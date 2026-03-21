Ministro de Defensa se pronunció sobre el asesinato de dos policías en la vía a Girardot: “Justicia debe ser implacable”

Ministro de Defensa se pronunció sobre el asesinato de dos policías en la vía a Girardot - crédito EFE

Dos policías de tránsito fueron asesinados en la vía Girardot-Nariño, departamento de Cundinamarca, tras ser atacados con armas de fuego durante un procedimiento de rutina. Según información de las autoridades, los hechos podrían estar vinculados con el hallazgo de oro que aparentemente era transportado de modo ilegal, conforme indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Este ataque dejó como víctimas mortales a Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana García, de 36 años, integrantes de la Policía de Tránsito de Cundinamarca, en el sector del peaje San Lorenzo, municipio de Guataquí.

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Durante la inspección del vehículo en el que se movilizaban los detenidos, los uniformados habrían encontrado oro, cuyo transporte sería ilegal. Esta circunstancia, relató el gobernador Rey Ángel en su cuenta de X, desencadenó la reacción violenta que costó la vida de los dos agentes. García resultó gravemente herida al intervenir y falleció minutos después en un centro asistencial, mientras que Daza murió en el lugar.

El asesinato de dos integrantes de la Policía Nacional en la vía Girardot de Colombia el lunes, 16 de marzo de 2026, provocó la reacción inmediata del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que repudió el ataque armado en el que murieron la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso. Tres presuntos responsables del hecho ya fueron capturados por las autoridades, según confirmó el funcionario.

El exmilitar enfatizó que “cada ataque contra un policía o un soldado es un ataque contra Colombia, contra la tranquilidad de nuestras familias y contra el derecho de vivir en paz”, en el contexto de un nuevo episodio de violencia contra miembros de la fuerza pública.

Pedro Sánchez subrayó la importancia de que la sociedad colombiana rechace cualquier forma de normalización de la violencia - crédito @PedroSanchezCol/X

Sánchez subrayó la importancia de que la sociedad colombiana rechace cualquier forma de normalización de la violencia, y solicitó a la justicia actuar con severidad: “Tres personas que participaron en el asesinato ya fueron capturadas y la justicia debe ser implacable contra estos delincuentes. No podemos normalizar la violencia contra quienes nos cuidan”. Un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló la zona para dar con un quinto sospechoso.

El titular de Defensa envió un mensaje de solidaridad al círculo cercano de los uniformados fallecidos: “A sus familias les envío un abrazo solidario y todo nuestro acompañamiento. Su dolor es el dolor de un país que no olvida a sus héroes. Su sacrificio nos obliga a seguir adelante con más determinación, más fuerza y más compromiso por la seguridad de todos”.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, expresó su rechazo al asesinato a través de su cuenta en la red X, resaltando el compromiso de ambos agentes con el servicio.

Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana García, de 36 años, integrantes de la Policía de Tránsito de Cundinamarca - crédito @DirectorPolicia/X

“Hoy, con profundo dolor en el corazón, debo informar al país sobre el asesinato de dos de nuestros compañeros: la subintendenta Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, policías que fueron vilmente atacados mientras cumplían con honor su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí”, expuso.

Capturados los presuntos responsables del asesinato de dos policías de tránsito en la vía Bogotá- Girardot

Fueron capturados tres presuntos responsables del asesinato de dos policías de tránsito y transporte en la vía Girardot - Neiva, el pasado lunes 16 de marzo - crédito Policía

La captura de tres presuntos responsables del asesinato de dos policías de tránsito en Girardot, Cundinamarca, marcó un avance relevante en la respuesta de las autoridades por los ataques contra la fuerza pública.

Las autoridades informaron que los capturados intentaron ocultarse en zonas rurales y veredales, pero la coordinación y perseverancia del grupo operativo permitió ubicarlos y detenerlos. Durante la intervención, también se logró el restablecimiento de los derechos de un menor de edad que se encontraba con uno de los implicados, garantizando su protección.