Colombia

Ministro de Defensa se pronunció sobre el asesinato de dos policías en la vía a Girardot: “Justicia debe ser implacable”

Pedro Sánchez subrayó la importancia de que la sociedad colombiana rechace cualquier forma de normalización de la violencia contra las autoridades

Guardar
Ministro de Defensa se pronunció
Ministro de Defensa se pronunció sobre el asesinato de dos policías en la vía a Girardot - crédito EFE

Dos policías de tránsito fueron asesinados en la vía Girardot-Nariño, departamento de Cundinamarca, tras ser atacados con armas de fuego durante un procedimiento de rutina. Según información de las autoridades, los hechos podrían estar vinculados con el hallazgo de oro que aparentemente era transportado de modo ilegal, conforme indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Este ataque dejó como víctimas mortales a Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana García, de 36 años, integrantes de la Policía de Tránsito de Cundinamarca, en el sector del peaje San Lorenzo, municipio de Guataquí.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Durante la inspección del vehículo en el que se movilizaban los detenidos, los uniformados habrían encontrado oro, cuyo transporte sería ilegal. Esta circunstancia, relató el gobernador Rey Ángel en su cuenta de X, desencadenó la reacción violenta que costó la vida de los dos agentes. García resultó gravemente herida al intervenir y falleció minutos después en un centro asistencial, mientras que Daza murió en el lugar.

El asesinato de dos integrantes de la Policía Nacional en la vía Girardot de Colombia el lunes, 16 de marzo de 2026, provocó la reacción inmediata del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que repudió el ataque armado en el que murieron la subintendente Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso. Tres presuntos responsables del hecho ya fueron capturados por las autoridades, según confirmó el funcionario.

El exmilitar enfatizó que “cada ataque contra un policía o un soldado es un ataque contra Colombia, contra la tranquilidad de nuestras familias y contra el derecho de vivir en paz”, en el contexto de un nuevo episodio de violencia contra miembros de la fuerza pública.

Pedro Sánchez subrayó la importancia
Pedro Sánchez subrayó la importancia de que la sociedad colombiana rechace cualquier forma de normalización de la violencia - crédito @PedroSanchezCol/X

Sánchez subrayó la importancia de que la sociedad colombiana rechace cualquier forma de normalización de la violencia, y solicitó a la justicia actuar con severidad: “Tres personas que participaron en el asesinato ya fueron capturadas y la justicia debe ser implacable contra estos delincuentes. No podemos normalizar la violencia contra quienes nos cuidan”. Un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló la zona para dar con un quinto sospechoso.

El titular de Defensa envió un mensaje de solidaridad al círculo cercano de los uniformados fallecidos: “A sus familias les envío un abrazo solidario y todo nuestro acompañamiento. Su dolor es el dolor de un país que no olvida a sus héroes. Su sacrificio nos obliga a seguir adelante con más determinación, más fuerza y más compromiso por la seguridad de todos”.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, expresó su rechazo al asesinato a través de su cuenta en la red X, resaltando el compromiso de ambos agentes con el servicio.

Jeison Alberto Daza Rosso, de
Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana García, de 36 años, integrantes de la Policía de Tránsito de Cundinamarca - crédito @DirectorPolicia/X

“Hoy, con profundo dolor en el corazón, debo informar al país sobre el asesinato de dos de nuestros compañeros: la subintendenta Diana Carolina García Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, policías que fueron vilmente atacados mientras cumplían con honor su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí”, expuso.

Capturados los presuntos responsables del asesinato de dos policías de tránsito en la vía Bogotá- Girardot

Fueron capturados tres presuntos responsables
Fueron capturados tres presuntos responsables del asesinato de dos policías de tránsito y transporte en la vía Girardot - Neiva, el pasado lunes 16 de marzo - crédito Policía

La captura de tres presuntos responsables del asesinato de dos policías de tránsito en Girardot, Cundinamarca, marcó un avance relevante en la respuesta de las autoridades por los ataques contra la fuerza pública.

Las autoridades informaron que los capturados intentaron ocultarse en zonas rurales y veredales, pero la coordinación y perseverancia del grupo operativo permitió ubicarlos y detenerlos. Durante la intervención, también se logró el restablecimiento de los derechos de un menor de edad que se encontraba con uno de los implicados, garantizando su protección.

Temas Relacionados

Ministro de DefensaGirardotAsesinato de policíasInvestigaciónColombia-Noticias

Más Noticias

El programa Jóvenes en Paz de Sincelejo recibió el respaldo de varios candidatos presidenciales

Actualmente, atiende a cerca de 2.000 jóvenes expuestos a riesgos de pandillas o reclutamiento por estructuras criminales. El diseño integral del programa combina acciones preventivas, procesos de resocialización y acceso a oportunidades reales de estudio y empleo

El programa Jóvenes en Paz

Ramón Jesurún se refirió a polémica de posible llamado de Sebastián Villa a la selección Colombia: “No veo por qué no puede ser convocado”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sostuvo que la decisión se basó en el concepto del técnico, mas no por problemas legales

Ramón Jesurún se refirió a

El paro armado del ELN en Chocó agravó trata y abuso de menores en comunidades indígenas

Las acciones violentas impuestas por grupos armados, como el bloqueo económico y la imposición de reglas, intensifican la exposición de niñas a redes delictivas, ante la ausencia de respuesta estatal y la presión sobre las familias locales

El paro armado del ELN

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA: “Sacan la piedra”

El analista criticó la continuidad de futbolistas como James Rodríguez, David Ospina en la Tricolor para los partidos ante Croacia y Francia en Estados Unidos

Carlos Antonio Vélez reaccionó a

Video: así fue el megaoperativo en Cali que desarticuló red de hurto y comercialización ilegal de motocicletas y automóviles

La acción por parte de la Dijín se efectuó en los barrios Sucre, Aguablanca, Prados del Sur, Las Torres y San Judas, luego de varios meses de seguimientos

Video: así fue el megaoperativo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado contra un vehículo

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano desmintió rumores

Aida Victoria Merlano desmintió rumores de romance tras viralización de video en redes: “Estoy soltera”

Yina Calderón defendió a Epa Colombia ante nueva polémica penitenciaria: “Tanto político corrupto suelto”

Laura Pausini habló de Shakira después de rendirle un homenaje en su nuevo disco: “Es una de las artistas que más adoro”

Paola Jara pensó que no podría ser madre: habló de las dos pérdidas que tuvo antes de Emilia, su hija

Creadora de contenido comparó las fiestas argentinas con las colombianas: “Acá se baila, se deja todo”

Deportes

Excampeón del mundo analizó el

Excampeón del mundo analizó el presente de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: “Lo han hecho bien”

Ramón Jesurún se refirió a polémica sobre posible llamado de Sebastián Villa a la selección Colombia: “No veo por qué no puede ser convocado”

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA: “Sacan la piedra”

Once Caldas vs. Millonarios EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Figura de la selección Colombia habló sobre la lucha por un lugar fijo en la Tricolor: “Sería un gran error”