheim.

Sara López Osorio, directora científica de la unidad de diagnóstico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, indicó que disponer de datos específicos sobre la presencia de parásitos en áreas urbanas resulta fundamental para orientar campañas de prevención y proteger la salud tanto de los animales domésticos como de las familias.

Del mismo modo, un estudio citado en el informe realizado entre 6.500 tutores de perros y gatos, reveló que el 43% de los encuestados ha notificado alguna infección parasitaria en su animal de compañía, mientras que el 75% manifestó necesitar orientación más clara sobre cómo prevenir estos riesgos. Un 27% reconoció tener escaso o nulo conocimiento respecto a los peligros asociados a los parásitos, lo que demuestra la importancia de la educación en salud animal.

De acuerdo con la encuesta, el 70% de los tutores identifica a los profesionales veterinarios como la fuente de información más confiable en materia de prevención y control de parásitos.

Ante este panorama, Juan José Fresan, gerente de Salud Animal de Boehringer Ingelheim Colombia, explicó que brindar información práctica permite a las personas tomar mejores decisiones para la salud de sus animales y el bienestar de las comunidades.

El acompañamiento veterinario y las
El acompañamiento veterinario y las buenas prácticas ayudan a proteger a los animales y a las personas en espacios públicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las enfermedades infecciosas transmisibles de animales a humanos siguen representando retos

Se estima que el 60% de los agentes patógenos que causan enfermedades humanas tiene su origen en animales domésticos o silvestres. Ante este panorama de exposición, las autoridades académicas advirtieron que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos se relaciona con las mascotas.

El estudio realizado por la Universidad de Antioquia y Boehringer Ingelheim enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo la investigación en enfermedades zoonóticas y las estrategias de prevención, en especial en ambientes urbanos donde la convivencia cercana entre humanos y animales facilita la transmisión.

El análisis de las muestras en los parques colombianos permitió identificar la frecuencia de parásitos gastrointestinales y evaluar las diferencias geográficas, lo que contribuye a diseñar acciones de salud pública más focalizadas.

El trabajo también destacó la relevancia del acompañamiento veterinario y la tenencia responsable de mascotas como medidas clave para reducir la generación y propagación de estos agentes infecciosos en los espacios compartidos, puesto que en algunos casos pueden llegar a afectar a la población vulnerable, con ciertos problemas de salud.

Los parques en Colombia pueden
Los parques en Colombia pueden representar riesgos ocultos para familias y mascotas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El último dato relevante del informe señaló que parásitos como pulgas, garrapatas y gusanos continúan entre los desafíos de salud animal más frecuentes a nivel mundial, y que la prevención y la educación son herramientas centrales para limitar su impacto en perros, gatos y las personas con quienes conviven.

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