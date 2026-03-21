Petro acusó a Aberlado de la Espriella de ser el protector del paramilitarismo en Colombia: “Mi conciencia está tranquila”

Petro acusó a Aberlado de la Espriella de protector del paramilitarismo en Colombia - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

La divulgación en medios estadounidenses de presuntas investigaciones en Estados Unidos relacionadas con supuestos vínculos entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y grupos narcotraficantes generó una lluvia de críticas de la oposición.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, recordó a través de un video difundido que él mismo presentó una demanda contra Gustavo Petro ante la justicia de Estados Unidos “para que se indaguen sus vínculos con el narcoterrorismo”.

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El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, criticó la situación y señaló a Petro como cómplice del narcoterrorismo desde hace varios años- Crédito @Abdelaspriella/X

Para el abogado penalista, Gustavo Petro sí es cómplice de grupos dedicados a la venta de estupefacientes, por lo que es necesario que las autoridades actúen con celeridad para que responda por sus presuntos crímenes.

“Está pasando lo que tiene que pasar. Petro es cómplice del narcoterrorismo y lo he venido denunciando desde hace varios años. La justicia debe actuar ya, como en derecho corresponde”, expuso.

De la Espriella instó a otros candidatos presidenciales a suscribir el compromiso de investigar al actual mandatario en caso de resultar elegidos. Así lo expresó, canalizando la controversia hacia el escenario electoral.

“Quien aspire a la Presidencia debe comprometerse ante el país a que hará responder a Petro y a todos sus cómplices por sus delitos, por la destrucción de la economía, por sus alianzas ilegales con el narcoterrorismo, por los escándalos de corrupción que han marcado su gobierno y su entorno más cercano, y por haber entregado la soberanía nacional al régimen de Venezuela”.

En su pronunciamiento, el líder de Defensores de la Patria afirmó: “Yo soy capaz de hacerlo. Soy capaz de hacer lo que nunca se ha hecho: acabar con la impunidad de los aforados y de los privilegiados”, señalando la pretensión de un cambio radical en el manejo de la justicia respecto a altos funcionarios.

Tras estas declaraciones, el gobernante de los colombianos reaccionó vía X, cuestionando la legitimidad y el trasfondo de las imputaciones.

El primer mandatario sostuvo que el dinero que recibió el abogado por su labor provenía del narcotráfico y la extorsión - crédito @petrogustavo/X

En su respuesta, Petro acusó a De la Espriella de ser protector del paramilitarismo en Colombia, por su relación cliente-defensor con varios líderes de grupos al margen de la ley.

“El defensor del paramilitarismo que yo personalmente denuncié, a riesgo de mi vida, dice que debo responder. ¿Responder qué? Que los paramilitares digan si usted los estafó o no. El dinero con el que pagaron provenía del narcotráfico y la extorsión”, señaló en su cuenta de X.

En su defensa, Petro negó cualquier participación en actividades ilícitas, así como la posesión de haciendas, vehículos, tierras y cuentas en el exterior. “Yo no tengo haciendas ni carros, ni he vivido en Miami, ni tengo tierras, bienes o cuentas en el exterior. No he robado un peso del Estado. No me interesa ser rico ni me domina la codicia. Jamás ataqué a nadie sin pruebas. Usted lo está haciendo”, declaró.

En efecto, reiteró que no le inquietan los procesos en el extranjero, enfatizando que “jamás ha sido acusado por ninguno de esos hechos en Colombia”. “Mi conciencia está tranquila”, aseguró.

El presidente de la República aclaró que los procedimientos conocidos en Estados Unidos corresponden a investigaciones “preliminares” promovidas desde sectores de la derecha colombiana y “amigos extraditados” en ese país, junto a sus conexiones en el Departamento de Estado.

Petro afirmó que su carrera política ha estado sujeta a una constante vigilancia judicial: “No tengo miedo de investigaciones. Llevo décadas de investigaciones sobre mí porque es el costo que debo sufrir por decir la verdad”.

Petro sigue con sus denuncias, sin pruebas entregadas a las autoridades, sobre fraude electoral - crédito @petrogustavo/X

Además, el primer mandatario volvió a criticar el software utilizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el reconteo de votos de las elecciones, por lo que pidió al registrador, Hernán Penagos, entregar los códigos fuentes.

“El mismo software del 2014 es el de hoy. Le solicito al registrador respetuosamente se digne entregarme los códigos fuente del software de preconteo y escrutinio durante 15 días para que pueda rendir dictamen pericial al pueblo de Colombia, sobre la transparencia del software (sic)”, expuso en la misma plataforma.